  Кирьяков о победе «Спартака»: «Психологически «Зенит» надломился после выхода Помазуна. Питерцы обозначили, что хотели сделать золотой дубль в год столетнего юбилея, но не получилось»
Кирьяков о победе «Спартака»: «Психологически «Зенит» надломился после выхода Помазуна. Питерцы обозначили, что хотели сделать золотой дубль в год столетнего юбилея, но не получилось»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» по пенальти в FONBET Кубке России.

– Победа «Спартака» закономерна?

– Учитывая, что красно-белые не реализовали пенальти, который не забил Барко, они были немного ближе к победе. А так – игра получилась равная. Возможно, гости смотрелись чуть-чуть предпочтительнее, и это им воздалось в серии пенальти.

– «Спартак» вышел на матч без номинальных нападающих. Как оцените такую тактику?

– Впереди мы видели, что все давалось тяжеловато в плане контроля мяча. Барко и Жедсон опускались назад, разыгрывая мяч, и имели численное преимущество в середине поля, но в завершающей стадии было мало чего-то опасного.

– Может ли служить оправданием питерцам то, что впереди важнейший матч с «Краснодаром»?

– Не думаю. Они обозначили, что хотели сделать золотой дубль в год столетнего юбилея. Но вчера это не получилось. Теперь все силы будут брошены на чемпионат. Понятно, что предстоящая встреча с «Краснодаром» будет одной из решающих. Победа дает команде определенное преимущество.

– Можно ли сказать, что ключевым фактором в победе «Спартака» стала замена Максименко на Помазуна?

– Это больше психологический момент. Но раз «Спартак» победил, значит, это действительно принесло успех. Думаю, замена голкипера была неожиданной для «Зенита». Мы все привыкли к Максименко, а тут вышел Помазун, который долго не играл. Это что-то новое.

Психологически питерцы надломились. Тот же Мостовой. До этого у него не было проблем с исполнением пенальти, но он дрогнул.

– Как отнеслись к тому, что опытные игроки «Зенита» не взяли на себя ответственность пробить пенальти и отправили бить молодого парня Кондакова?

– Есть давление. Они все понимали, поэтому, наверное, какие-то самоотводы были, – сказал Кирьяков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
В годы столетних юбилеев,
«Зенит» остался без трофеев.
Но враг так просто не пройдет!
Да будет третий сотый год!
Ответ smoker
Царь?
Да можно опять просто перенести юбилей, в чем проблема!
Комментарий скрыт
Ответ Проблемы Аршавина
да какие уж тут шутки? ты на вопрос ответь, сколько раз ещё переносить будете? юбиляры...
Не получилось сделать золотой дубль в год юбилея не вчера. А в прошлом году.
Может быть получится в следующий юбилейный год.
Ждём суперфинала Краснодар-Спартак
Ответ Шухрат Казыев_1116231896
Краснодар - ЦСКА горячее в последнее время.
Ответ Fintt
Время покажет
>Как отнеслись к тому, что опытные игроки «Зенита» не взяли на себя ответственность пробить пенальти и отправили бить молодого парня Кондакова?
Какая то идиотская манипуляция. Кондаков бил седьмым, оставались только защи и воротчик.
>До этого у него не было проблем с исполнением пенальти
Ага, особенно в Оренбурге.
Ответ ZarvuR2020
Оставались Барриос и Дркушич. Надо было Дркушичу бить, он же "смелый" и решительный, побежал толкать Умярова после того, как спартаковцы стали праздновать со своими болельщиками. Махать, так сказать, после драки кулаками.
На счёт того, что сломались, когда вышел Помазун-бред.
Ответ azax
Соглашусь. Сломались еще до матча
Болото высохло, Семак остался.
На Эмблеме год основания 1925.
Уже середина Апреля2026.
Хотя бы уже нашивку сменили на 1927год
Или зделалибы на 10 лет вперед.
Ответ Михаил Балашов
Вы ЕГЭ сдавали? 100 лет исполнилось 25.05.2025. Год столетия начался начался 25.05.2025. и закончится 24.05.2026. Попробуйте понять, что это не 2-а года (25 и26) а один (с 25 по 26). А то вы так уверуете что К.Маркс и Ф.Энгельс муж и жена. Вот Вам пример:
"Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года", - заявил гендиректор Спартака Мележиков". ( не 22 и 23, а с 22 по 23)
Ответ тралмейстер
Не надо подменять понятия. Пример: 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции отмечали в 1967 году, с января месяца, а торжественное мероприятие - 7 ноября. Никто не говорил, раз дата революции 7(25) , то давайте отсчитывать пятидесятилетие с ноября 1967 по ноябрь 1968 года. Так не бывает. Есть понятие - юбилейный год и точка.
с чего вдруг надломились? они и не напрягались.
