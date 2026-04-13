Лига PARI. «Факел» проиграл «Родине»

В Лиге PARI прошли матчи 28-го тура.
В 28-м туре Лиги PARI в пятницу «КАМАЗ» сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0).
В субботу «Спартак» Кострома в гостях был сильнее «Черноморца» (2:1).
В воскресенье «Урал» поделил очки с «Уфой» (0:0), «Торпедо» дома сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), «Ротор» победил «Сокол» (1:0).
Завершился тур в понедельник матчем «Факел» – «Родина» (1:3).
Лига PARI
28-й тур
Факел
Обухов, Юрганов, Тодорович, Журавлев, Багамаев, Магомедов, Альшин, Якимов, Турищев, Нетфуллин, Пуси
Запасные: Беляев, Гнапи, Симонов, Черов, Фролкин, Абдоков, Гапонов, Уридия, Гиоргобиани, Моцпан
Родина:
Волков, Дятлов, Крижан, Мещанинов, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Максименко, Тимошенко, Абдусаламов
Запасные: Гарибян, Корян, Ушатов, Свинов, Сиссоко, Мусаев, Арсе, Бакаев, Юдинцев, Айдаров, Бескибальный, Бессмертный
КАМАЗ
Замерец, Суханов, Бурко, Калистратов, Давыдов, Абдуллахи, Лайкин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Солодухин, Абдуллаев, Дерюгин, Рощин, Защепкин
Нефтехимик:
Голубев, Валиахметов, Ширяев, Кахидзе, Шадринцев, Кокоев, Кантария, Моисеев, Шильцов, Магомедов, Никитин
Запасные: Родин, Титов, Машуков, Мусалов, Гвенетадзе
Чайка
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Придава, Каптилович, Чобанов, Пополитов, Соколов, Филев, Гуляев
Запасные: Иванов, Посмашный, Джебов, Гагуа, Червяков
Енисей:
Шамов, Шершов, Иллой-Айет, Богатырев, Масловский, Надольский, Батырев, Погосов, Мазурин, Окладников, Иванов
Запасные: Цесь, Кенфак, Печура, Хашкулов, Гилязетдинов
Черноморец
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Суслов, Николаев, Морозов, Коновалов, Жилкин, Хубулов, Жигулев, Антонов
Запасные: Крачковский, Помешкин, Чистяков, Тоневицкий, Сутугин
Спартак Кострома:
Саппа, Жилмостных, Супранович, Тарасов, Игнатьев, Мещеряков, Хубаев, Енин, Садов, Гогич, Пантелич
Запасные: Лях, Бугриев, Боков, Рубцов
Челябинск
Голиков, Бердников, Байтуков, Жиров, Гудков, Гаджимурадов, Самойлов, Кертанов, Комиссаров, Гонгадзе, Жамалетдинов
Запасные: Эза, Н''Диайе, Гатин, Левин, Першин
СКА Хабаровск:
Кузнецов, Мастерной, Плиев, Кожемякин, Носков, Алейников, Анисимов, Янов, Алкалде, Глотов, Алиев
Запасные: Брагин, Гребенкин, Гаглоев, Гурбан, Вшивков
Урал
Селихов, Малькевич, Бегич, Итало, Харин, Сунгатулин, Кордейро, Железнов, Ишков, Секулич, Акбашев
Запасные: Иванисеня, Богомольский, Марков, Морозов, Маргасов
Уфа:
Беленов, Шляков, Кутин, Агапов, Хабалов, Мрзляк, Юсупов, Камилов, Липовой, Ортис, Якуев
Запасные: Ахатов, Троянов, Минатулаев
Волга Ульяновск
Бабурин, Рахманов, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Саплинов, Костин, Касьянов, Мурза, Яковлев, Фольмер
Запасные: Новиков, Умников, Каменщиков, Ковалев, Воронин
Шинник:
Митров, Корнюшин, Лысцов, Бозов, Косогоров, Голубев, Ланин, Галоян, Самойлов, Миронов, Порохов
Запасные: Гонгапшев, Черный, Маляров, Никитин
Торпедо
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Роганович, Орехов, Багиев, Берковский, Уткин, Юшин, Шитов
Запасные: Камара, Цыпченко, Каштанов, Апеков, Калайда
Арсенал Тула:
Цулая, Пенчиков, Пуцко, Большаков, Исаенко, Брнович, Раздорских, Алинви, Горбунов, Максимов, Рейес Уренья
Запасные: Ботака-Иобома, Гулиев, Мирзов, Азявин
Ротор
Чагров, Коротков, Данилкин, Клещенко, Шильников, Азнауров, Макаров, Трошечкин, Сафронов, Давидян, Алиев
Запасные: Эльдарушев, Храмцов, Кайнов, Родионов, Бардыбахин
Сокол:
Крайков, Бутаев, Быков, Печенкин, Чуриков, Лазарев, Глойдман, Сасин, Гурциев, Кутовой, Пасевич
Запасные: Мухин, Поярков, Киреенко, Шпитальный
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ожидание: Торпедо
Реальность: Родина
Иванов с Уралом еще минимум годик посидит в ФНЛ. Чего-то они уже и свою лигу еле тянут. В стыках скорее всего победят РПЛовские.
Белайди что-то старается впереди, но всё впустую.