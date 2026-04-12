  • Чемпионат Франции. «Лион» выиграл у «Лорьяна», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
27

Чемпионат Франции. «Лион» выиграл у «Лорьяна», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли

В Лиге 1 прошли матчи 29-го тура.

10 апреля «Париж» разгромил «Монако» Александра Головина (4:1) в матче 29-го тура, «Марсель» обыграл «Мец» (3:1).

11 апреля «Ренн» дома был сильнее «Анже» (2:1).

12 апреля «Лион» выиграл у «Лорьяна» (2:0).

Матчи «Ланс» – «ПСЖ» и «Брест» – «Страсбур» были перенесены из-за участия «ПСЖ» и «Страсбура» в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответственно.

Чемпионат Франции

29-й тур

Лига 1 Франция. 29 тур
12 апреля 15:15, Стадиум де Тулуз
Тулуза
Завершен
0 - 4
0.96xG1.95
Лилль
Матч окончен
88’
  Жиру
83’
Перро   Вердонк
82’
Менье   Сантуш
Металь
80’
76’
Андре   Жиру
Гбоо   Идальго
76’
71’
Феликс Коррейя   Перрен
71’
Мукау   Мбаппе
Коррейя да Силва   Расселл-Роу
71’
Коррейя да Силва
63’
Диоп   Восса
60’
Деннум   Каманси
60’
Сидибе   Крессуэлл
59’
55’
  Фернандес Пардо
50’
  Перро
Маккензи
48’
2тайм
Перерыв
23’
  Николайсен
Тулуза
Рест, Николайсен, Кумбасса, Маккензи, Гбоо, Деннум, Металь, Диоп, Кассерес, Сидибе, Коррейя да Силва
Запасные: Хауг, Мчиндра, Восса, Сауэр, Каманси, Виньоло, Расселл-Роу, Крессуэлл, Идальго
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Андре, Бенталеб, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Буадди, Перрен, Мбаппе, Бодар, Мбемба, Сантуш, Жиру, Алессандро, Вердонк
Лига 1 Франция. 29 тур
12 апреля 15:15, Альянц Ривьера
Ницца
Завершен
1 - 1
2.07xG2.01
Гавр
Матч окончен
Ваи   Янссон
90’
+1’
87’
Саматта   Загаду
85’
Зуауи   Него
Чо   Оморуйи
81’
Абди   Луше
81’
Ванхаутте   Диоп
75’
71’
Эбоно   Пембеле
70’
Дукуре   Буфаль
  Абди
59’
50’
Дукуре
2тайм
Перерыв
41’
  Саматта
Ваи
2’
Ницца
Диуф, Бар, Оппонг, Менди, Абди, Ванхаутте, Будауи, Сансон, Клосс, Ваи, Чо
Запасные: Дюпе, Абдельмонем, Абдул-Самед, Янссон, Кулибали, Оморуйи, Диоп, Ба, Луше
1тайм
Гавр:
Диав, Льорис, Секо, Санганте, Ндиайе, Зуауи, Гурна-Дуат, Эбоно, Дукуре, Сумаре, Саматта
Запасные: Загаду, Буфаль, Мпаси, Него, Пембеле, Кешта, Хадра, Мосенго, Кьереме
Лига 1 Франция. 29 тур
12 апреля 18:45, Групама Стэдиум
Лион
Завершен
2 - 0
1.17xG1.94
Лорьян
Матч окончен
Морейра
90’
+1’
88’
Меите
Яремчук   Клюйверт
86’
Мортон   Тессманн
82’
Мортон
81’
Эндрик
81’
80’
Дьенг   Сумано
73’
Макенго   Тосин
73’
Куасси   Йонгва
  Толиссо
56’
  Яремчук
49’
Канго   Эндрик
46’
Нарти   Мангаля
46’
Геззаль   Толиссо
46’
2тайм
Перерыв
Мэйтленд-Найлз
45’
+1’
23’
Ле Бри   Кацерис
Лион
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Канго, Мортон, Морейра, Нарти, Мэйтленд-Найлз, Геззаль, Яремчук
Запасные: Дескам, Клюйверт, Хатебур, Толиссо, Мангаля, Мера, Карабец, Тессманн, Эндрик
1тайм
Лорьян:
Мвого, Файе, Аджей, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Кадью, Авом, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Фадига, Йонгва, Кацерис, Тосин, Игор Силва, Семеду, Камара, Блей, Сумано
Лига 1 Франция. 29 тур
10 апреля 17:00, Стад Жан Буэн
Париж
Завершен
4 - 1
2.66xG2.21
Монако
Матч окончен
Саймон   Жеббель
87’
87’
Фати   Бирет
Иммобиле   Гори
75’
  Колиошо
71’
69’
Кулибали   Аклиуш
69’
Керер   Погба
Иконе   Колиошо
65’
Максим Лопес   Матондо
65’
Камара   Траоре
65’
Камара
59’
46’
Камара   Мависса Элеби
46’
Тезе   Диатта
2тайм
Перерыв
36’
  Балогун
  Иконе
21’
  Иммобиле
8’
  Иконе
4’
Париж
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Камара, Ле-Мелу, Саймон, Максим Лопес, Мунеци, Иконе, Иммобиле
Запасные: Траоре, Шерги, Матондо, Колиошо, Отавио, Кеббаль, Гори, Жеббель, Нкамбадьо
1тайм
Монако:
Градецки, Фас, Керер, Закария, Бамба, Камара, Аденгра, Тезе, Кулибали, Фати, Балогун
Запасные: Мависса Элеби, Аклиуш, Кабрал, Идумбо-Музамбо, Дайер, Погба, Кен, Диатта, Бирет
Лига 1 Франция. 29 тур
10 апреля 19:05, Стадион Велодром
Марсель
Завершен
3 - 1
3.32xG0.57
Мец
Матч окончен
  Траоре
90’
+3’
Пайшао   Абделли
90’
+1’
87’
Туре   Мишаль
84’
Куао
Тимбер   Нади
82’
Гринвуд   Траоре
82’
82’
Колен   Балло-Туре
81’
Деменге   Мбала
Обамеянг   Вермерен
72’
56’
Колен
49’
  Цитаишвили
  Пайшао
48’
2тайм
Перерыв
Медина
45’
+2’
  Обамеянг
13’
Марсель
Рульи, Медина, Балерди, Павар, Гуири, Гринвуд, Тимбер, Хейбьерг, Пайшао, Веа, Обамеянг
Запасные: Надир, Нади, Нванери, Вермерен, Траоре, де Ланге, Эмерсон, Абделли, Лаго
1тайм
Мец:
Си, Колен, Гбамен, С. Сане, Куао, Туре, Деменге, Цитаишвили, Эн, Сарр, Диалло
Запасные: Йегбе, Фишер, Абуашвили, Мбала, Мбула, Балло-Туре, Стамбули, Квилитая, Мишаль
Лига 1 Франция. 29 тур
11 апреля 17:00, Аббе-Дешам
Осер
Завершен
0 - 0
0.69xG1.47
Нант
Матч окончен
89’
Сантонз
86’
Сиссоко
82’
Гильбер   Кабелла
81’
Аблин   Мохамед
Оппегор   Кулибали
77’
Февр   Ахамада
77’
74’
Ассумани   Сантонз
73’
Коклен   Сиссоко
Намасо   Мара
67’
2тайм
Перерыв
16’
Лепенан
4’
Ганаго
Осер
Леон, Менса, Око, Диоманде, Сеная, Овусу, Дануа, Оппегор, Намасо, Февр, Синайоко
Запасные: Сиссоко, Диуссе, Кулибали, Де Персен, Си, Акпа, Ахамада, Сьерральта, Мара
1тайм
Нант:
Антони Лопеш, Мачадо, Коцца, Юссеф, Гильбер, Коклен, Аблин, Лепенан, Каба, Ассумани, Ганаго
Запасные: Радакович, Авазьем, Кабелла, Сиссоко, Леру, Эль-Араби, Карлгрен, Сантонз, Мохамед
Лига 1 Франция. 29 тур
11 апреля 19:05, Роазон Парк
Ренн
Завершен
2 - 1
0.98xG1.24
Анже
Матч окончен
90’
+3’
Рао-Лисоа   Синате
90’
+3’
Сбаи   Анен
86’
ван ден Бомен   Койялипу
Блас   Нагида
85’
81’
Сбаи
Эмболо   Шиманьски
73’
Аль-Тамари   Мукьеле
73’
Сейду   Франковски
73’
72’
Луар
65’
  Питер
62’
Мутон   Капель
62’
Машин   Питер
2тайм
Перерыв
  Аль-Тамари
25’
15’
Камара
  Луар
12’
Ренн
Самба, Мерлен, Брассье, Аит Будлаль, Сейду, Аль-Тамари, Камара, Ронжье, Блас, Леполь, Эмболо
Запасные: Нагида, Руо, Шиманьски, Силистри, Франковски, Сиссе, Мукьеле, Камара, Забири
1тайм
Анже:
Коффи, Экоми, Рао-Лисоа, Лефор, Камара, Луар, Белькебла, ван ден Бомен, Мутон, Сбаи, Машин
Запасные: Синате, Биэнла, Питер, Жернигон, Капель, Зинга, Анен, Койялипу
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

