  • Помазун о пенальти Барко: «Это не понты, очень сложно для вратаря. Латышонок сыграл отлично – выдержал позицию и остался на месте»
Вратарь «Спартака» Илья Помазун высказался об эпизоде с пенальти в матче c «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

На 40-й минуте полуфинальной игры Пути регионов FONBET Кубка России хавбек «Спартака» Эсекиэль Барко заработал пенальти и сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и голкипер петербуржцев Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

– Как вы смотрите на манеру исполнения пенальти игроками, когда они совершают движения до удара и не выбирают угол до последнего – это понты?

– Не понты. Это очень сложно для вратаря – игрок может остановиться, посмотреть, а вратарь в этот момент делает движение. Но для нападающего сложно, когда вратарь стоит до последнего.

– Так мы дойдем до предположения, что Латышонок гениально сыграл в эпизоде с пенальти Барко.

– Он как раз остался на месте. Выдержал позицию и сыграл грамотно. Латышонок сыграл в этом моменте отлично, – сказал Помазун.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Шалимов чётко в студии объяснил, не докрутил стопу...без шансов было бы для Латышонка...технический брак при исполнении, против зенита второй раз подряд...
Ответ
Если до коле Барко не удосужился абстрагироваться от такого "технического брака", то пусть лучше нарабаиывает свои навыки в игре. А пенальти найдётся кому бить.
Ответ Иван Иванов
тренеры должны поговорить с ним по поводу исполнения...
Все правильно, вратарь Зенита сильный, он и в других пенальти угадывал направление, но там достать почти нереально было. Барко конечно ошибся, но эта ошибка как у Медины, который тоже бил сильному вратарю и пытался попасть в притирку со штангой. Это не пижонство.
Латышонок хороший вратарь, но Барко его уже обыграл, просто удар не получился и мяч прикотился в ноги к вратарю. Это случай. Такое случается, брак в исполнении, психология, поле и тд и тп.
Ответ Konstantin Zorin
Это у него уже не впервые. Так что, думаю, нужен новый пенальтист в Спартаке
Завязывать надо с этими паненками особенно на наших картофельных полях весной. Пенальти надо бить просто, разбег и удар в угол на силу. Редко какой кипер потащит.
Ответ Георгий Михеев
Именно так большие мастера вроде Роберто Баджо и мажут, нет единственно правильного способа исполнения пенальти
Помазун заслужил место в основе! Пусть Максименко отдохнёт.
В Европе такие пенали не ставят. Только в РПЛ цирк . Случайное легкое касание и потерпевший по инерции продолжает падение с криками,будто прошитый пулями а индийском боевике.
Помазун вратарь номер 1 а максыменко в дубль или в Зенит .
Так Латышенок уже дёрнулся вправо от себя, но в последний момент успел выставить левую ногу... И, учитывая, что Барко не ударил, а скорее покатил мяч к воротам по центру, такой мяч несложно было отбить вратарю. Не знаю, но, как по мне, это больше похоже на понты
