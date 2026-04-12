Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» проиграл «Фрайбургу»

В Бундеслиге прошли матчи 29-го тура.
10 апреля «Аугсбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2) в матче 29-го тура Бундеслиги.
11 апреля «Боруссия» Дортмунд дома проиграла «Байеру» (0:1), «Рб Лейпциг» победил «Боруссию» Менхенгладбах (1:0), «Бавария» в гостях разобралась с «Санкт-Паули» (5:0).
12 апреля «Штутгарт» разнес «Гамбург» (4:0).
Чемпионат Германии
29-й тур
Лунн Хансен Кастро-Монтес
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Каминьски, Мартель, Йоуханнессон, Тильманн, Эль Мала, Ахе
Запасные: Краус, Вальдшмидт, ван ден Берг, Кастро-Монтес, Хусейнбашич, Бюльтер, Цилер, Чавес, Майна
Вердер:
Бакхаус, Деман, Фридль, Пипер, Сугавара, Битенкур, Линен, Агу, Шмид, Грюлль, Нджинма
Запасные: Штарк, Кулибали, Шметгенс, Чович, Милошевич, Кольке, Шмидт, Муса, Мбангула
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Ассиньон, Штиллер, Андрес, Фюрих, Ундав, Левелинг, Демирович
Запасные: Загаду, Эль-Ханнус, Нарти, Тиагу Томаш, Бредлов, Вагноман, Хакес, Ельч, Аревало
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Омари, Эльфадли, Фабиу Виейра, Бальде, Ремберг, Микельбрансис, Гренбек, Филипп, Кенигсдорффер
Запасные: Каттербах, Отеле, Гочолейшвили, Даунс, Штанге, Херман, Нанджа, Капальдо, Глатцель
Майнц
Бац, Мвене, Ферачниг, Кор, Пош, да Кошта, Небель, Сано, Кавасаки, Беккер, Титц
Запасные: Вайпер, Рисс, Амири, Бевинг, Зиб, Каси, Мэлоуни, Потульски, Видмер
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Шерхант, Хелер, Ириэ, Матанович
Запасные: Линхарт, Судзуки, Хефлер, Ф. Мюллер, Треу, Бесте, Макенго, Грифо, Филипп
Аугсбург
Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Чавес, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Ридер, Фелльхауэр, Вольф, Грегорич
Запасные: Якич, Кляйн, Бэнкс, Реджбечай, Рибейру, Кемюр, Гарби, Огунду, Педерсен
Хоффенхайм:
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Крамарич, Авдуллаху, Премель, Туре, Цоуфал, Лемперле, Аслани
Запасные: Бернардо, Дамар, Джурич, Филипп, Акпогума, Прасс, Бебу, Кэмпбелл, Морстедт
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Фабиу Силва, Свенссон, Брандт, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Альберт, Реджани, Кабар, Чуквуэмека, Инасио, Зюле, Озджан, Байер
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Калбрет, Кофан
Запасные: Фернандес, Шик, Васкес, Бен-Сегир, Бласвих, Хофманн, Тилльман, Поку, Эрманн
Хайденхайм
Рамай, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Хонзак, Шеппнер, Нихьюс, Динкчи, Пирингер, Шиммер
Запасные: Кербер, Траоре, Зирслебен, Бек, Феллер, Дорш, Ибрагимович, Зивзивадзе, Конте
Унион Берлин:
Реннов, Кен, Хаберер, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Шефер, Хедира, Крал, Илич, Берк
Запасные: Роте, Скарке, Триммель, Кемляйн, Гютер, Бурджу, Клаус, Юранович, Ансах
Вольфсбург
Грабара, Белосьян, Йенц, Вавро, Линдстрем, Амура, Центер, Винисиус, Эриксен, Мэле, Виммер
Запасные: Бюргер, Аджетеи, Арнольд, Пейчинович, Перван, Дагим, Сиогаи, Маер, Герхардт
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Теате, Кох, Аменда, Браун, Хейлунд, Ларссон, Амаимуни-Эшгуяб, Калимуэндо, Буркардт, Шаиби
Запасные: Аррхов, Эбнуталиб, Граль, Схири, Чендлер, Гетце, Кнауфф, Баум, Узун
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Битшиабу, Орбан, Баку, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Хенрихс, Гулачи, Клостерманн, Груда, Гомис, Бандзузи, Уэдраого, Бакайоко, Финкгрефе
Боруссия М:
Николас, Ульрих, Дикс, Эльведи, Скалли, Энгельхардт, Зандер, Райтц, Кастроп, Онора, Табакович
Запасные: Болин, Ольшовски, Кьяродиа, Такаи, Штегер, Рейна, Нойхаус, Мохья, Матино
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Андо, Перейра Лаже, Синани, Ритцка, Фудзита, Расмуссен, Пырка, Унтонджи
Запасные: Дзвигала, Карс, Меткалф, Фолль, Оппи, Робатш, Немет, Сисей, Хара
Бавария:
Нойер, Ито, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Геррейру, Мусиала, Олисе, Джексон
Запасные: Урбиг, Дэвис, Павлович, Та, Станишич, Упамекано, Кейн, Диас, Ндиайе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Чемпионата Германии
Статистика Чемпионата Германии
Пора побеждать.
Что казалось бы перед началом турнира великолепным результатом.
Но когда ты так долго идешь в группе ЛЧ , уже не кажется )
Календарь , конечно, на концовку очень неплохой .
Но игра весной какая-то арсенальная