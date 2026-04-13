Чемпионат Англии. «МЮ» уступил «Лидсу» на «Олд Траффорд»

В АПЛ прошли матчи 32-го тура.
10 апреля «Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0) в матче 32-го тура АПЛ.
11 апреля «Арсенал» на своем поле не справился с «Борнмутом» (1:2), «Ливерпуль» дома победил «Фулхэм» (2:0).
12 апреля «Сандерленд» дома обыграл «Тоттенхэм» (1:0), «Челси» уступил «Манчестер Сити» (0:3).
13 апреля «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лидсу» (1:2).
Чемпионат Англии
32-й тур
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Йоро, Мазрауи, Угарте, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Диалло, Шешко
Запасные: Флетчер, Лейси, Байындыр, Зиркзе, Маласиа, Маунт, Диогу Далот, Хевен, Мбемо
Лидс:
Дарлоу, Стрейк, Бийол, Джастин, Окафор, Ааронсон, Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Байрэм, Лонгстафф, Груев, Лукас Перри, Буонанотте, Ньонто, Борнаув, Пиру, Нмеча
Вест Хэм
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Пабло, Саммервилл, Соучек, Фернандеш, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Канте, Уилсон, Ареоля, Поттс, Уан-Биссака, Скарлз, Тодибо, Магасса, Траоре
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Гомес, Уго Буэно, Гомес, Андре, Белльгард, Тшатшуа, Армстронг
Запасные: Гомеш, Эдози, Меллер Вольф, Гомеш, Хван Хи Чхан, Лима, Мане, Бентли, Арокодаре
Арсенал
Райя, Льюис-Скелли, Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Субименди, Мартинелли, Хавертц, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Аррисабалага, Москера, Эзе, Инкапиэ, Нергор, Доуман, Троссард, Салмон, Габриэл Жезус
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кристи, Скотт, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Мандас, Диаките, Адамс, Доук, Адли, Смит, Брукс, Тот, Унал
Брентфорд
Келлехер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Шилд, Бентт, Оуэн, Нелсон, Пиннок, Айер, Вальдимарссон, Стивенсон, Донован
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Макнил, Бету
Запасные: Трэверс, Паттерсон, Кин, Рель, Барри, Коулмэн, Диблинг, Ироэгбунам, Джордж
Бернли
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Хамфрис, Флорентину, Уорд-Проуз, Энтони, Угочукву, Эдвардс, Флемминг
Запасные: Уоррелл, Броя, Ндайишимийе, Вайсс, Пирес, Бруун Ларсен, Уокер, Фостер, Тшауна
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Гросс, Айяри, Минте, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Игор Жулио, Велтман, Костулас, де Кейпер, Митома, Рюттер, Марч, Стил, Балеба
Ливерпуль
Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Джонс, Собослаи, Нгумоа, Виртц, Салах, Гакпо
Запасные: Вудмен, Исак, Экитике, Гомес, Ньони, Керкез, Мак Аллистер, Кьеза, Гравенберх
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Ивоби, Берге, Бобб, Кинг, Уилсон, Родриго Муниз
Запасные: Чуквуэзе, Лекомт, Сессеньон, Куэнка, Лукич, Хименес, Диоп, Кэрни, Смит-Роу
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Хьюз, Лерма, Муньос, Пино, Ларсен, Джонсон
Запасные: Соса, Риад, Камада, Сарр, Бенитес, Девенни, Клайн, Уортон, Матета
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Ботман, Тиав, Ливраменто, Жоэлинтон, Тонали, Майли, Гордон, Дж. Мерфи, Осула
Запасные: Вольтемаде, Триппьер, Рэмзи, Эланга, Поуп, Висса, Берн, Барнс, Уиллок
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Ортега, Йейтс, Домингес, Макати, Вуд, Баква, Морато, Нетц, Ндойе
Астон Вилла:
Бизот, Динь, Пау Торрес, Линделеф, Кэш, Тилеманс, Онана, Роджерс, Баркли, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Абрахам, Райт, Конса, Бэйли, Гарсия, Дуглас Луис, Богарде, Матсен, Буэндиа
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Мукиеле, О`Нин, Садики, Г. Джака, Ле Фе, Диарра, Ригг, Бробби
Запасные: Джонс, Джонс, Эльборг, Гертрюйда, Тальби, Майенда, Изидор, Серкин, Хьюм
Тоттенхэм:
Кински, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро, Галлахер, Грэй, Ришарлисон, Бергвалль, Коло-Муани, Соланке
Запасные: Спенс, Пальинья, Симонс, Биссума, Сарр, Остин, Дрэгушин, Данзо, Тель
Челси
Санчес, Кукурелья, Хато, Фофана, Гюсто, Кайседо, Сантос, Нету, Палмер, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Адарабиойо, Сарр, Лавия, Ачимпонг, Гиу, Шерман-Лоу, Эссугу, Делап, Гарначо
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Савиньо, Траффорд, Рейндерс, Мармуш, Фоден, Аке, Аит-Нури, Ковачич, Нико Гонсалес
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Особенно в матче с Брайтоном Де Дзерби 2 года назад, когда они побежали на 70 минуте всем стадионом😂😂😂
оформят ЛЧ и возьмут чемп - вы находитесь здесь