Чемпионат Италии. «Фиорентина» победила «Лацио»

В Серии А прошли матчи 32-го тура.

В 32-м туре Серии А в пятницу «Рома» разгромила «Пизу» (3:0).

В субботу «Милан» дома потерпел разгромное поражение от «Удинезе» (0:3), «Ювентус» в гостях одолел «Аталанту» (1:0).

В воскресенье «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Пармой» (1:1), «Интер» в гостях вырвал победу у «Комо» (4:3).

В понедельник тур завершился матчем «Фиорентина» – «Лацио» (1:0).

13 апреля 18:45, Артемио Франки
Фиорентина
Завершен
1 - 0
0.52xG1.45
Лацио
Матч окончен
90’
+4’
Педро
Пикколи
90’
+1’
Фаццини   Соломон
84’
Додо
80’
Гозенс   Бальбо
80’
79’
Тайлор   Ратков
Ругани   Понграчич
71’
67’
Диа   Педро
67’
Канчельери   Исаксен
63’
Нослин
46’
Дзакканьи   Нослин
46’
Башич   Деле-Баширу
2тайм
Перерыв
Ругани
31’
  Гозенс
28’
Фиорентина
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Ругани, Додо, Ндур, Мандрагора, Фаббиан, Фаццини, Пикколи, Харрисон
Запасные: Бальбо, Ледзерини, Понграчич, Кошпо, Дели, Пуццоли, Кристенсен, Чанчулли, Соломон, Комуццо, Куадио, Браски
1тайм
Лацио:
Мотта, Нуну Тавареш, Провстгор, Романьоли, Ладзари, Тайлор, Габаррон, Башич, Дзакканьи, Диа, Канчельери
Запасные: Ратков, Пеллегрини, Белаэн, Джакомоне, Пшиборек, Катальди, Исаксен, Фурланетто, Хюсай, Деле-Баширу, Педро, Нослин
Подробнее
12 апреля 10:30, Луиджи Феррарис
Дженоа
Завершен
2 - 1
1.17xG1.26
Сассуоло
Матч окончен
90’
+1’
Мухаремович
Сабелли   Отоа
87’
87’
Коне   Моро
  Экубан
84’
81’
Пинамонти   Яннони
81’
Дойг   Липани
Витинья   Жуниор Мессиас
75’
67’
Матич   Вольпато
67’
Валюкевич   Кулибали
57’
  Коне
Коломбо   Экубан
55’
Малиновский   Мазини
55’
Бальданци   Аарон Мартин
55’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Берарди
Эллертссон
45’
+2’
40’
Валюкевич
32’
Дойг
Френдруп
20’
  Малиновский
18’
Малиновский
5’
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Бальданци, Сабелли, Эллертссон, Малиновский, Френдруп, Коломбо
Запасные: Леали, Аарон Мартин, Клишис, Жуниор Мессиас, Экубан, Эхатор, Сеттерстрем, Уэдраого, Мазини, Соммарива, Аморим, Гросси, Отоа
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Саталино, Дзакки, Кулибали, Турати, Вольпато, Франхелья, Яннони, Нзола, Моро, Фелипе, Липани, Фадера
Подробнее
12 апреля 13:00, Эннио Тардини
Парма
Завершен
1 - 1
0.22xG1.24
Наполи
Матч окончен
Чиркати
83’
79’
Политано   Мигель Гутьеррес
78’
де Брюйне   Элмаз
Стрефецца   Миколаевски
72’
Бернабе   Ордоньес
67’
Николусси-Кавилья   Эстевес
66’
66’
Хейлунд   Жиоване
60’
  Мактоминей
Эльфеге   Соренсен
59’
56’
Замбо-Ангисса   Сантос
46’
Жезус   Бекема
2тайм
Перерыв
  Стрефецца
1’
Парма
Судзуки, Валенти, Тройло, Чиркати, Валери, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Дель Прато, Стрефецца, Эльфеге
Запасные: Ндиайе, Бричги, Ордоньес, Корви, Соренсен, Альмквист, Ринальди, Карбони, Эстевес, Ондрейка, Ористанио, Миколаевски
