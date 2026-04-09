Витинья 20 минут ждал 18-летнего Ньони из «Ливерпуля» после матча – хавбек «ПСЖ» обещал ему обменяться футболками
Витинья 20 минут ждал игрока «Ливерпуля», чтобы обменяться с ним футболками.
Полузащитник «ПСЖ» Витинья сделал красивый жест по окончании матча с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).
Как пишет журналист Жюльен Лорен, после финального свистка португальский футболист 20 минут ждал 18-летнего полузащитника соперника Трея Ньони, которому он пообещал отдать свою футболку.
В это время футболист английской команды, вышедший на замену на 91-й минуте, делал упражнения на поле вместе с партнерами, которые остались в запасе.
Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» пройдет 14 апреля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Жюльена Лорена
Витя - большой футболист и, судя по всему, еще и большой человек. Молодец🤝
Только уважение! Красивый поступок. Большинство из нынешних свалило бы через пару минут. Типа, мне звезде ждать не пойми кого.
Только уважение! Красивый поступок. Большинство из нынешних свалило бы через пару минут. Типа, мне звезде ждать не пойми кого.
Так, так и есть. Витинья звезда, Ньони не пойми кто.
Достоин, достоин, достойн!
Пацан, ты где ходишь??
Хм, это выглядит круто
Необязательная молодежь, эх! Все они такие. )))
