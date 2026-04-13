738

Чемпионат Англии. «МЮ» уступил «Лидсу» на «Олд Траффорд»

В АПЛ прошли матчи 32-го тура.

10 апреля «Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0) в матче 32-го тура АПЛ.

11 апреля «Арсенал» на своем поле не справился с «Борнмутом» (1:2), «Ливерпуль» дома победил «Фулхэм» (2:0).

12 апреля «Сандерленд» дома обыграл «Тоттенхэм» (1:0), «Челси» уступил «Манчестер Сити» (0:3).

13 апреля «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лидсу» (1:2).

Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
13 апреля 19:00, Олд Траффорд
Логотип домашней команды
Манчестер Юнайтед
Завершен
1 - 2
1.39xG2.34
Логотип гостевой команды
Лидс
Матч окончен
86’
Ааронсон   Лонгстафф
86’
Ампаду
74’
Танака   Груев
74’
Окафор   Ньонто
Диалло   Мбемо
70’
Мазрауи   Диогу Далот
70’
  Каземиро
69’
Бруну Фернандеш
64’
Мартинес
56’
Шоу
49’
2тайм
Перерыв
39’
Джастин
29’
  Окафор
Матеус Кунья
18’
5’
  Окафор
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Йоро, Мазрауи, Угарте, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Диалло, Шешко
Запасные: Флетчер, Лейси, Байындыр, Зиркзе, Маласиа, Маунт, Диогу Далот, Хевен, Мбемо
1тайм
Лидс:
Дарлоу, Стрейк, Бийол, Джастин, Окафор, Ааронсон, Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Байрэм, Лонгстафф, Груев, Лукас Перри, Буонанотте, Ньонто, Борнаув, Пиру, Нмеча
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
10 апреля 19:00, Стадион Лондон
Логотип домашней команды
Вест Хэм
Завершен
4 - 0
1.66xG0.6
Логотип гостевой команды
Вулверхэмптон
Матч окончен
Фернандеш   Магасса
85’
85’
Гомес   Эдози
  Мавропанос
83’
Кастельянос   Уилсон
82’
Пабло   Поттс
78’
Саммервилл   Траоре
78’
71’
Армстронг   Хван Хи Чхан
71’
Москера   Арокодаре
  Кастельянос
68’
  Кастельянос
66’
61’
Белльгард   Мане
61’
Гомес   Гомеш
Кастельянос
52’
2тайм
Перерыв
  Мавропанос
42’
Фернандеш
31’
20’
Москера
9’
Белльгард
Вест Хэм
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Пабло, Саммервилл, Соучек, Фернандеш, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Канте, Уилсон, Ареоля, Поттс, Уан-Биссака, Скарлз, Тодибо, Магасса, Траоре
1тайм
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Гомес, Уго Буэно, Гомес, Андре, Белльгард, Тшатшуа, Армстронг
Запасные: Гомеш, Эдози, Меллер Вольф, Гомеш, Хван Хи Чхан, Лима, Мане, Бентли, Арокодаре
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
11 апреля 11:30, Эмирейтс
Логотип домашней команды
Арсенал
Завершен
1 - 2
2.41xG1.24
Логотип гостевой команды
Борнмут
Матч окончен
90’
+6’
Хилл
90’
Хименес   Смит
90’
Эванилсон   Унал
85’
Крупи   Тот
Дьокереш
80’
79’
Крупи
77’
Трюффер
Субименди   Габриэл Жезус
76’
Уайт   Москера
76’
74’
  Скотт
70’
Роша   Брукс
70’
Кристи   Адамс
Мартинелли   Троссард
54’
Мадуэке   Доуман
54’
Хавертц   Эзе
54’
2тайм
Перерыв
  Дьокереш
35’
17’
  Крупи
Арсенал
Райя, Льюис-Скелли, Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Субименди, Мартинелли, Хавертц, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Аррисабалага, Москера, Эзе, Инкапиэ, Нергор, Доуман, Троссард, Салмон, Габриэл Жезус
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кристи, Скотт, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Мандас, Диаките, Адамс, Доук, Адли, Смит, Брукс, Тот, Унал
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
11 апреля 14:00, Брентфорд Комьюнити
Логотип домашней команды
Брентфорд
Завершен
2 - 2
1.87xG1.49
Логотип гостевой команды
Эвертон
Матч окончен
90’
+1’
  Дьюзбери-Холл
  Игор Тиаго
76’
74’
Гуйе   Ироэгбунам
74’
Макнил   Джордж
74’
Бету   Барри
47’
Гарнер
Дамсгор   Нелсон
46’
2тайм
Перерыв
26’
  Бету
  Игор Тиаго
3’
2’
Пикфорд
Брентфорд
Келлехер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Шилд, Бентт, Оуэн, Нелсон, Пиннок, Айер, Вальдимарссон, Стивенсон, Донован
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Макнил, Бету
