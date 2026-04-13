Лига PARI. «Факел» проиграл «Родине»

В Лиге PARI прошли матчи 28-го тура.

В 28-м туре Лиги PARI в пятницу «КАМАЗ» сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0).

В субботу «Спартак» Кострома в гостях был сильнее «Черноморца» (2:1).

В воскресенье «Урал» поделил очки с «Уфой» (0:0), «Торпедо» дома сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), «Ротор» победил «Сокол» (1:0).

Завершился тур в понедельник матчем «Факел» – «Родина» (1:3).

Лига PARI

28-й тур

Лига PARI (Первая лига). 28 тур
13 апреля 16:45,
Факел
1 - 3
Родина
89’
Фищенко
  Пуси
85’
79’
Рейна   Корян
Якимов   Уридия
74’
65’
Тимошенко   Сиссоко
65’
Абдусаламов   Бессмертный
Турищев   Моцпан
64’
Багамаев   Симонов
64’
Якимов
56’
53’
Егорычев   Мусаев
53’
Максименко   Бакаев
Юрганов
49’
Нетфуллин   Гиоргобиани
46’
Альшин   Гнапи
46’
2тайм
Перерыв
44’
Егорычев
30’
Максименко
27’
  Максименко
16’
  Абдусаламов
6’
  Тимошенко
Факел
Обухов, Юрганов, Тодорович, Журавлев, Багамаев, Магомедов, Альшин, Якимов, Турищев, Нетфуллин, Пуси
Запасные: Беляев, Гнапи, Симонов, Черов, Фролкин, Абдоков, Гапонов, Уридия, Гиоргобиани, Моцпан
Родина:
Волков, Дятлов, Крижан, Мещанинов, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Максименко, Тимошенко, Абдусаламов
Запасные: Гарибян, Корян, Ушатов, Свинов, Сиссоко, Мусаев, Арсе, Бакаев, Юдинцев, Айдаров, Бескибальный, Бессмертный
Лига PARI (Первая лига). 28 тур
10 апреля 16:30,
КАМАЗ
0 - 0
Нефтехимик
90’
Кокоев   Родин
90’
Валиахметов   Мусалов
Караев   Солодухин
88’
Лайкин   Рощин
78’
Абдуллахи   Дерюгин
78’
77’
Шильцов   Титов
Ревазов   Абдуллаев
69’
Шамкин   Защепкин
69’
67’
Магомедов   Машуков
63’
Кахидзе
61’
Кантария
Шамкин
55’
45’
Моисеев   Гвенетадзе
Перерыв
КАМАЗ
Замерец, Суханов, Бурко, Калистратов, Давыдов, Абдуллахи, Лайкин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Солодухин, Абдуллаев, Дерюгин, Рощин, Защепкин
Нефтехимик:
Голубев, Валиахметов, Ширяев, Кахидзе, Шадринцев, Кокоев, Кантария, Моисеев, Шильцов, Магомедов, Никитин
Запасные: Родин, Титов, Машуков, Мусалов, Гвенетадзе
Лига PARI (Первая лига). 28 тур
11 апреля 12:00,
Чайка
1 - 4
Енисей
83’
Иванов
82’
Надольский   Кенфак
Соколов   Гагуа
81’
Чобанов   Посмашный
81’
75’
  Хашкулов
72’
Окладников   Гилязетдинов
72’
Шершов   Хашкулов
Филев   Джебов
68’
65’
Шершов
63’
Мазурин   Печура
Каптилович   Иванов
60’
52’
  Надольский
Гуляев   Червяков
45’
45’
Богатырев   Цесь
38’
  Окладников
  Соколов
34’
33’
Шамов
18’
  Надольский
16’
Богатырев
Чайка
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Придава, Каптилович, Чобанов, Пополитов, Соколов, Филев, Гуляев
Запасные: Иванов, Посмашный, Джебов, Гагуа, Червяков
Енисей:
Шамов, Шершов, Иллой-Айет, Богатырев, Масловский, Надольский, Батырев, Погосов, Мазурин, Окладников, Иванов
Запасные: Цесь, Кенфак, Печура, Хашкулов, Гилязетдинов
Лига PARI (Первая лига). 28 тур
11 апреля 13:00,
Черноморец
1 - 2
Спартак Кострома
84’
Супранович
82’
Пантелич   Бугриев
Жилкин   Помешкин
79’
Коновалов   Чистяков
79’
78’
Саппа
Морозов   Сутугин
74’
Суслов   Тоневицкий
74’
73’
  Пантелич
71’
Лях
Плиев
71’
68’
Енин   Рубцов
68’
Мещеряков   Боков
Антонов   Крачковский
68’
Суслов
59’
56’
Садов   Лях
53’
Жилмостных
39’
Тарасов
25’
  Тарасов
Жигулев
23’
Хубулов
19’
10’
Хубаев
  Хубулов
9’
Черноморец
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Суслов, Николаев, Морозов, Коновалов, Жилкин, Хубулов, Жигулев, Антонов
Запасные: Крачковский, Помешкин, Чистяков, Тоневицкий, Сутугин
Спартак Кострома:
Саппа, Жилмостных, Супранович, Тарасов, Игнатьев, Мещеряков, Хубаев, Енин, Садов, Гогич, Пантелич
Запасные: Лях, Бугриев, Боков, Рубцов
Лига PARI (Первая лига). 28 тур
11 апреля 14:00,
