  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о Семаке: «Замечательная работа. Попробуй выиграть 6 титулов, когда такое напряжение. Как объяснить бразильцам, что надо работать без мяча? А у него нет ни одного конфликта с игроками»
48

– Как вам работа Сергея Семака?

– Замечательная работа. Он выиграл шесть чемпионатов! Все говорят, мол, в «Зените» выиграет любой. Попробуй выиграть, когда такое напряжение и требуется объединить такое количество разных людей, чтобы они играли в один футбол!

Как объяснить бразильцам, которых в команде много, что они должны работать не только с мячом, но и без мяча? А он это делает, причем на протяжении долгого времени.

Это так не работает, что купили игроков, поставили – и они дают результат, потому что за них столько уплачено. Семак хорошую, большую работу делает. У него нет ни одного конфликта с игроками, по крайней мере просочившегося наружу, – хотя, казалось бы, такая конкуренция за место в составе и каждый раз столько потенциально недовольных из тех, кто в него не попал. Эта команда очень непростая!

– Удивлены ли весенним рывком Александра Соболева, который забивает в каждом матче и во многом тянет за собой «Зенит»?

– Не сказал бы, что он «Зенит» тянет. Но забивает. Соболев – это такой игрок, что если забивает, то он фактор на поле. А если нет... Он же практически не участвует ни в комбинациях, ни в дриблинге, ни в оборонительных действиях. Завершение – его козырь, он обязан забивать, поскольку для этого и выходит на поле. Пока он это делает – будет играть в стартовом составе. Как перестанет – так на его месте появится игрок, который делает передачи, обводит, бежит назад. Вот и все, – сказал экс-тренер «Локомотива».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5665 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Семак
logoЮрий Семин
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Приходится признать что у Зенита с бразильцами перебор. В европейской манере в атаке играют только Педро и Мантуан . Посмотрите на дорогого Энрике - получит мяч и начинает с ним танцевать, пытается обыграть двоих а то и троих соперников, и как правило мяч теряет. Про Дурана и говорить нечего - пустое место.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Дуран не бразилец
а Энрике обожают в сборной, считают его топ звездой там, говорят последний бразильский футболист) проблема использования и нашей лиги
Уважаю Палыча но Зенит при Симаке отвратителен, особенно сейчас. Трусливая и примитивная игра при таком наличии классных игроков которые и без тренера титулы внутри страны могут брать. Конфликтов нет потому что трус и приспособленец. Были бы еврокубки Семака давно сраными тряпками прогнали бы...
6 чемпионств это круто , действительно хорошая работа ! Но, это было более 2х лет назад !!!! Футбол хорош тем, что история важна , но ты должен доказывать свою состоятельность каждый год здесь и сейчас, а не жить заслугами прошлого, иначе растеряешь все. Невозможно достичь чего то , и потом ехать на этом годами , деградируя день ото дня . А это именно про Семака , как по мне . Идеи СБ очевидно уже не работают в Зените , ничего нового , что предложить команде , он не в состоянии . Видно , что он пытается , ищет , но это не работает и не работает давно . Никто , уже давно не может сказать во что играет команда , что он хочет от нее на поле . Абсолютно не видна работа со стандартными положениями, нет розыгрыша штрафных , чего то интересного с угловых .. Мы или бьем или грузим в штрафную … Сколько Зенит забил после угловых на первом темпе ? Семак говорит , что кто готов лучше тот и играет , при этом сам же ставил в состав абсолютно никакого Жерсона , практически с нулевым КПД для команды Энрике , медленного и не готового к игре Соболева , оставляя на лавке тех , кто действительно лучше … Тут смотрел нарезку матчей Зенита при Лучано и Боаше , какой же это космос по сравнению с тем , что сейчас …. И мы докатились до того , что Семак открытым текстом говорит , что ему важен результат, а не зрелищность или качество игры команды. Но, когда Зенит не получает результата, а про качество мы уже очень давно не говорим, СБ тактично отсылает к руководству.. У меня контракт , я здесь , работаю , если что , руководство все решит … Как то двулично получается ) Семак очень мягкий и интеллигентный для этого набора футболистов , хочет быть удобным для всех , а так не бывает .. Мне ближе Талалаев . Во первых он показал , что он может , как в свое время Семак , во вторых понятно чего он хочет от команды , во что она играет и это с таким составом . Видно , что он работает с командой и с игроками .. Саусь при нем и в Спартаке , два разных игрока , а ведь его предупреждали, но это другая история… Хотелось бы посмотреть на Талалаева в Зените , хотя бы забегали и было понятно, кто хозяин в доме . Да и с молодыми он очень хорошо работает . А кто бы начал нос воротить , так от него и сейчас на поле толку ноль …. И да, Талалаев не глупый человек , то как он ведет себя в Балтике , я про удаления , он так в Зените себя вести не будет … В общем очевидно, что история Семака и Зенита окончена и после этого сезона пора прощаться .
Ответ заблокированному пользователю
Чёрного кобеля не отмоешь до бела, это про ТА и то, что "в Зените так вести себя не будет" . И сделать заводных Саусей из зенит. бразил тоже не выйдет никогда. Достаточно вспомнить инциденты Карраскаля с Федотовым или посмотреть как Карпина встретили в Динамо.
Ответ Светлана Агейкина
А были ли удаления у Талалаева до Балтики , и за что )? Вот ответ на ваш вопрос …
за счёт гения тренерского выиграл...ни больше, ни меньше...сейчас просто более гениальный идёт выше второй год )
Ответ </c/>
Что там двадцать спартаковских тренеров выиграли за восемь лет Семака в Зените?
"Как объяснить бразильцам, что нужно играть в футбол, тем более когда их языка не знает"
Да, нелегко Семаку. А ты попробуй выиграй, когда у тебя состав в два раза дороже чем у преследователей! И бывший президент глава РФС.
Ответ ОЛЛС1911
ну кто то и с затаркой на 35+ идет в заднице под 5 местом и не может сравняться с Балтикой даже благодаря судейству
Ответ ОЛЛС1911
Что может ОДИН глава РФС против московских чинуш? Которые сидят везде? В РФС, КДК, ЭСК, Судейском комитете, дисциплинарном - да ВЕЗДЕ. Валят на него одного, чтоб свои делишки оправдывать. Московцы крутят как им надо, своё дело они туго знают. Очень удобно.
Не выйграть титулы, а изобразить выйгрыш. А фули, когда такая крыша и всем поуху, отдали лигу на откуп лёше из лахты. Вот и пошло.
Согласен с Палычем. Глядя на клоунаду с тренерами в нашем футболе, понимаешь, Семак - реальный актив Зенита. Не тупой, психологически стабильный, для Мостового - как бальзам - "футбольный человек". Топы и середнячки зарубежные к нам не поедут. А наши.. и дело, наверное, здесь не в "наших", хоть они реально физруки никакущие, а в том, что т.н. боссы не считают их за людей и по сути командами управляют сами (и тренируют опосредованно). Карпин - это отдельная тема. Вот пусть Карпина возьмут в Зенит, чтоб им там жизнь мёдом не казалась.
Талалаев... он нагнал столько дыма, что теперь и не понять, где он сам, а где его пердячий пар...
Ну, теперь за эти 6 чемпионств Семака надо держать , пока он вообще команду на ноль не сведёт(((
Готов попробовать. У кого-то есть телефон Миллера?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