Запасные: Трэверс, Паттерсон, Кин, Рель, Барри, Коулмэн, Диблинг, Ироэгбунам, Джордж
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
11 апреля 14:00, Турф Муур
Логотип домашней команды
Бернли
Завершен
0 - 2
0.93xG1.94
Логотип гостевой команды
Брайтон
Матч окончен
89’
  Виффер
88’
Гомес   Велтман
Хамфрис   Уокер
82’
Хартман   Пирес
82’
Флорентину   Броя
82’
80’
Минте   Митома
75’
Хиншелвуд   Балеба
75’
Уэлбек   Рюттер
Эдвардс   Ндайишимийе
75’
Угочукву   Бруун Ларсен
67’
Флорентину
60’
48’
ван Хекке
2тайм
Перерыв
43’
  Виффер
Эстев
30’
Бернли
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Хамфрис, Флорентину, Уорд-Проуз, Энтони, Угочукву, Эдвардс, Флемминг
Запасные: Уоррелл, Броя, Ндайишимийе, Вайсс, Пирес, Бруун Ларсен, Уокер, Фостер, Тшауна
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Гросс, Айяри, Минте, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Игор Жулио, Велтман, Костулас, де Кейпер, Митома, Рюттер, Марч, Стил, Балеба
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
11 апреля 16:30, Энфилд
Логотип домашней команды
Ливерпуль
Завершен
2 - 0
1.79xG1.12
Логотип гостевой команды
Фулхэм
Матч окончен
Салах   Ньони
90’
80’
Уилсон   Чуквуэзе
80’
Родриго Муниз   Хименес
69’
Робинсон   Сессеньон
Фримпонг   Гомес
69’
Нгумоа   Исак
69’
Виртц   Мак Аллистер
68’
Джонс   Гравенберх
46’
46’
Кинг   Смит-Роу
46’
Бобб   Лукич
2тайм
Перерыв
  Салах
40’
  Нгумоа
36’
Ливерпуль
Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Джонс, Собослаи, Нгумоа, Виртц, Салах, Гакпо
Запасные: Вудмен, Исак, Экитике, Гомес, Ньони, Керкез, Мак Аллистер, Кьеза, Гравенберх
1тайм
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Ивоби, Берге, Бобб, Кинг, Уилсон, Родриго Муниз
Запасные: Чуквуэзе, Лекомт, Сессеньон, Куэнка, Лукич, Хименес, Диоп, Кэрни, Смит-Роу
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
12 апреля 13:00, Селхерст Парк
Логотип домашней команды
Кристал Пэлас
Завершен
2 - 1
2.35xG1.29
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
Митчелл   Соса
90’
+6’
90’
+5’
Дж. Мерфи   Висса
90’
+5’
Тонали   Эланга
  Матета
90’
+4’
90’
+3’
Рэмсдейл
84’
Осула   Вольтемаде
84’
Жоэлинтон   Рэмзи
  Матета
80’
Пино   Камада
76’
74’
Жоэлинтон
71’
Гордон   Барнс
68’
Тиав
Ларсен   Матета
65’
Хьюз   Уортон
64’
Джонсон   Сарр
64’
2тайм
Перерыв
43’
  Осула
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Хьюз, Лерма, Муньос, Пино, Ларсен, Джонсон
Запасные: Соса, Риад, Камада, Сарр, Бенитес, Девенни, Клайн, Уортон, Матета
1тайм
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Ботман, Тиав, Ливраменто, Жоэлинтон, Тонали, Майли, Гордон, Дж. Мерфи, Осула
Запасные: Вольтемаде, Триппьер, Рэмзи, Эланга, Поуп, Висса, Берн, Барнс, Уиллок
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
12 апреля 13:00, Сити Граунд
Логотип домашней команды
Ноттингем Форест
Завершен
1 - 1
1.23xG1.05
Логотип гостевой команды
Астон Вилла
Матч окончен
90’
+1’
Кэш   Гарсия
Айна   Ндойе
89’
Игор Жезус   Йейтс
89’
87’
Уоткинс   Абрахам
Гиббс-Уайт   Домингес
84’
78’
Роджерс   Буэндиа
78’
Динь   Матсен
77’
Баркли   Дуглас Луис
67’
Макгинн
Хатчинсон   Вуд
65’
Мурилло
63’
2тайм
Перерыв
Хатчинсон
45’
  Уильямс
38’
23’
  Мурилло
11’
Кэш
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Ортега, Йейтс, Домингес, Макати, Вуд, Баква, Морато, Нетц, Ндойе
1тайм
Астон Вилла:
Бизот, Динь, Пау Торрес, Линделеф, Кэш, Тилеманс, Онана, Роджерс, Баркли, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Абрахам, Райт, Конса, Бэйли, Гарсия, Дуглас Луис, Богарде, Матсен, Буэндиа
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
12 апреля 13:00, Стэдиум оф Лайт
Логотип домашней команды
Сандерленд
Завершен
1 - 0
1.76xG0.9
Логотип гостевой команды
Тоттенхэм
Матч окончен
Бробби   Изидор
90’
+8’
Хьюм
90’
+1’
85’
Галлахер   Симонс
Ригг   Тальби
82’
Мукиеле   Хьюм
82’
Ригг
75’
70’
Ромеро   Данзо
61’
Ришарлисон   Тель
61’
