Семин о Семаке: «Замечательная работа. Попробуй выиграть 6 титулов, когда такое напряжение. Как объяснить бразильцам, что надо работать без мяча? А у него нет ни одного конфликта с игроками»

Юрий Семин: Семак замечательно работает в «Зените».

– Как вам работа Сергея Семака?

– Замечательная работа. Он выиграл шесть чемпионатов! Все говорят, мол, в «Зените» выиграет любой. Попробуй выиграть, когда такое напряжение и требуется объединить такое количество разных людей, чтобы они играли в один футбол!

Как объяснить бразильцам, которых в команде много, что они должны работать не только с мячом, но и без мяча? А он это делает, причем на протяжении долгого времени.

Это так не работает, что купили игроков, поставили – и они дают результат, потому что за них столько уплачено. Семак хорошую, большую работу делает. У него нет ни одного конфликта с игроками, по крайней мере просочившегося наружу, – хотя, казалось бы, такая конкуренция за место в составе и каждый раз столько потенциально недовольных из тех, кто в него не попал. Эта команда очень непростая!

– Удивлены ли весенним рывком Александра Соболева, который забивает в каждом матче и во многом тянет за собой «Зенит»?

– Не сказал бы, что он «Зенит» тянет. Но забивает. Соболев – это такой игрок, что если забивает, то он фактор на поле. А если нет... Он же практически не участвует ни в комбинациях, ни в дриблинге, ни в оборонительных действиях. Завершение – его козырь, он обязан забивать, поскольку для этого и выходит на поле. Пока он это делает – будет играть в стартовом составе. Как перестанет – так на его месте появится игрок, который делает передачи, обводит, бежит назад. Вот и все, – сказал экс-тренер «Локомотива».