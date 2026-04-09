Кирьяков о победе «Спартака»: «Психологически «Зенит» надломился после выхода Помазуна. Питерцы обозначили, что хотели сделать золотой дубль в год столетнего юбилея, но не получилось»

Кирьяков о победе «Спартака»: выход Помазуна психологически надломил «Зенит».

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» по пенальти в FONBET Кубке России.

– Победа «Спартака» закономерна?

– Учитывая, что красно-белые не реализовали пенальти, который не забил Барко, они были немного ближе к победе. А так – игра получилась равная. Возможно, гости смотрелись чуть-чуть предпочтительнее, и это им воздалось в серии пенальти.

– «Спартак» вышел на матч без номинальных нападающих. Как оцените такую тактику?

– Впереди мы видели, что все давалось тяжеловато в плане контроля мяча. Барко и Жедсон опускались назад, разыгрывая мяч, и имели численное преимущество в середине поля, но в завершающей стадии было мало чего-то опасного.

– Может ли служить оправданием питерцам то, что впереди важнейший матч с «Краснодаром»?

– Не думаю. Они обозначили, что хотели сделать золотой дубль в год столетнего юбилея. Но вчера это не получилось. Теперь все силы будут брошены на чемпионат. Понятно, что предстоящая встреча с «Краснодаром» будет одной из решающих. Победа дает команде определенное преимущество.

– Можно ли сказать, что ключевым фактором в победе «Спартака» стала замена Максименко на Помазуна?

– Это больше психологический момент. Но раз «Спартак» победил, значит, это действительно принесло успех. Думаю, замена голкипера была неожиданной для «Зенита». Мы все привыкли к Максименко, а тут вышел Помазун, который долго не играл. Это что-то новое.

Психологически питерцы надломились. Тот же Мостовой. До этого у него не было проблем с исполнением пенальти, но он дрогнул.

– Как отнеслись к тому, что опытные игроки «Зенита» не взяли на себя ответственность пробить пенальти и отправили бить молодого парня Кондакова?

– Есть давление. Они все понимали, поэтому, наверное, какие-то самоотводы были, – сказал Кирьяков.