Витинья 20 минут ждал 18-летнего Ньони из «Ливерпуля» после матча – хавбек «ПСЖ» обещал ему обменяться футболками

Витинья 20 минут ждал игрока «Ливерпуля», чтобы обменяться с ним футболками.

Полузащитник «ПСЖ» Витинья сделал красивый жест по окончании матча с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).

Как пишет журналист Жюльен Лорен, после финального свистка португальский футболист 20 минут ждал 18-летнего полузащитника соперника Трея Ньони , которому он пообещал отдать свою футболку.

В это время футболист английской команды, вышедший на замену на 91-й минуте, делал упражнения на поле вместе с партнерами, которые остались в запасе.

Ответный матч между «Ливерпулем » и «ПСЖ » пройдет 14 апреля.