  • Витинья 20 минут ждал 18-летнего Ньони из «Ливерпуля» после матча – хавбек «ПСЖ» обещал ему обменяться футболками
Витинья 20 минут ждал игрока «Ливерпуля», чтобы обменяться с ним футболками.

Полузащитник «ПСЖ» Витинья сделал красивый жест по окончании матча с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).

Как пишет журналист Жюльен Лорен, после финального свистка португальский футболист 20 минут ждал 18-летнего полузащитника соперника Трея Ньони, которому он пообещал отдать свою футболку.

В это время футболист английской команды, вышедший на замену на 91-й минуте, делал упражнения на поле вместе с партнерами, которые остались в запасе.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» пройдет 14 апреля.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Жюльена Лорена
Витя - большой футболист и, судя по всему, еще и большой человек. Молодец🤝
Только уважение! Красивый поступок. Большинство из нынешних свалило бы через пару минут. Типа, мне звезде ждать не пойми кого.
Ответ Evgen Vynokurov
Так, так и есть. Витинья звезда, Ньони не пойми кто.
Достоин, достоин, достойн!
Пацан, ты где ходишь??
Хм, это выглядит круто
Необязательная молодежь, эх! Все они такие. )))
