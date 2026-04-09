  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
12

Агент о словах Фернандеса про желание жить в Мадриде: «Он просто говорил о городе, а СМИ стали писать, что он хочет покинуть «Челси». Энцо извинился перед тренером и партнерами»

Энцо Фернандес извинился перед «Челси» за слова о желании жить в Мадриде.

Хавьер Пасторе, агент полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, прокомментировал ситуацию с отстранением игрока.

Ранее главный тренер «синих» Лиэм Росеньор отстранил аргентинца на два матча из-за его высказываний о желании жить в Мадриде.

«Мы уже говорили об этом в последние дни. Эти заявления он сделал без какого-либо намерения создать проблемы в «Челси». Он капитан, один из лидеров команды, и в этом сезоне он показал свою лучшую форму на поле.

Он просто говорил о городе. Было много интервью, в которых он рассказывал о своем будущем. СМИ все перепутали и начали утверждать, что он собирается покинуть «Челси». Ничего такого нет. 

Что случилось, то случилось. Мы объяснили игроку, что, хотя он и не сделал ничего плохого, ему не следовало этого говорить. Ему всего 25. Он все еще молод, ему еще есть чему поучиться.

Мы объяснили клубу, что он сказал это без злого умысла, что он допустил ошибку. Естественно, он извинился перед клубом, партнерами по команде, тренером, спортивным директором, всеми. Мы все на одной стороне. Мы должны были уладить это недопонимание», – сказал Пасторе.

Приоритет Энцо – остаться в «Челси». Клуб и хавбек обсуждают продление контракта с повышением зарплаты (Вероника Брунати)

На что способен «Спартак» в сезоне?17292 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Top Mercato
logoЭнцо Фернандес
агенты
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Такой уж Энцо человек, постоянно что-то другое имеет ввиду, то в интервью, то в песнях)
Ответ pit4er
Что его убить теперь что ли? (с)
Агентишка из Пасторе конечно такой себе. Такую чушь порет. Все всё прекрасно поняли.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
