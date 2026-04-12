  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
7

Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» проиграл «Фрайбургу»

В Бундеслиге прошли матчи 29-го тура.

10 апреля «Аугсбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2) в матче 29-го тура Бундеслиги.

11 апреля «Боруссия» Дортмунд дома проиграла «Байеру» (0:1), «Рб Лейпциг» победил «Боруссию» Менхенгладбах (1:0), «Бавария» в гостях разобралась с «Санкт-Паули» (5:0).

12 апреля «Штутгарт» разнес «Гамбург» (4:0).

Чемпионат Германии

29-й тур

Бундеслига Германия. 29 тур
12 апреля 13:30, РейнЭнергиШтадион
Логотип домашней команды
Кельн
Завершен
3 - 1
3.37xG0.89
Логотип гостевой команды
Вердер
Матч окончен
  Бакхаус
90’
+7’
Мартель
90’
+1’
90’
Пипер
Себулонсен   Краус
86’
84’
Битенкур   Милошевич
Симпсон-Пьюзи
83’
79’
Агу   Шмидт
78’
Битенкур
Ахе   Вальдшмидт
76’
75’
  Шмид
Ахе
70’
Эль Мала   Майна
67’
Тильманн   Бюльтер
67’
  Ахе
65’
Лунн Хансен   Кастро-Монтес
46’
46’
Сугавара   Кулибали
46’
Грюлль   Муса
2тайм
Перерыв
24’
Фридль
  Эль Мала
7’
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Каминьски, Мартель, Йоуханнессон, Тильманн, Эль Мала, Ахе
Запасные: Краус, Вальдшмидт, ван ден Берг, Кастро-Монтес, Хусейнбашич, Бюльтер, Цилер, Чавес, Майна
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Деман, Фридль, Пипер, Сугавара, Битенкур, Линен, Агу, Шмид, Грюлль, Нджинма
Запасные: Штарк, Кулибали, Шметгенс, Чович, Милошевич, Кольке, Шмидт, Муса, Мбангула
Подробнее
Бундеслига Германия. 29 тур
12 апреля 15:30, МХП-Арена
Логотип домашней команды
Штутгарт
Завершен
4 - 0
3.67xG0.64
Логотип гостевой команды
Гамбург
Матч окончен
Ундав   Аревало
88’
Ассиньон   Вагноман
88’
  Эль-Ханнус
86’
Ундав
82’
Ундав
80’
80’
Капальдо
72’
Эльфадли   Капальдо
72’
Бальде   Гочолейшвили
Андрес   Нарти
70’
Демирович   Тиагу Томаш
70’
Фюрих   Эль-Ханнус
70’
60’
Филипп   Штанге
60’
Гренбек   Глатцель
  Миттельштедт
56’
2тайм
Перерыв
  Фюрих
32’
Андрес
24’
  Штиллер
21’
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Ассиньон, Штиллер, Андрес, Фюрих, Ундав, Левелинг, Демирович
Запасные: Загаду, Эль-Ханнус, Нарти, Тиагу Томаш, Бредлов, Вагноман, Хакес, Ельч, Аревало
1тайм
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Омари, Эльфадли, Фабиу Виейра, Бальде, Ремберг, Микельбрансис, Гренбек, Филипп, Кенигсдорффер
Запасные: Каттербах, Отеле, Гочолейшвили, Даунс, Штанге, Херман, Нанджа, Капальдо, Глатцель
Подробнее
Бундеслига Германия. 29 тур
12 апреля 17:30, Мева Арена
Логотип домашней команды
Майнц
Завершен
0 - 1
0.61xG0.55
Логотип гостевой команды
Фрайбург
Матч окончен
да Кошта   Вайпер
83’
83’
Гинтер   Макенго
Небель   Зиб
74’
Мвене   Каси
74’
74’
Шерхант   Грифо
73’
Хелер
64’
Кюблер   Треу
64’
Ириэ   Бесте
Ферачниг   Видмер
62’
Кавасаки   Амири
62’
Ферачниг
55’
47’
  Хелер
46’
Огбус   Линхарт
2тайм
Перерыв
45’
+4’
М. Эггештайн
45’
+4’
Шустер
33’
Огбус
Майнц
Бац, Мвене, Ферачниг, Кор, Пош, да Кошта, Небель, Сано, Кавасаки, Беккер, Титц
Запасные: Вайпер, Рисс, Амири, Бевинг, Зиб, Каси, Мэлоуни, Потульски, Видмер
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Шерхант, Хелер, Ириэ, Матанович
