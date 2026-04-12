Матч окончен
Чемпионат Франции. «Лион» выиграл у «Лорьяна», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
В Лиге 1 прошли матчи 29-го тура.
10 апреля «Париж» разгромил «Монако» Александра Головина (4:1) в матче 29-го тура, «Марсель» обыграл «Мец» (3:1).
11 апреля «Ренн» дома был сильнее «Анже» (2:1).
12 апреля «Лион» выиграл у «Лорьяна» (2:0).
Матчи «Ланс» – «ПСЖ» и «Брест» – «Страсбур» были перенесены из-за участия «ПСЖ» и «Страсбура» в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответственно.
29-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
ТСЖ опять тур отменил в карманной лиге...
Позорище, конечно, запредельное
У Страсбура тоже карманная лига получается?
нормально Париж начал матч: 2 гола за 8 мин вколотили Монако, который сейчас на ходу и в форме
к 22 минуте уже 3 гола!))) офигеть...
Согласен, жёстко. Манаке надо прям сильно порваться, чтобы исправить ситуацию
Без Минамино, Аклиуша и Головина тяжело. Фати совсем никакой. Париж очень круто в первые 10 минут играл.
Увидел счёт, сначала подумал, что на Спортсе стали вместо "ПСЖ" писать "Париж" (вместо "Реал" пишут же тут "Мадрид").
Неплохую форму набрал Головин и снова в лазарет
Новый патч в доте сам в себя не поиграет
Типичный Монако. А я вот не зря писал, что в таком случае, когда вроде все за Монако - победная серия, вернулись в борьбу за места в ЛЧ, игра отличная, соперник не самы грозный, - любят монегаски отступаться там, где этого не ждут)
У Иммобиле прицел пока не сбился
Не ожидал такого счета в Париже
Зурико Давиташвили в Лиге 2 вчера исполнил Дюнкерку на загляденье. Наколотил за клуб 13 мячей, что за игрок, чистое золотце. От Ле-Мана оторваться бы и выходить в дамки вместе с Труа
Осер мог оторваться от Нанта, а Нант мог приблизиться к Осеру. Но не смогли
