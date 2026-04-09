Владимир Пономарев: «На пике, может, я был одним из лучших защитников мира. Мог бы заиграть в «Реале». У меня был фирменный подкат, который никто в мире не умел делать»

Пономарев: я был одним из лучших защитников мира, мог бы заиграть в «Реале».

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что был одним из лучших игроков мира на своей позиции.

«На пике, может, я был одним из лучших защитников мира. В какой-то топ-3 в Англии я вошел. Я был на очень хорошем счету. У меня был фирменный подкат, который никто в мире не умел делать. Я исполнял его так, что соперника не касался, а только мяча.

Но раньше у нас не принято было афишировать, боялись, потому что обвиняли в зазнайстве. А ведь это реклама страны и нашего футбола, а мы стеснялись. Я был на пике в 65-66-х годах. Дальше сам виноват, что сломался, когда неудачно подключился в атаку.

Я бы мог заиграть в «Реале», потянул бы. Я себя хорошо чувствовал, у меня были все данные. Умел играть на перехватах и подкатах. У меня была великолепная стартовая и дистанционная скорость. Сейчас защитников с дистанционной скоростью почти нет. Не скажу, что «Реал» со мной бы выиграл еще больше Лиги чемпионов. Но картины бы в команде я точно не портил.

Сборная СССР была на тот момент топовой командой. У нас пять человек играли за сборную мира и Европы – Яшин , Воронин , Шестернев , Численко, Метревели . Пять человек официально! На наши тренировки приходили смотреть итальянцы. Но нашу сборную топили, чтобы мы далеко не прошли», – сказал Пономарев.