Бергвалль   Сарр
61’
Грэй   Пальинья
  Мукиеле
61’
2тайм
Перерыв
37’
Порро
37’
ван де Вен
Бробби
33’
28’
Ромеро
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Мукиеле, О`Нин, Садики, Г. Джака, Ле Фе, Диарра, Ригг, Бробби
Запасные: Джонс, Джонс, Эльборг, Гертрюйда, Тальби, Майенда, Изидор, Серкин, Хьюм
1тайм
Тоттенхэм:
Кински, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро, Галлахер, Грэй, Ришарлисон, Бергвалль, Коло-Муани, Соланке
Запасные: Спенс, Пальинья, Симонс, Биссума, Сарр, Остин, Дрэгушин, Данзо, Тель
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
12 апреля 15:30, Стэмфорд Бридж
Логотип домашней команды
Челси
Завершен
0 - 3
1.2xG1.94
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
Эссугу
90’
+8’
Гюсто   Ачимпонг
88’
Кайседо   Эссугу
82’
Жоао Педро   Делап
81’
81’
Бернарду Силва   Ковачич
76’
Шерки   Фоден
76’
Доку   Савиньо
68’
  Доку
Сантос   Лавия
67’
Эстевао   Гарначо
67’
64’
О`Райли   Аит-Нури
57’
  Гехи
Кукурелья
54’
51’
  О`Райли
2тайм
Перерыв
38’
Семеньо
Эстевао
12’
Челси
Санчес, Кукурелья, Хато, Фофана, Гюсто, Кайседо, Сантос, Нету, Палмер, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Адарабиойо, Сарр, Лавия, Ачимпонг, Гиу, Шерман-Лоу, Эссугу, Делап, Гарначо
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Савиньо, Траффорд, Рейндерс, Мармуш, Фоден, Аке, Аит-Нури, Ковачич, Нико Гонсалес
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoНьюкасл
logoБрентфорд
logoВулверхэмптон
logoНоттингем Форест
logoЛиверпуль
logoЭвертон
logoБрайтон
logoЧелси
logoВест Хэм
logoБорнмут
logoСандерленд
logoТоттенхэм
logoЛидс
logoАстон Вилла
logoФулхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoБернли
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
738 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Артета делает все правильно, наигрывает состав на следующий сезон
Ответ ardiles
Артета делает все правильно, наигрывает состав на следующий сезон
🤣ору
Ответ ardiles
Артета делает все правильно, наигрывает состав на следующий сезон
Конечно, а там еще пару сезонов на сыгранность, точечные усиления и возможно кубок лиги зацепит, люто доминируя, разумеется.
Я за Вест Хэм.Хочу чтоб Тотенхэм поиграл в ЧШ и порадовал своим стадионом
Ответ Alishka7799
Я за Вест Хэм.Хочу чтоб Тотенхэм поиграл в ЧШ и порадовал своим стадионом
Они почуяли что Милуолл может поднятся в АПЛ и такое пропустить не могут)
Всегда угораю, как канониры бегут со стадиона, когда их команда проигрывает.
Особенно в матче с Брайтоном Де Дзерби 2 года назад, когда они побежали на 70 минуте всем стадионом😂😂😂
Ответ Proper Chels
Всегда угораю, как канониры бегут со стадиона, когда их команда проигрывает. Особенно в матче с Брайтоном Де Дзерби 2 года назад, когда они побежали на 70 минуте всем стадионом😂😂😂
Я очень рад за вас ) Лично я как видел по картинке, люди начали уходить на 90+4 из 5 добавленных. И откуда у вас такое внимание к не удачам Арсенала?
Ответ Денис Баранов
Я очень рад за вас ) Лично я как видел по картинке, люди начали уходить на 90+4 из 5 добавленных. И откуда у вас такое внимание к не удачам Арсенала?
У него горит синим пламенем
Фанаты борнмута в конце пели секонд эгейн оле оле 🤣🤣
Ответ kunaguero
Фанаты борнмута в конце пели секонд эгейн оле оле 🤣🤣
🤣
сливают АПЛ, чтобы взять ЛЧ)
Ответ Moran Guy
сливают АПЛ, чтобы взять ЛЧ)
В финале вряд ли выиграют у ПСЖ либо у Баварии.
Ответ vladimir.kostrichko
В финале вряд ли выиграют у ПСЖ либо у Баварии.
Им бы выйти для начала в этот финал 🤣
Борнмут 😎🤌🏻
Ответ muse muse
Борнмут 😎🤌🏻
Вишенка на торте да?)
Нечасто включаю матчи Арсенала, но как не включу - играет старый знакомый Арсиноль, что ж такое
Слотный Лыс учись у Ираолы бороться до конца.
апрельский Арсенал страшный сон канониров
Ответ Azat Muratbaev
апрельский Арсенал страшный сон канониров
Уже который год
Побьют рекорд Челси, оформят квадрупл, оформят требл.
оформят ЛЧ и возьмут чемп - вы находитесь здесь
