Итурральде о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Для меня это пенальти, но ВАР предписано не вмешиваться в такие эпизоды, если судья сам не свистит»
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал решение Хавьера Альберолы Рохаса не назначать пенальти в ворота «Жироны» после падения форварда «Реала» Килиана Мбаппе в ее штрафной.
«ВАР в такую ситуацию никогда не вмешается, если судья сам не зафиксирует.
Мбаппе делает рывок с мячом внутри штрафной, а защитник, пытаясь продолжить преследование, бьет его рукой по лицу. Для меня это пенальти, но инструкции, которые получили видеоассистенты, предписывают не вмешиваться в подобные эпизоды», – сказал Итурральде Гонсалес.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это как? Тогда зачем ВАР существует?)
Ведь Рохас слушал ассистентов, режиссёр трансляции акцентировал на этом внимание. А ребята за мониторами ну вообще никак не могли не увидеть удар локтем в лицо, который очевиден на любом повторе. Фиг с ним, что потеряли очки, чемпионат так и так был проигран с 99% вероятностью. Но прецедент мне как зрителю, чесгря, очень не понравился. Остатки доверия к ВАР (испанскому, по меньшей мере) пропали полностью.