Запасные: Линхарт, Судзуки, Хефлер, Ф. Мюллер, Треу, Бесте, Макенго, Грифо, Филипп
Подробнее
Бундеслига Германия. 29 тур
10 апреля 18:30, ВВК-Арена
Логотип домашней команды
Аугсбург
Завершен
2 - 2
1.88xG1.06
Логотип гостевой команды
Хоффенхайм
Матч окончен
89’
Цоуфал   Акпогума
89’
Лемперле   Дамар
Клод-Морис   Кемюр
89’
Каде   Гарби
89’
Клод-Морис
85’
Вольф   Реджбечай
79’
73’
Крамарич   Прасс
68’
Хайдари   Бернардо
66’
Аслани
Вольф
65’
Гауэлеу   Якич
64’
Грегорич   Рибейру
64’
63’
Хайдари
Гауэлеу
60’
Чавес
59’
54’
Премель
2тайм
Перерыв
42’
  Туре
35’
  Гранач
Цезигер
24’
Яннулис
16’
  Грегорич
14’
  Клод-Морис
11’
Аугсбург
Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Чавес, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Ридер, Фелльхауэр, Вольф, Грегорич
Запасные: Якич, Кляйн, Бэнкс, Реджбечай, Рибейру, Кемюр, Гарби, Огунду, Педерсен
1тайм
Хоффенхайм:
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Крамарич, Авдуллаху, Премель, Туре, Цоуфал, Лемперле, Аслани
Запасные: Бернардо, Дамар, Джурич, Филипп, Акпогума, Прасс, Бебу, Кэмпбелл, Морстедт
Подробнее
Бундеслига Германия. 29 тур
11 апреля 13:30, Сигнал Идуна Парк
Логотип домашней команды
Боруссия Д
Завершен
0 - 1
1.27xG0.61
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
90’
+2’
Маза   Тилльман
Беллингем   Озджан
76’
Рюэрсон   Кабар
75’
74’
Телла   Поку
74’
Калбрет   Васкес
Фабиу Силва   Инасио
64’
Забитцер   Чуквуэмека
64’
Байер
63’
Свенссон   Байер
59’
54’
Кофан   Шик
2тайм
Перерыв
Гирасси
45’
42’
  Андрих
Бенсебайни
5’
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Фабиу Силва, Свенссон, Брандт, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Альберт, Реджани, Кабар, Чуквуэмека, Инасио, Зюле, Озджан, Байер
1тайм
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Калбрет, Кофан
Запасные: Фернандес, Шик, Васкес, Бен-Сегир, Бласвих, Хофманн, Тилльман, Поку, Эрманн
Подробнее
Бундеслига Германия. 29 тур
11 апреля 13:30, Фойт-Арена
Логотип домашней команды
Хайденхайм
Завершен
3 - 1
1.88xG0.99
Логотип гостевой команды
Унион Берлин
Матч окончен
Шеппнер   Кербер
88’
Динкчи   Бек
88’
87’
Гютер
84’
Крал   Гютер
  Зивзивадзе
79’
Пирингер   Дорш
77’
Хонзак   Ибрагимович
77’
75’
  Кверфельд
69’
Диогу Лейте   Ансах
Шиммер   Зивзивадзе
69’
69’
Шефер   Бурджу
62’
Берк   Скарке
62’
Кен   Роте
2тайм
Перерыв
  Хонзак
36’
31’
Берк
  Хонзак
9’
Хайденхайм
Рамай, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Хонзак, Шеппнер, Нихьюс, Динкчи, Пирингер, Шиммер
Запасные: Кербер, Траоре, Зирслебен, Бек, Феллер, Дорш, Ибрагимович, Зивзивадзе, Конте
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Кен, Хаберер, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Шефер, Хедира, Крал, Илич, Берк
Запасные: Роте, Скарке, Триммель, Кемляйн, Гютер, Бурджу, Клаус, Юранович, Ансах
Подробнее
Бундеслига Германия. 29 тур
11 апреля 13:30, Фольксваген-Арена
Логотип домашней команды
Вольфсбург
Завершен
1 - 2
1.73xG1.31
Логотип гостевой команды
Айнтрахт Ф
Матч окончен
  Пейчинович
90’
+7’
90’
+2’
Калимуэндо   Аррхов
Центер   Дагим
86’
85’
Буркардт   Эбнуталиб
85’
Шаиби   Узун
85’
Хейлунд   Схири
Вавро   Сиогаи
79’
Эриксен   Арнольд
73’
Виммер   Пейчинович
73’
71’
Амаимуни-Эшгуяб   Кнауфф
67’
Аменда
Винисиус
59’
Линдстрем   Маер
46’
2тайм
Перерыв
