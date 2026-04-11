Помазун о пенальти Барко: «Это не понты, очень сложно для вратаря. Латышонок сыграл отлично – выдержал позицию и остался на месте»

Помазун о пенальти Барко: это не понты, сложно для вратаря, Латышонок молодец.

Вратарь «Спартака» Илья Помазун высказался об эпизоде с пенальти в матче c «Зенитом » (0:0, 7:6 пен.).

На 40-й минуте полуфинальной игры Пути регионов FONBET Кубка России хавбек «Спартака » Эсекиэль Барко заработал пенальти и сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и голкипер петербуржцев Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

– Как вы смотрите на манеру исполнения пенальти игроками, когда они совершают движения до удара и не выбирают угол до последнего – это понты?

– Не понты. Это очень сложно для вратаря – игрок может остановиться, посмотреть, а вратарь в этот момент делает движение. Но для нападающего сложно, когда вратарь стоит до последнего.

– Так мы дойдем до предположения, что Латышонок гениально сыграл в эпизоде с пенальти Барко.

– Он как раз остался на месте. Выдержал позицию и сыграл грамотно. Латышонок сыграл в этом моменте отлично, – сказал Помазун.