Челябинск
2 - 2
СКА Хабаровск
  Гудков
90’
+4’
86’
Алиев   Гурбан
78’
Плиев
78’
Алкалде   Гаглоев
Першин   Гатин
74’
Бердников   Левин
69’
65’
Янов   Брагин
65’
Анисимов   Гребенкин
Гонгадзе   Эза
63’
  Н''Диайе
51’
48’
Янов
Кертанов
47’
Самойлов   Першин
45’
Жамалетдинов   Н''Диайе
45’
45’
Глотов   Вшивков
43’
Носков
27’
Алейников
26’
  Глотов
21’
  Алкалде
Челябинск
Голиков, Бердников, Байтуков, Жиров, Гудков, Гаджимурадов, Самойлов, Кертанов, Комиссаров, Гонгадзе, Жамалетдинов
Запасные: Эза, Н''Диайе, Гатин, Левин, Першин
СКА Хабаровск:
Кузнецов, Мастерной, Плиев, Кожемякин, Носков, Алейников, Анисимов, Янов, Алкалде, Глотов, Алиев
Запасные: Брагин, Гребенкин, Гаглоев, Гурбан, Вшивков
Лига PARI (Первая лига). 28 тур
12 апреля 10:00,
Урал
0 - 0
Уфа
Марков
90’
+4’
90’
+1’
Якуев   Ахатов
Акбашев   Марков
87’
Харин   Иванисеня
87’
80’
Хабалов   Троянов
80’
Ортис   Минатулаев
Морозов
80’
77’
Агапов
Секулич   Богомольский
68’
Железнов   Морозов
68’
Малькевич   Маргасов
59’
Малькевич
12’
Урал
Селихов, Малькевич, Бегич, Итало, Харин, Сунгатулин, Кордейро, Железнов, Ишков, Секулич, Акбашев
Запасные: Иванисеня, Богомольский, Марков, Морозов, Маргасов
Уфа:
Беленов, Шляков, Кутин, Агапов, Хабалов, Мрзляк, Юсупов, Камилов, Липовой, Ортис, Якуев
Запасные: Ахатов, Троянов, Минатулаев
Лига PARI (Первая лига). 28 тур
12 апреля 12:00,
Волга Ульяновск
0 - 1
Шинник
Бабурин
90’
+1’
88’
Порохов   Черный
Фольмер
83’
Яковлев   Каменщиков
81’
Саплинов   Новиков
81’
Рахманов   Ковалев
81’
Касьянов   Умников
78’
Мурза   Воронин
78’
77’
  Рахманов
71’
Самойлов   Никитин
63’
Миронов   Гонгапшев
56’
Лысцов
45’
Косогоров   Маляров
Рахманов
45’
+2’
Костин
44’
Волга Ульяновск
Бабурин, Рахманов, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Саплинов, Костин, Касьянов, Мурза, Яковлев, Фольмер
Запасные: Новиков, Умников, Каменщиков, Ковалев, Воронин
Шинник:
Митров, Корнюшин, Лысцов, Бозов, Косогоров, Голубев, Ланин, Галоян, Самойлов, Миронов, Порохов
Запасные: Гонгапшев, Черный, Маляров, Никитин
Лига PARI (Первая лига). 28 тур
12 апреля 13:30,
Торпедо
1 - 1
Арсенал Тула
Роганович
88’
  Цыпченко
85’
82’
Горбунов   Ботака-Иобома
Орехов   Каштанов
75’
74’
Пуцко
74’
Максимов   Азявин
74’
Алинви   Гулиев
Юшин   Цыпченко
65’
Багиев   Калайда
65’
64’
  Горбунов
Берковский   Камара
63’
Шитов   Апеков
63’
61’
Рейес Уренья   Мирзов
37’
Горбунов
Багиев
33’
Торпедо
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Роганович, Орехов, Багиев, Берковский, Уткин, Юшин, Шитов
Запасные: Камара, Цыпченко, Каштанов, Апеков, Калайда
Арсенал Тула:
Цулая, Пенчиков, Пуцко, Большаков, Исаенко, Брнович, Раздорских, Алинви, Горбунов, Максимов, Рейес Уренья
Запасные: Ботака-Иобома, Гулиев, Мирзов, Азявин
Лига PARI (Первая лига). 28 тур
12 апреля 14:00,
Ротор
1 - 0
Сокол
Давидян   Кайнов
85’
83’
Поярков
Коротков   Храмцов
80’
74’
Бутаев   Поярков
Клещенко
72’
66’
Печенкин
58’
Кутовой   Шпитальный
Азнауров   Родионов
54’
54’
Глойдман   Мухин
54’
Гурциев   Киреенко
49’
Глойдман
48’
Гурциев
Алиев   Эльдарушев
45’
Шильников   Бардыбахин
45’
Шильников
21’
  Давидян
11’
Ротор
Чагров, Коротков, Данилкин, Клещенко, Шильников, Азнауров, Макаров, Трошечкин, Сафронов, Давидян, Алиев
Запасные: Эльдарушев, Храмцов, Кайнов, Родионов, Бардыбахин
Сокол:
Крайков, Бутаев, Быков, Печенкин, Чуриков, Лазарев, Глойдман, Сасин, Гурциев, Кутовой, Пасевич
Запасные: Мухин, Поярков, Киреенко, Шпитальный
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Краснодар» или «Зенит» – кто будет чемпионом? После этой ничьей14801 голос
ЗенитЗенит
КраснодарКраснодар
Чудом кто-то другойСпартак
Гриша , забирай этого тренеришку и на выход оба
Плакала Берёза, горькими слезами)))))))))))))
В высшей лиге будет еще одна команда из Москвы
Ожидание: Торпедо
Реальность: Родина

