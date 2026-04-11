Хайкин получил паспорт Норвегии, «Реал» снова не выиграл, победы «Авангарда» и «Локомотива», Ларионов остается в СКА, Карасев назначен на матч «Зенит» – «Краснодар» и другие новости

1. Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил гражданство Норвегии . Футболист счастлив : «Долго этого ждал».

2. «Реал» продлил серию без побед до трех матчей, сыграв вничью с «Жироной» – 1:1. В конце игры Мбаппе получил рукой в лицо , но судья не дал пенальти. Арбелоа и ТВ «Реала» уверены, что это был явный фол.

3. В Кубке Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) и ведет 2-0 в серии, Потуральски сделал дубль. «Локомотив» победил «Салават» (2:0) и ведет 2-0 в серии.

4. НБА. «Сан-Антонио» с 40+13 от Вембаньямы обыграл «Даллас» с 33 очками Флэгга и другие результаты .

5. Алькарас, Синнер, Зверев вышли в полуфинал теннисного «Мастерса» в Монте-Карло, Де Минаур проиграл Вашеро. Для 22-летнего Алькараса победа над Бубликом стала 300-й в карьере .

На турнире в Линце Мирра Андреева и Потапова вышли в полуфинал , Плишкова, Остапенко выбыли.

6. Игорь Ларионов заявил, что продолжит тренировать СКА: «Остаюсь на следующий сезон».

7. Назначены арбитры на матчи 24-го тура Мир РПЛ: Карасев обслужит матч «Зенит» – «Краснодар», Сухой – игру «Ростов» – «Спартак».

8. «Ювентус» и тренер Лучано Спаллетти продлили контракт до 2028 года.

9. Winline Basket Cup. «Финал четырех». 25 очков Тримбла принесли ЦСКА победу над «Зенитом», 24 очка Лопатина помогли УНИКСу крупно обыграть «Парму».

10. Чемпионка Европы по хоккею на траве Дианова купила жилье у пенсионерки, которую обманули мошенники: «Я остаюсь бомжом, а бабушка с квартирами».

11. Россия победила Бразилию в 1/8 финала Кубка мира по водному поло в дивизионе B.

12. В Казани выделили более 60 млн рублей на строительство инженерных сетей к школе Загитовой. Выполнить работы планируется до конца года.

13. Дешам – в шорт-листе «Реала» на пост тренера. Он покинет сборную Франции летом.

14. Российский регбист Кирилл Фраиндт пропустит матч Кубка вызова из-за отказа в получении британской визы.

15. «ПСЖ» и Энрике близки к продлению контракта до 2030-го. Испанец может войти в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Европы.

16. Ротенберг заявил, что в Таиланде могут открыть школу «Красная Машина»: «Там королева хорошо играет в хоккей, прилично катается. Это нас радует».

Цитаты дня.

Зобнин о праздновании победы над «Зенитом» перед «Виражом»: «Если «Спартак» задел фанатов – извиняемся. Мы об этом не думали, хотели просто порадоваться»

Грицюк о жизни в США: «Продукты здесь мне меньше нравятся. Мы купили овощи и уехали на две недели, вернулись – они как новые. Это вызывает вопросы»

Алексей Попов: «В России ненавидели Петрова, Квята, Сироткина и Мазепина. Такого не видел нигде: в Аргентине, Мексике вся страна в едином порыве, бриты тащат своих нечеловечески»

Семак перед «Краснодаром»: «Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Царит непонимание»

Захарова об отказе Петросян в обслуживании в Италии: «Зачем покупать у тех, кто тебя дискредитирует по национальному признаку?»

Семин о Хусанове: «Где были наши ясновидящие селекционеры? Пригласи его из Узбекистана в любой клуб РПЛ – он бы пошел. А Гвардиола этот алмаз разглядел и доверяет ему важнейшие матчи»

Валиева посетила Российский космический форум: «Впечатлило, насколько масштабно сейчас развивается космическая индустрия»

Алексей Андронов: «Овечкин – узкоспециализированная фигура, просто снайпер. Велик тем, что играет 20 лет почти без травм. С Гретцки его невозможно сравнивать по умению играть в хоккей»