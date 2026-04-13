Чемпионат Италии. «Фиорентина» победила «Лацио»

В Серии А прошли матчи 32-го тура.
В 32-м туре Серии А в пятницу «Рома» разгромила «Пизу» (3:0).
В субботу «Милан» дома потерпел разгромное поражение от «Удинезе» (0:3), «Ювентус» в гостях одолел «Аталанту» (1:0).
В воскресенье «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Пармой» (1:1), «Интер» в гостях вырвал победу у «Комо» (4:3).
В понедельник тур завершился матчем «Фиорентина» – «Лацио» (1:0).
Чемпионат Италии
32-й тур
Фиорентина
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Ругани, Додо, Ндур, Мандрагора, Фаббиан, Фаццини, Пикколи, Харрисон
Запасные: Бальбо, Ледзерини, Понграчич, Кошпо, Дели, Пуццоли, Кристенсен, Чанчулли, Соломон, Комуццо, Куадио, Браски
Лацио:
Мотта, Нуну Тавареш, Провстгор, Романьоли, Ладзари, Тайлор, Габаррон, Башич, Дзакканьи, Диа, Канчельери
Запасные: Ратков, Пеллегрини, Белаэн, Джакомоне, Пшиборек, Катальди, Исаксен, Фурланетто, Хюсай, Деле-Баширу, Педро, Нослин
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Бальданци, Сабелли, Эллертссон, Малиновский, Френдруп, Коломбо
Запасные: Леали, Аарон Мартин, Клишис, Жуниор Мессиас, Экубан, Эхатор, Сеттерстрем, Уэдраого, Мазини, Соммарива, Аморим, Гросси, Отоа
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Саталино, Дзакки, Кулибали, Турати, Вольпато, Франхелья, Яннони, Нзола, Моро, Фелипе, Липани, Фадера
Политано Мигель Гутьеррес
Николусси-Кавилья Эстевес
Парма
Судзуки, Валенти, Тройло, Чиркати, Валери, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Дель Прато, Стрефецца, Эльфеге
Запасные: Ндиайе, Бричги, Ордоньес, Корви, Соренсен, Альмквист, Ринальди, Карбони, Эстевес, Ондрейка, Ористанио, Миколаевски
Наполи:
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Жезус, Мактоминей, де Брюйне, Спинаццола, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Хейлунд
Запасные: Мигель Гутьеррес, Маццокки, Мерет, Контини-Барановский, Гилмор, Элмаз, Бекема, Жиоване, Сантос
Болонья
Пессина, Миранда, Лукуми, Казале, Жоау Мариу, Фройлер, Моро, Камбьяги, Зом, Орсолини, Кастро
Запасные: Франческелли, Побега, Одгор, Де Сильвестри, Роу, Дзортеа, Витик, Равалья, Хеггем, Бернардески, Кастальдо
Лечче:
Фальконе, Ндаба, Зиберт, Габриэл, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Штулич
Запасные: Фрюхтль, Шеддира, Жан, Хельгасон, Н′Дри, Самооя, Галло, Сала, Мархвиньски, Перес Сепульведа, Фофана, Гандельман, Ковач
Комо
Бюте, Валье, Кемпф, Диего Карлос, ван дер Бремпт, Перроне, Серджи Роберто, Батурина, Пас, Диао, Дувикас
Запасные: Чавлина, Гольданига, Альберто Морено, Какре, Родригес, Тернквист, Вигорито, Рамон, Да Кунья, Мората, Войвода, Де Паоли, Кюн, Смолчич
Интер:
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Думфрис, М. Тюрам, Эспозито
Запасные: де Врей, Дармиан, Диуф, Мартинес, Москони, Ди Дженнаро, Сучич, Фраттези, Мхитарян, Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Луис Энрике, Бонни
Рома
Свилар, Эрмосо, Ндика, Гиларди, Пеллегрини, Соуле, Ренсх, Пизилли, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Цимикас, Сарагоса, Голлини, Зелковски, Эль-Шаарави, Де Марци, Сек, Вас, Мирра, Эль-Энауи, Вентурино, Анхелиньо
Пиза:
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Лерис, Трамони, Ангори, Хойхольт, Эбишер, Туре, Морео
Запасные: Пиччинини, Мейстер, Скуффет, Коппола, Куадрадо, Стоилкович, Николас, Альбиоль, Стенгс, Лойола, Дуросинми, Божинов, Акинсанмиро, Вурал
Кальяри
Каприле, Оберт, Камехо, Мина, Палестра, Гаэтано, Маццителли, Фолоруншо, Дейола, Эспозито, Боррелли
Запасные: Чоччи, Сулемана, Белотти, Шерри, Ратеринк, Дзаппа, Литета, Кылычсой, Менди, Трепи, Доссена, Зе Педру, Адопо, Альбаррасин
Кремонезе:
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Баскиротто, Терраччано, Вандепютте, Грасси, Бондо, Флориани, Окереке, Бонаццоли
Запасные: Чеккерини, Фолино, Джурич, Барбьери, Бьянкетти, Файе, Дзербин, Нава, Санабрия, Сильвестри, Пайеро
Торино
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Обрадор, Влашич, Гинейтис, Казадеи, Педерсен, Адамс, Симеоне
Запасные: Прати, Куленович, Сивьеро, Илич, Нджи, Марипан, Илкхан, Анджорин, Тамез, Исраэль, Лазаро, Бираги, Марьянуччи
Верона:
Монтипо, Фресе, Эдмундссон, Нельссон, Бельгали, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Ойегоке, Харруи, Боуи
Запасные: Валентини, Брадарич, Сарр, Орбан, Аджайи, Ньяссе, Эль-Мусрати, Москера, Тоньоло, Слотсагер, Томич, Перилли, Лирола, Чам
Милан
Меньян, Бартезаги, Павлович, де Винтер, Атекаме, Рабьо, Модрич, Риччи, Пулишич, Рафаэл Леау, Салемакерс
Запасные: Питтарелла, Томори, Фофана, Лофтус-Чик, Эступиньян, Габбия, Фюллькруг, Хименес, Терраччано, Одогу, Яшари, Нкунку
Удинезе:
Окойе, Камара, Эхизибуэ, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Эккеленкамп, Атта, Карлстрем, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Нунцианте, Букса, Гуйе, Паделли, Сава, Млачич, Камара, Байо, Миллер, Бертола, Арисала Микольта, Петровски, Саррага
Франсишку Консейсау Миретти
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Спортьелло, Баккер, Левак, Коссуну, Обрич, Муса, Пашалич, Распадори, Аханор, Скамакка, Пардель, Белланова, Самарджич
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Хольм, Бога
Запасные: Миретти, Пинсольо, Костич, Жегрова, Дэвид, Гатти, Раду, Копмейнерс, Милик, Опенда
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Смотрю почти все игры Милана, постоянно замедляет и делает недопередачи.
Верим в победу! Сегодняшняя победа уже будет задел в 9 очков! По сути дальше только доиграть достойно оставшиеся туры и взять скудетто!
Пиза мертвейшая...