Иванов с Уралом еще минимум годик посидит в ФНЛ. Чего-то они уже и свою лигу еле тянут. В стыках скорее всего победят РПЛовские.
Ответ Эдуардо Силва
В высшей лиге будет еще одна команда из Москвы Ожидание: Торпедо Реальность: Родина Иванов с Уралом еще минимум годик посидит в ФНЛ. Чего-то они уже и свою лигу еле тянут. В стыках скорее всего победят РПЛовские.
Уралу даже в стыках путь заказан?
Ответ dmitrij.vnukov2017
Уралу даже в стыках путь заказан?
Урал сейчас даже Уфу на своем поле обыграть не может. Обычно ФНЛовские команды с 3 места уже статисты для РПЛовских. Там очень большая разница в классе.
Проблемы Факела в обороне явно видны.

Белайди что-то старается впереди, но всё впустую.
что-то не вижу желания у Урала догнать Родину
Эх, Урал. Теперь ничья. ВСЁ МЕНЯТЬ ДАВНО ПОРА.
Яхта ’Беда",... эй, вы,на шхуне, Лом не проплывал?- Сами топор ищем.
Екатеринбург в высшую лигу (РПЛ) не хочет?!
Посмотрим матч тура. Только бы нулевую ничью не скатали.
Факелу турнирное положение, позволяет дурака валять и смотреть как там, бодаться будут за второе место.
Ответ Регион-36
Факелу турнирное положение, позволяет дурака валять и смотреть как там, бодаться будут за второе место.
Кто с кем бодаться за второе место? Березуцкий и Иванов вчистую проиграл второе место Испанцу
