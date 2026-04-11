Мбаппе упал в штрафной «Жироны» после контакта с Рейсом – защитник попал рукой в лицо форварду «Реала». Альберола Рохас не назначил пенальти

«Реал» вновь претендовал на пенальти после падения Мбаппе.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе не смог заработать пенальти в концовке матча с «Жироной».

Команды сыграли вничью (1:1) в 31-м туре Ла Лиги.

На 88-й минуте Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником «Жироны» Витором Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.

Игроки «Мадрида» просили поставить пенальти, однако главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушения в данном эпизоде.

До этого Мбаппе уже падал в штрафной во втором тайме после контакта с Алексом Морено. Тогда судья тоже не отреагировал, а футболисты «Жироны» предложили наказать француза за симуляцию.

Изображения: кадры из трансляции матча

Как же стрёмно смотреть на то, как Реал Мадрид с Мбаппе и Винисиусом не пытается забить гол в ворота Жироны, а пытается как можно красивее упасть в штрафной для пенальти
Ответ Влад Безруков
Без Мбаппе команда уверенно прошла МС в ЛЧ и победила Атлетико в чемпионате, на игру команды было приятно смотреть. Как только он вернулся в состав сразу проигрыши Мальорке и Баварии, потеря очков с Жироной. Реализация моментов у него слабая, головой играть вообще не умеет, в подыгрыше полный ноль, в прессинге и защите практически не отрабатывает. ПСЖ избавились от него и команда сразу стала лучшей в Европе, пока Реал не сделает тоже самое команда будет страдать.
Ответ Влад Безруков
Комментарий скрыт
Упал Мбаппе, невольник чести...
Ответ Ебздрогыч
Пал, оклеветанный судьёй
С рукой в лице и жаждой мести..
Ответ Desperadoes
Не оценил судья бесстрастный
Притворства этого артиста..
Меня позабавили слова автора.

"Килиан Мбаппе НЕ СМОГ заработать пенальти".

В следующий раз сумеет.
😂😂😂
Ответ Busk
На самом деле за такие слова нужно доплачивать и вообще делать из них заголовки
Я бывший пенальти, это судья
А вообще сравните как делает Хвича, как идет до конца, когда отоваривают в штрафной по ногам, а он обыгрывает и закатывает. И как Вини заденут или мимо Мбаппе пробегут в штрафной, ой начинается шоу кто краше упадет, печальное зрелище на самом деле.
Тот случай когда уже до лампочки был там пенальти или нет.
Удивляют не провалы Мадрида. Удивляет, что достаточно фанатов Реала виноватым во всем называли Алонсо...
Ответ VuNePonimaete
Виноват в этом ужасе двухлетнем один человек , ровно один и он гораздо влиятельнее чем главный тренер.
Ответ Brigande
Абсолютно понимаю о ком ты)
я смотрел матч отрывками. там был еще момент, когда они пытались попросить арбитра назначить пенальти, хотя там Мбаппе даже не тронули (была игра в корпус, плюс Мбаппе мяч слишком вперед отпустил и по сути потерял над ним контроль).
некогда великая команда, в атаке которой играли такие легенды, как Роналду, Ди Стефано, Ди Мария, Озил, Бензема, Бэйл, Игуаин и прочие (не всех упомянул, только тех кого застал сам и вспомнил), теперь пытается забить мячи только заработав пенальти.
Винисиус тоже часто ныряет, это не секрет. ну почему они, имея такой талант, не могут создать и пытаться забить с игры непонятно!
Ответ Шамиль Магомедов
Модрич и Кроос как легенды Реала значимее, чем Роналду. И титулов у них больше.
Ответ bel01
Сомнительно. Это твое личное субъективное
Понятное дело что Реал плохо играет
Но уже так откровенно засуживать.....видно же что защитник спецом ногой цепляет Мбаппе и локтем пытается удержать, в итоге попадает в лицо Мбаппе...
Тебас с Лапортой видно очень хорошо сдружились....
Ответ nurikkkk
Когда тоже самое сделал Вини в штрафной соперника, чёт ты молчал, что там не должно быть пенки, ведь Вини спецом ногу поставил.