1тайм
Наполи:
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Жезус, Мактоминей, де Брюйне, Спинаццола, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Хейлунд
Запасные: Мигель Гутьеррес, Маццокки, Мерет, Контини-Барановский, Гилмор, Элмаз, Бекема, Жиоване, Сантос
Подробнее
12 апреля 16:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
2 - 0
2.16xG0.31
Лечче
Матч окончен
  Орсолини
90’
+2’
Кастро   Одгор
85’
Моро   Бернардески
85’
83’
Пьеротти   Сала
Зом   Побега
74’
Камбьяги   Роу
74’
Жоау Мариу   Дзортеа
66’
64’
Банда   Н′Дри
64’
Штулич   Шеддира
46’
Нгом   Гандельман
46’
Ндаба   Галло
2тайм
Перерыв
38’
Зиберт
36’
Нгом
  Фройлер
26’
Болонья
Пессина, Миранда, Лукуми, Казале, Жоау Мариу, Фройлер, Моро, Камбьяги, Зом, Орсолини, Кастро
Запасные: Франческелли, Побега, Одгор, Де Сильвестри, Роу, Дзортеа, Витик, Равалья, Хеггем, Бернардески, Кастальдо
1тайм
Лечче:
Фальконе, Ндаба, Зиберт, Габриэл, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Штулич
Запасные: Фрюхтль, Шеддира, Жан, Хельгасон, Н′Дри, Самооя, Галло, Сала, Мархвиньски, Перес Сепульведа, Фофана, Гандельман, Ковач
Подробнее
12 апреля 18:45, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Завершен
3 - 4
2.95xG0.91
Интер
Матч окончен
90’
+1’
Аканджи
Рамон
90’
+1’
  Да Кунья
89’
87’
Бонни
83’
Карлос Аугусто
Валье   Альберто Морено
80’
Диао   Мората
79’
79’
Ачерби
78’
Барелла   Мхитарян
77’
Сучич
72’
  Думфрис
69’
Чалханоглу
ван дер Бремпт   Смолчич
67’
58’
  Думфрис
56’
Зелиньски   Сучич
56’
Димарко   Луис Энрике
56’
Эспозито   Бонни
Диао
55’
53’
Зелиньски
49’
  М. Тюрам
Диего Карлос   Рамон
46’
Серджи Роберто   Да Кунья
46’
46’
Бастони   Карлос Аугусто
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  М. Тюрам
  Пас
45’
  Валье
36’
Валье
24’
Комо
Бюте, Валье, Кемпф, Диего Карлос, ван дер Бремпт, Перроне, Серджи Роберто, Батурина, Пас, Диао, Дувикас
Запасные: Чавлина, Гольданига, Альберто Морено, Какре, Родригес, Тернквист, Вигорито, Рамон, Да Кунья, Мората, Войвода, Де Паоли, Кюн, Смолчич
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Думфрис, М. Тюрам, Эспозито
Запасные: де Врей, Дармиан, Диуф, Мартинес, Москони, Ди Дженнаро, Сучич, Фраттези, Мхитарян, Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Луис Энрике, Бонни
Подробнее
10 апреля 18:45, Олимпийский стадион
Рома
Завершен
3 - 0
1.63xG0.91
Пиза
Матч окончен
Ренсх   Вентурино
85’
84’
Калабрези   Коппола
Мален   Вас
78’
Челик   Анхелиньо
78’
74’
Морео   Лойола
74’
Трамони   Дуросинми
Соуле   Эль-Энауи
65’
54’
Туре   Пиччинини
54’
Хойхольт   Акинсанмиро
  Мален
52’
Челик
50’
Пеллегрини   Эль-Шаарави
46’
2тайм
Перерыв
  Мален
43’
21’
Туре
  Мален
3’
Рома
Свилар, Эрмосо, Ндика, Гиларди, Пеллегрини, Соуле, Ренсх, Пизилли, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Цимикас, Сарагоса, Голлини, Зелковски, Эль-Шаарави, Де Марци, Сек, Вас, Мирра, Эль-Энауи, Вентурино, Анхелиньо
