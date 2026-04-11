  Хайкин получил паспорт Норвегии, «Реал» снова не выиграл, победы «Авангарда» и «Локомотива», Ларионов остается в СКА, Карасев назначен на матч «Зенит» – «Краснодар» и другие новости
24

Хайкин получил паспорт Норвегии, «Реал» снова не выиграл, победы «Авангарда» и «Локомотива», Ларионов остается в СКА, Карасев назначен на матч «Зенит» – «Краснодар» и другие новости

1. Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил гражданство Норвегии. Футболист счастлив: «Долго этого ждал».

2. «Реал» продлил серию без побед до трех матчей, сыграв вничью с «Жироной» – 1:1. В конце игры Мбаппе получил рукой в лицо, но судья не дал пенальти. Арбелоа и ТВ «Реала» уверены, что это был явный фол. 

3. В Кубке Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) и ведет 2-0 в серии, Потуральски сделал дубль. «Локомотив» победил «Салават» (2:0) и ведет 2-0 в серии.

4. НБА. «Сан-Антонио» с 40+13 от Вембаньямы обыграл «Даллас» с 33 очками Флэгга и другие результаты

5. Алькарас, Синнер, Зверев вышли в полуфинал теннисного «Мастерса» в Монте-Карло, Де Минаур проиграл Вашеро. Для 22-летнего Алькараса победа над Бубликом стала 300-й в карьере.

На турнире в Линце Мирра Андреева и Потапова вышли в полуфинал, Плишкова, Остапенко выбыли.

6. Игорь Ларионов заявил, что продолжит тренировать СКА: «Остаюсь на следующий сезон».

7. Назначены арбитры на матчи 24-го тура Мир РПЛ: Карасев обслужит матч «Зенит» – «Краснодар», Сухой – игру «Ростов» – «Спартак».

8. «Ювентус» и тренер Лучано Спаллетти продлили контракт до 2028 года.

9. Winline Basket Cup. «Финал четырех». 25 очков Тримбла принесли ЦСКА победу над «Зенитом», 24 очка Лопатина помогли УНИКСу крупно обыграть «Парму».

10. Чемпионка Европы по хоккею на траве Дианова купила жилье у пенсионерки, которую обманули мошенники: «Я остаюсь бомжом, а бабушка с квартирами».

11. Россия победила Бразилию в 1/8 финала Кубка мира по водному поло в дивизионе B.

12. В Казани выделили более 60 млн рублей на строительство инженерных сетей к школе Загитовой. Выполнить работы планируется до конца года.

13. Дешам – в шорт-листе «Реала» на пост тренера. Он покинет сборную Франции летом.

14. Российский регбист Кирилл Фраиндт пропустит матч Кубка вызова из-за отказа в получении британской визы.

15. «ПСЖ» и Энрике близки к продлению контракта до 2030-го. Испанец может войти в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Европы.

16. Ротенберг заявил, что в Таиланде могут открыть школу «Красная Машина»: «Там королева хорошо играет в хоккей, прилично катается. Это нас радует».

Цитаты дня.

Зобнин о праздновании победы над «Зенитом» перед «Виражом»: «Если «Спартак» задел фанатов – извиняемся. Мы об этом не думали, хотели просто порадоваться»

Грицюк о жизни в США: «Продукты здесь мне меньше нравятся. Мы купили овощи и уехали на две недели, вернулись – они как новые. Это вызывает вопросы»

Алексей Попов: «В России ненавидели Петрова, Квята, Сироткина и Мазепина. Такого не видел нигде: в Аргентине, Мексике вся страна в едином порыве, бриты тащат своих нечеловечески»

Семак перед «Краснодаром»: «Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Царит непонимание»

Захарова об отказе Петросян в обслуживании в Италии: «Зачем покупать у тех, кто тебя дискредитирует по национальному признаку?»

Семин о Хусанове: «Где были наши ясновидящие селекционеры? Пригласи его из Узбекистана в любой клуб РПЛ – он бы пошел. А Гвардиола этот алмаз разглядел и доверяет ему важнейшие матчи»

Валиева посетила Российский космический форум: «Впечатлило, насколько масштабно сейчас развивается космическая индустрия»

Алексей Андронов: «Овечкин – узкоспециализированная фигура, просто снайпер. Велик тем, что играет 20 лет почти без травм. С Гретцки его невозможно сравнивать по умению играть в хоккей»

24 комментария
Удивительно, что упустили хоть и временный (а может и нет) спуск ТТХ в зону вылета
действительно, прям первой строчкой про счастье никому неизвестного Хайкина 🤦🏻‍♀️ прям российская звезда уровня Акинфеева 🤦🏻‍♀️
действительно, прям первой строчкой про счастье никому неизвестного Хайкина 🤦🏻‍♀️ прям российская звезда уровня Акинфеева 🤦🏻‍♀️
Не завидуйте
Не завидуйте
Мечта русского либерала - западный сапог. Сквозит прям отовсюду. Люди чуть ли не плачут от счастья за чужой европейский паспорт
Только что про Кейсуке Хонду всплыл сюжет в новостях спорта (смотрел с 12:10 на Первом), за два дня никакого попадания в дайджест. Вот что в числе первых об этом писал CSKANews:

«Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда объявил о переходе в клуб «Джуронг» из чемпионата Сингапура.