32’
  Калимуэндо
Белосьян
31’
21’
  Хейлунд
Вольфсбург
Грабара, Белосьян, Йенц, Вавро, Линдстрем, Амура, Центер, Винисиус, Эриксен, Мэле, Виммер
Запасные: Бюргер, Аджетеи, Арнольд, Пейчинович, Перван, Дагим, Сиогаи, Маер, Герхардт
1тайм
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Теате, Кох, Аменда, Браун, Хейлунд, Ларссон, Амаимуни-Эшгуяб, Калимуэндо, Буркардт, Шаиби
Запасные: Аррхов, Эбнуталиб, Граль, Схири, Чендлер, Гетце, Кнауфф, Баум, Узун
Подробнее
Бундеслига Германия. 29 тур
11 апреля 13:30, Ред Булл Арена
Логотип домашней команды
РБ Лейпциг
Завершен
1 - 0
2.25xG1.73
Логотип гостевой команды
Боруссия М
Матч окончен
Диоманде   Финкгрефе
90’
+2’
85’
Энгельхардт   Матино
85’
Кастроп   Штегер
85’
Онора   Мохья
Груда
82’
  Диоманде
80’
Шлагер
78’
Зайвальд   Груда
78’
Баку   Хенрихс
78’
Ромуло   Бакайоко
66’
Нуса   Уэдраого
66’
62’
Дикс   Кьяродиа
Зайвальд
47’
2тайм
Перерыв
35’
Скалли
33’
Ульрих   Болин
Баку
33’
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Битшиабу, Орбан, Баку, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Хенрихс, Гулачи, Клостерманн, Груда, Гомис, Бандзузи, Уэдраого, Бакайоко, Финкгрефе
1тайм
Боруссия М:
Николас, Ульрих, Дикс, Эльведи, Скалли, Энгельхардт, Зандер, Райтц, Кастроп, Онора, Табакович
Запасные: Болин, Ольшовски, Кьяродиа, Такаи, Штегер, Рейна, Нойхаус, Мохья, Матино
Подробнее
Бундеслига Германия. 29 тур
11 апреля 16:30, Миллернтор
Логотип домашней команды
Санкт-Паули
Завершен
0 - 5
0.48xG3.65
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
88’
  Геррейру
Перейра Лаже   Хара
88’
84’
Мусиала   Ндиайе
Ритцка   Оппи
77’
Унтонджи   Карс
77’
67’
Ито   Та
Фудзита   Меткалф
66’
65’
  Джексон
59’
Олисе   Диас
59’
Киммих   Дэвис
58’
Лаймер   Станишич
54’
  Олисе
53’
  Горетцка
52’
Олисе
Фудзита
52’
2тайм
Перерыв
19’
Лаймер
9’
  Мусиала
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Андо, Перейра Лаже, Синани, Ритцка, Фудзита, Расмуссен, Пырка, Унтонджи
Запасные: Дзвигала, Карс, Меткалф, Фолль, Оппи, Робатш, Немет, Сисей, Хара
1тайм
Бавария:
Нойер, Ито, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Геррейру, Мусиала, Олисе, Джексон
Запасные: Урбиг, Дэвис, Павлович, Та, Станишич, Упамекано, Кейн, Диас, Ндиайе
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Кто выиграет Лигу чемпионов?
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoбундеслига Германия
logoБайер
logoАйнтрахт Франкфурт
logoКельн
logoШтутгарт
logoБоруссия Дортмунд
logoФрайбург
logoСанкт-Паули
logoРБ Лейпциг
logoГамбург
logoБоруссия Менхенгладбах
logoМайнц
logoВердер
logoУнион Берлин
logoБавария
logoХоффенхайм
logoАугсбург
logoХайденхайм
logoВольфсбург
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Походу Вольфсбург отправится путем Шальке, Вердера, Гамбурга и Герты.
Путём Шальке - это в 1-ю из 2-ой ? ))
За Хоффенхайм ✌️
Пора побеждать.
Да , но кажется уже , что Лига Конференций неизбежна !
Что казалось бы перед началом турнира великолепным результатом.
Но когда ты так долго идешь в группе ЛЧ , уже не кажется )
Календарь , конечно, на концовку очень неплохой .
Но игра весной какая-то арсенальная
Удачи Баварии и без травм.
Баварцы побьют собственный рекорд по голам и надеюсь разгромно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
