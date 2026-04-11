  • Итурральде о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Для меня это пенальти, но ВАР предписано не вмешиваться в такие эпизоды, если судья сам не свистит»
Итурральде о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Для меня это пенальти, но ВАР предписано не вмешиваться в такие эпизоды, если судья сам не свистит»

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал решение Хавьера Альберолы Рохаса не назначать пенальти в ворота «Жироны» после падения форварда «Реала» Килиана Мбаппе в ее штрафной.

«ВАР в такую ситуацию никогда не вмешается, если судья сам не зафиксирует.

Мбаппе делает рывок с мячом внутри штрафной, а защитник, пытаясь продолжить преследование, бьет его рукой по лицу. Для меня это пенальти, но инструкции, которые получили видеоассистенты, предписывают не вмешиваться в подобные эпизоды», – сказал Итурральде Гонсалес.

>> "инструкции, которые получили видеоассистенты, предписывают не вмешиваться в подобные эпизоды"
Это как? Тогда зачем ВАР существует?)
Существуют,чтобы спать на работе. Писал уже ранее и повторюсь,что систему запустили, а доработать забыли.
Боюсь, в нужную сторону и не "доработают". Можно сколько угодно дискутировать о каких-либо трактовках действительно спорных моментов (например, контакт в ногах в этом же эпизоде, или прочих "пенальти/не пенальти" в иных матчах), однако наши дискуссии не имеют смысла, пока ВАР уполномочен попросту соврать/умолчать :)
Ведь Рохас слушал ассистентов, режиссёр трансляции акцентировал на этом внимание. А ребята за мониторами ну вообще никак не могли не увидеть удар локтем в лицо, который очевиден на любом повторе. Фиг с ним, что потеряли очки, чемпионат так и так был проигран с 99% вероятностью. Но прецедент мне как зрителю, чесгря, очень не понравился. Остатки доверия к ВАР (испанскому, по меньшей мере) пропали полностью.
Что за бред, ВАР и не нужен, если главный зафиксировал. Или он про то, что это не явная ошибка?
Комментарий скрыт
У тебя с твоими ЛГБТ уже мозг затуманился))
ощущение, что в Испании какая-то скрытая пандемия. То болельщики творят не пойми, что, то игроки, теперь и судьи "поехали". Причем как бывшие, так и действующие. Стремительное скатывание к уровню РПЛ, когда ни одна игра бед судейского скандала не обходиться.
Ну фиг пойми, вытирать ноги об английские команды из лучшей лиги мира это не мешает))
Оставим в стороне пенальти....НА КОЙ НУЖЕН ВАР если он не должен вмешиваться если судья не свистнул...трактовки судей как свистёж торговок на базаре...
А в матча АТМ-Барса вмещался, народное достояние Мартина отмазали. Забавно
Вообще-то ВАР "вмешался", судя по действиям арбитра после, и "подтвердил" мнимое отсутствие нарушения. Если бы был просмотр повтора, 99% была бы пенка - уже и главный бы не отвертелся, а так - клятвенные заверения в якобы отсутствии фола, хотя не увидеть вполне себе удар было невозможно.
инструкции от Негрейры надо полагать)