1тайм
Пиза:
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Лерис, Трамони, Ангори, Хойхольт, Эбишер, Туре, Морео
Запасные: Пиччинини, Мейстер, Скуффет, Коппола, Куадрадо, Стоилкович, Николас, Альбиоль, Стенгс, Лойола, Дуросинми, Божинов, Акинсанмиро, Вурал
Подробнее
11 апреля 13:00, Сарденья
Кальяри
Завершен
1 - 0
1.02xG0.28
Кремонезе
Матч окончен
Камехо   Доссена
89’
Эспозито   Белотти
88’
78’
Окереке   Дзербин
78’
Бондо   Джурич
73’
Терраччано   Барбьери
68’
Флориани   Санабрия
68’
Вандепютте   Пайеро
  Эспозито
63’
Адопо
62’
Фолоруншо   Зе Педру
61’
Боррелли   Менди
61’
2тайм
Перерыв
Маццителли   Адопо
31’
4’
Терраччано
Кальяри
Каприле, Оберт, Камехо, Мина, Палестра, Гаэтано, Маццителли, Фолоруншо, Дейола, Эспозито, Боррелли
Запасные: Чоччи, Сулемана, Белотти, Шерри, Ратеринк, Дзаппа, Литета, Кылычсой, Менди, Трепи, Доссена, Зе Педру, Адопо, Альбаррасин
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Баскиротто, Терраччано, Вандепютте, Грасси, Бондо, Флориани, Окереке, Бонаццоли
Запасные: Чеккерини, Фолино, Джурич, Барбьери, Бьянкетти, Файе, Дзербин, Нава, Санабрия, Сильвестри, Пайеро
Подробнее
11 апреля 13:00, Олимпико ди Торино
Торино
Завершен
2 - 1
1.35xG1.37
Верона
Матч окончен
90’
+5’
Валентини
Обрадор   Бираги
84’
Эбосс   Марипан
84’
81’
Бельгали   Сарр
81’
Фресе   Москера
Гинейтис   Прати
75’
Адамс   Куленович
75’
68’
Бернед   Брадарич
Коко   Марьянуччи
67’
65’
Ойегоке
60’
Харруи   Орбан
60’
Эдмундссон   Валентини
  Казадеи
50’
46’
Фресе
2тайм
Перерыв
38’
  Боуи
26’
Эдмундссон
Исмайли
25’
  Симеоне
6’
Торино
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Обрадор, Влашич, Гинейтис, Казадеи, Педерсен, Адамс, Симеоне
Запасные: Прати, Куленович, Сивьеро, Илич, Нджи, Марипан, Илкхан, Анджорин, Тамез, Исраэль, Лазаро, Бираги, Марьянуччи
1тайм
Верона:
Монтипо, Фресе, Эдмундссон, Нельссон, Бельгали, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Ойегоке, Харруи, Боуи
Запасные: Валентини, Брадарич, Сарр, Орбан, Аджайи, Ньяссе, Эль-Мусрати, Москера, Тоньоло, Слотсагер, Томич, Перилли, Лирола, Чам
Подробнее
11 апреля 16:00, Сан-Сиро
Милан
Завершен
0 - 3
1.68xG1.23
Удинезе
Матч окончен
86’
Эккеленкамп   Миллер
85’
Атта   Саррага
Рафаэл Леау   Лофтус-Чик
77’
76’
Дэвис   Гуйе
Пулишич   Нкунку
72’
Модрич   Яшари
72’
71’
  Атта
66’
Дзаньоло   Петровски
Риччи   Фофана
60’
46’
Кристенсен
Атекаме   Фюллькруг
46’
2тайм
Перерыв
37’
  Эккеленкамп
27’
  Бартезаги
Рафаэл Леау
16’
Милан
Меньян, Бартезаги, Павлович, де Винтер, Атекаме, Рабьо, Модрич, Риччи, Пулишич, Рафаэл Леау, Салемакерс
Запасные: Питтарелла, Томори, Фофана, Лофтус-Чик, Эступиньян, Габбия, Фюллькруг, Хименес, Терраччано, Одогу, Яшари, Нкунку
1тайм
Удинезе:
