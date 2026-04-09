Кирьяков о победе «Спартака»: «Психологически «Зенит» надломился после выхода Помазуна. Питерцы обозначили, что хотели сделать золотой дубль в год столетнего юбилея, но не получилось»
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» по пенальти в FONBET Кубке России.
– Победа «Спартака» закономерна?
– Учитывая, что красно-белые не реализовали пенальти, который не забил Барко, они были немного ближе к победе. А так – игра получилась равная. Возможно, гости смотрелись чуть-чуть предпочтительнее, и это им воздалось в серии пенальти.
– «Спартак» вышел на матч без номинальных нападающих. Как оцените такую тактику?
– Впереди мы видели, что все давалось тяжеловато в плане контроля мяча. Барко и Жедсон опускались назад, разыгрывая мяч, и имели численное преимущество в середине поля, но в завершающей стадии было мало чего-то опасного.
– Может ли служить оправданием питерцам то, что впереди важнейший матч с «Краснодаром»?
– Не думаю. Они обозначили, что хотели сделать золотой дубль в год столетнего юбилея. Но вчера это не получилось. Теперь все силы будут брошены на чемпионат. Понятно, что предстоящая встреча с «Краснодаром» будет одной из решающих. Победа дает команде определенное преимущество.
– Можно ли сказать, что ключевым фактором в победе «Спартака» стала замена Максименко на Помазуна?
– Это больше психологический момент. Но раз «Спартак» победил, значит, это действительно принесло успех. Думаю, замена голкипера была неожиданной для «Зенита». Мы все привыкли к Максименко, а тут вышел Помазун, который долго не играл. Это что-то новое.
Психологически питерцы надломились. Тот же Мостовой. До этого у него не было проблем с исполнением пенальти, но он дрогнул.
– Как отнеслись к тому, что опытные игроки «Зенита» не взяли на себя ответственность пробить пенальти и отправили бить молодого парня Кондакова?
– Есть давление. Они все понимали, поэтому, наверное, какие-то самоотводы были, – сказал Кирьяков.
«Зенит» остался без трофеев.
Но враг так просто не пройдет!
Да будет третий сотый год!
Какая то идиотская манипуляция. Кондаков бил седьмым, оставались только защи и воротчик.
>До этого у него не было проблем с исполнением пенальти
Ага, особенно в Оренбурге.
На Эмблеме год основания 1925.
Уже середина Апреля2026.
Хотя бы уже нашивку сменили на 1927год
Или зделалибы на 10 лет вперед.
"Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года", - заявил гендиректор Спартака Мележиков". ( не 22 и 23, а с 22 по 23)