«Джуронг» также известен как «Альбирекс Ниигата» и является фарм-клубом для японской команды с аналогичным названием.

В сезоне-2025/26 «Джуронг» занимает 3-е место в чемпионате Сингапура, Хонда начнет выступления за команду в сезоне-2026/27.

39-летний Кейсуке Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год. После ухода из ЦСКА в 2013 года Хонда играл в Италии, Мексике, Австралии, Нидерландах, Бразилии, Португалии, Азербайджане, Литве и Бутане. В 2024 году сообщалось, что он завершил карьеру футболиста и стал владельцем японского клуба «Эдо Ол Юнайтед». Спустя два года он вновь станет игроком — его последней командой был клуб «Паро» из Бутана.»
Позднее крупные порталы сместили уже фокус с опыта менеджмента на то, что он был и тренером сборной Камбоджи. Сейчас он готовится к рекорду Гиннесса по высшим чемпионатам стран, в которых забивал хотя бы один раз. Всё это уже подобрали и в телерепортаже
Только что про Кейсуке Хонду всплыл сюжет в новостях спорта (смотрел с 12:10 на Первом), за два дня никакого попадания в дайджест. Вот что в числе первых об этом писал CSKANews: «Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда объявил о переходе в клуб «Джуронг» из чемпионата Сингапура. «Джуронг» также известен как «Альбирекс Ниигата» и является фарм-клубом для японской команды с аналогичным названием. В сезоне-2025/26 «Джуронг» занимает 3-е место в чемпионате Сингапура, Хонда начнет выступления за команду в сезоне-2026/27. 39-летний Кейсуке Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год. После ухода из ЦСКА в 2013 года Хонда играл в Италии, Мексике, Австралии, Нидерландах, Бразилии, Португалии, Азербайджане, Литве и Бутане. В 2024 году сообщалось, что он завершил карьеру футболиста и стал владельцем японского клуба «Эдо Ол Юнайтед». Спустя два года он вновь станет игроком — его последней командой был клуб «Паро» из Бутана.» Позднее крупные порталы сместили уже фокус с опыта менеджмента на то, что он был и тренером сборной Камбоджи. Сейчас он готовится к рекорду Гиннесса по высшим чемпионатам стран, в которых забивал хотя бы один раз. Всё это уже подобрали и в телерепортаже
Справедливости ради, новость была.
https://www.sports.ru/football/1117131881-eks-xavbek-czska-xonda-pereshel-v-singapurskij-dzhurong-v-etom-godu-mn.html
Интересно, а если и Баварии сольют, то что тогда? Уволят физрука сразу же, или дадут ещё поработать?
Интересно, а если и Баварии сольют, то что тогда? Уволят физрука сразу же, или дадут ещё поработать?
Что значит сольют ?)
Реал и перед МанСити хоронили..
Напомнить чем закончилось ?
Реал не перестает быть Реалом даже в самый плохой сезон .
Глоры болеют за победителей .
Истинные фанаты всегда с клубом .
Да и Бавария ,лично для меня сейчас ,это первый финалист .
Второй - ПСЖ.
Да,Нойер вытащил первый матч с 9 сейвами,и ни а каком разгроме Мадрида и речи не БЫЛО .
Можем выиграть 1-0 ? Можем .
Тяжело будет - Сто процентов.
Поживем увидим.
Что значит сольют ?) Реал и перед МанСити хоронили.. Напомнить чем закончилось ? Реал не перестает быть Реалом даже в самый плохой сезон . Глоры болеют за победителей . Истинные фанаты всегда с клубом . Да и Бавария ,лично для меня сейчас ,это первый финалист . Второй - ПСЖ. Да,Нойер вытащил первый матч с 9 сейвами,и ни а каком разгроме Мадрида и речи не БЫЛО . Можем выиграть 1-0 ? Можем . Тяжело будет - Сто процентов. Поживем увидим.
Кву надо оюбить футбол, я удивлялся как алкоголь и сигареты любят
А Реал снова плачет.Ничего нового.
Российский голкипер Никита Хайкин получил гражданство Норвегии. Кто эти заголовки составляет?
Хватит про Хайкина... Нах...р он нужен нам, нашли тоже звезду футбола... Человек давно уже определился где и с кем ему быть......
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