Окойе, Камара, Эхизибуэ, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Эккеленкамп, Атта, Карлстрем, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Нунцианте, Букса, Гуйе, Паделли, Сава, Млачич, Камара, Байо, Миллер, Бертола, Арисала Микольта, Петровски, Саррага
Подробнее
11 апреля 18:45, Адзурри д′Италия
Аталанта
Завершен
0 - 1
1.9xG0.64
Ювентус
Матч окончен
Дзаппакоста   Белланова
86’
84’
Костич
79’
Франсишку Консейсау   Миретти
79’
Камбьязо   Костич
73’
Камбьязо
Колашинац   Аханор
72’
де Рон   Пашалич
72’
Крстович   Скамакка
72’
71’
К. Тюрам   Копмейнерс
71’
Хольм   Гатти
69’
К. Тюрам
де Кетеларе
66’
58’
Йылдыз   Дэвид
Залевски   Распадори
55’
48’
  Бога
2тайм
Перерыв
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Спортьелло, Баккер, Левак, Коссуну, Обрич, Муса, Пашалич, Распадори, Аханор, Скамакка, Пардель, Белланова, Самарджич
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Хольм, Бога
Запасные: Миретти, Пинсольо, Костич, Жегрова, Дэвид, Гатти, Раду, Копмейнерс, Милик, Опенда
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Мален нашел свою лигу
Надо постучать по дереву😀
А почему все пиарят Модрича, мол типа разрывает Серию А?
Смотрю почти все игры Милана, постоянно замедляет и делает недопередачи.
Это местные персофаны хорвата) Они не хотят верить в реальность)
Парма тигры, снова очки забрали у грязнуль
Они и у нас в прошлом сезоне забирали... При чем тогда был Киву тренером и в итоге он спас Парму от вылета. В этом сезоне такого риска нет... Впрочем, у Удинезе тоже не было вчера в Милане... 😉
Они и с Наполи вничью скатали в том году, так-что всё по чесноку) Больше вопросов к небратьям, которые вышли матч жизни играть в предпоследнем туре, и Интеру скудетто не дали, и сами везде пролетели.
Рома наверное выкупит Малена у Виллы с такой блистательной игрой )
Интеру конечно стоит обыгрывать Комо,но матч определенно будет трудным! Еще и в Кубки потом с ними играть.Интересно как сложится вечер для нерадзурри...ведь Наполи потерял очки,Милан тоже...как бы небыло вообще закономерностью,что все фавориты так называемые потеряют очки....
Верим в победу! Сегодняшняя победа уже будет задел в 9 очков! По сути дальше только доиграть достойно оставшиеся туры и взять скудетто!
Если сегодня Интер побеждает в Комо, то вопросы со скудетто будут сняты. Но и ничья будет хорошим результатом.
Мален Хет-Трик

Пиза мертвейшая...
Еще бы...они уже в серии Б будут
Мактоминей, конечно, феномен. Продолжает забивать и тащить. Помню его в МЮ Жозе в состав начал ставить, куча народу потом писало, что деревяха лютая, а вот так и не скажешь. Это он еще нападающим не играл ))
С таким судьей выиграть у комиков - подвиг. Ладно пенка такая себе, но сколько желтых раздал, при том в аналогичных моментах комикам за такие фолы не давал.
Да они чисто на судье и навалились в концовке. Тупо суета-толкотня, при нормальном судье Интер спокойно доигрывал бы.
Пеналь за удар по 🥚🥚? Это что то новое )))
