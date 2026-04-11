Мбаппе упал в штрафной «Жироны» после контакта с Рейсом – защитник попал рукой в лицо форварду «Реала». Альберола Рохас не назначил пенальти
«Реал» вновь претендовал на пенальти после падения Мбаппе.
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе не смог заработать пенальти в концовке матча с «Жироной».
Команды сыграли вничью (1:1) в 31-м туре Ла Лиги.
На 88-й минуте Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником «Жироны» Витором Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.
Игроки «Мадрида» просили поставить пенальти, однако главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушения в данном эпизоде.
До этого Мбаппе уже падал в штрафной во втором тайме после контакта с Алексом Морено. Тогда судья тоже не отреагировал, а футболисты «Жироны» предложили наказать француза за симуляцию.
Изображения: кадры из трансляции матча
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
С рукой в лице и жаждой мести..
Притворства этого артиста..
"Килиан Мбаппе НЕ СМОГ заработать пенальти".
В следующий раз сумеет.
😂😂😂
некогда великая команда, в атаке которой играли такие легенды, как Роналду, Ди Стефано, Ди Мария, Озил, Бензема, Бэйл, Игуаин и прочие (не всех упомянул, только тех кого застал сам и вспомнил), теперь пытается забить мячи только заработав пенальти.
Винисиус тоже часто ныряет, это не секрет. ну почему они, имея такой талант, не могут создать и пытаться забить с игры непонятно!
Но уже так откровенно засуживать.....видно же что защитник спецом ногой цепляет Мбаппе и локтем пытается удержать, в итоге попадает в лицо Мбаппе...
Тебас с Лапортой видно очень хорошо сдружились....