Мбаппе упал в штрафной «Жироны» после контакта с Рейсом – защитник попал рукой в лицо форварду «Реала». Альберола Рохас не назначил пенальти

«Реал» вновь претендовал на пенальти после падения Мбаппе.

Форвард «Реала » Килиан Мбаппе не смог заработать пенальти в концовке матча с «Жироной».

Команды сыграли вничью (1:1) в 31-м туре Ла Лиги .

На 88-й минуте Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником «Жироны» Витором Рейсом , после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.

Игроки «Мадрида» просили поставить пенальти, однако главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушения в данном эпизоде.

До этого Мбаппе уже падал в штрафной во втором тайме после контакта с Алексом Морено. Тогда судья тоже не отреагировал, а футболисты «Жироны» предложили наказать француза за симуляцию.

