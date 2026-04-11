Итурральде о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Для меня это пенальти, но ВАР предписано не вмешиваться в такие эпизоды, если судья сам не свистит»

Итурральде о падении Мбаппе: это пенальти для меня.

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал решение Хавьера Альберолы Рохаса не назначать пенальти в ворота «Жироны» после падения форварда «Реала » Килиана Мбаппе в ее штрафной.

«ВАР в такую ситуацию никогда не вмешается, если судья сам не зафиксирует.

Мбаппе делает рывок с мячом внутри штрафной, а защитник, пытаясь продолжить преследование, бьет его рукой по лицу. Для меня это пенальти, но инструкции, которые получили видеоассистенты, предписывают не вмешиваться в подобные эпизоды», – сказал Итурральде Гонсалес.