ТСЖ опять тур отменил в карманной лиге...
Ответ Surviving
ТСЖ опять тур отменил в карманной лиге...
Позорище, конечно, запредельное
Ответ Surviving
ТСЖ опять тур отменил в карманной лиге...
У Страсбура тоже карманная лига получается?
нормально Париж начал матч: 2 гола за 8 мин вколотили Монако, который сейчас на ходу и в форме
Ответ Maverick407
нормально Париж начал матч: 2 гола за 8 мин вколотили Монако, который сейчас на ходу и в форме
к 22 минуте уже 3 гола!))) офигеть...
Ответ Maverick407
к 22 минуте уже 3 гола!))) офигеть...
Согласен, жёстко. Манаке надо прям сильно порваться, чтобы исправить ситуацию
Без Минамино, Аклиуша и Головина тяжело. Фати совсем никакой. Париж очень круто в первые 10 минут играл.
Увидел счёт, сначала подумал, что на Спортсе стали вместо "ПСЖ" писать "Париж" (вместо "Реал" пишут же тут "Мадрид").
Неплохую форму набрал Головин и снова в лазарет
Ответ RE$PECT
Неплохую форму набрал Головин и снова в лазарет
Новый патч в доте сам в себя не поиграет
Типичный Монако. А я вот не зря писал, что в таком случае, когда вроде все за Монако - победная серия, вернулись в борьбу за места в ЛЧ, игра отличная, соперник не самы грозный, - любят монегаски отступаться там, где этого не ждут)
У Иммобиле прицел пока не сбился
Не ожидал такого счета в Париже
Зурико Давиташвили в Лиге 2 вчера исполнил Дюнкерку на загляденье. Наколотил за клуб 13 мячей, что за игрок, чистое золотце. От Ле-Мана оторваться бы и выходить в дамки вместе с Труа
Осер мог оторваться от Нанта, а Нант мог приблизиться к Осеру. Но не смогли
