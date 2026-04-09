  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Пономарев: «На пике, может, я был одним из лучших защитников мира. Мог бы заиграть в «Реале». У меня был фирменный подкат, который никто в мире не умел делать»
85

Владимир Пономарев: «На пике, может, я был одним из лучших защитников мира. Мог бы заиграть в «Реале». У меня был фирменный подкат, который никто в мире не умел делать»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что был одним из лучших игроков мира на своей позиции. 

«На пике, может, я был одним из лучших защитников мира. В какой-то топ-3 в Англии я вошел. Я был на очень хорошем счету. У меня был фирменный подкат, который никто в мире не умел делать. Я исполнял его так, что соперника не касался, а только мяча.

Но раньше у нас не принято было афишировать, боялись, потому что обвиняли в зазнайстве. А ведь это реклама страны и нашего футбола, а мы стеснялись. Я был на пике в 65-66-х годах. Дальше сам виноват, что сломался, когда неудачно подключился в атаку.

Я бы мог заиграть в «Реале», потянул бы. Я себя хорошо чувствовал, у меня были все данные. Умел играть на перехватах и подкатах. У меня была великолепная стартовая и дистанционная скорость. Сейчас защитников с дистанционной скоростью почти нет. Не скажу, что «Реал» со мной бы выиграл еще больше Лиги чемпионов. Но картины бы в команде я точно не портил.

Сборная СССР была на тот момент топовой командой. У нас пять человек играли за сборную мира и Европы – Яшин, Воронин, Шестернев, Численко, Метревели. Пять человек официально! На наши тренировки приходили смотреть итальянцы. Но нашу сборную топили, чтобы мы далеко не прошли», – сказал Пономарев.

На что способен «Спартак» в сезоне?18548 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoсборная СССР
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
Альберт Шестернев
Валерий Воронин
Слава Метревели
logoЛев Яшин
Игорь Численко
logoЦСКА
logoСоветский спорт
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давно ли я в футболе?..
Ответ sbvinn
Давно ли я в футболе?..
Я без гола не уходил – они заканчивали игру, я забивал гол. Не мог я уйти без гола!
Классика)
Пономарёв был хорошим защем. Но, всё-таки проигрывал в сравнении с Шестерневым. Хотя медаль свою на ЧМ-66 заработал честно. Сейчас можно и похвалить себя слегонца. Всё-равно проверять никто не станет.
А автору посоветую перечитывать написанное перед публикацией. Уж фамилию Численко можно было бы и правильно написать. Не гоже таких легенд футбола забывать.
Ответ Evgen Vynokurov
Можно еще и не упоминать о том, что персонаж за всю карьеру не выиграл ни одного титула..)
Ответ Evgen Vynokurov
Автор просто перепостил статью с "советского спорта". Там другой автор, но ошибка та же.
«Если мне приходилось делать подкат, то это означало, что я уже совершил ошибку»
Сказал малоизвестный защитник Паоло Мальдини.
Ответ Микель Артета 65%
Но он не владел тайной техникой подката Пономарёва!)))
Кстати, пишу без иронии к Пономарёву. Каждый использует свои сильные стороны.
Ответ Микель Артета 65%
Ну, за 25 футбол изменился сильно все же, да и лукавит Паоло, есть множество хайлайтов с его *ошибками*)
Байки из склепа. Из уважения к возрасту,ничего плохого не напишу. В последнее время, выясняется что всех наших игроков ждали в Мадриде, Барселоне, Манчестере. Не умаляя достоинства наших игроков . Как говорил Станиславский..не верю.
Ответ Мурат Асрамсв
Так они в полуфинале ЧМ играли и на равных бились с лучшими сборными мира. Сборная СССР тех лет, это по сути сегодняшняя Аргентина и Франция:) 56 год Олимпийские игры, где все играли сильнейшими составами, 60 победа на ЧЕ, ЧМ-62 - 1/4 финала, 64 2-е место на ЧЕ, ЧМ-66 полуфинал.
Ответ rigobersong
Нет. Аргентина и Франция становились чемпионами мира. Мы нет. Я не про это. Я не сказал что-то плохое. Я говорю что в последнее время все заговорили, что нас звали всех в супер команды.
Начались рыбацкие байки. Он даже в ЦСКА основным был только 3 сезона. Сколько из них "на пике" было? - 3 матча с аутсайдерами? )
Четверг - это маленькая пятница
Топили). Ну что ты с этим будешь делать? Враги, враги, крутом враги. Всегда и везде.
скажу так, когда человек идёт в подкат он уже отыгран...последнее средство остановки соперника )
Ответ </c/>
скажу так, когда человек идёт в подкат он уже отыгран...последнее средство остановки соперника )
Мальдини вроде говорил, что если я играю в подкате, то я ошибся
Ответ Roman
Мальдини не проходил в сборную СССР, смысл его слушать
Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы сниматься в кино,
Мы садимся на разные ветки и засыпаем в метро...
Когда это было....тогда немцы ещё в рогатых касках играли
При всём уважении.
Мне было 10 лет, мы с отцом шли из бани, с соседом и сосед всё время восхищался каким-то Билетом. Потом я узнал что не Билет, а Пеле.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Эспаньолу», «Атлетико» уступил «Севилье», «Сосьедад» Захаряна и «Алавес» сыграли 3:3
16 минут назад
«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря голу Бога – 1:0
37 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» обыграл «Аталанту» в гостях, «Милан» разгромлен «Удинезе»
38 минут назад
У Чалова ни одного голевого действия в 9 матчах за «Кайсериспор», у Макарова – в 8
50 минут назад
Де Лаурентис о календаре: «Футболисты не могут играть по 70 матчей за сезон – это самоубийство! УЕФА и ФИФА зарабатывают деньги, говорят «мы распределяем доходы», но они врут»
сегодня, 20:13
Вспомните клубы звезд разных поколений АПЛ?
сегодня, 20:00Тесты и игры
«Аль-Наср» выиграл 14 матчей саудовской лиги подряд. Команда Роналду лидирует с 5-очковым отрывом от «Аль-Хилаля» за 6 туров до конца сезона
сегодня, 19:59
Флик об игре с «Атлетико» после 0:2: «Барселоне» не нужно чудо – надо сыграть в свой футбол. И мы на это способны»
сегодня, 19:54
Экс-судья Фернандес изменил мнение об эпизоде с Мбаппе после кадров с кровью на лице форварда «Реала» от удара Рейса: «Момент заслуживал пенальти»
сегодня, 19:51
Шпилевский про 2:2 с «Балтикой»: «То, что творил судья, просто хамство. Команда играет дома – еще какая‑то помощь четвертой стороны. Пенальти – смех. «Пари НН» заслужил не одно очко»
сегодня, 19:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Хенесс о том, что «Бавария» побила рекорд по голам в Бундеслиге, который ставили при нем: «У меня нет зависти к нынешней команде. Рад, что сотый гол забил Карл – значит, у клуба есть будущее»
6 минут назад
Ди Канио про Бастони и фанатов: «Обе стороны истерят. Он симулировал один раз, а не сто. Алессандро должен показать характер и играть дальше, если жалуешься на соцсети – то дурак вдвойне»
9 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Нью-Йорка», «Канзас Сити» Шапи встретится «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука – с «Чикаго»
12 минут назад
«Севилья» победила «Атлетико» – 2:1. Адамс, Боньяр и Гудель забили
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» победил «Анже», «Осер» и «Нант» не забили, матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
20 минут назад
Роналду после 14-й победы «Аль-Насра» подряд: «Еще один шаг вперед. Вместе как единое целое, сосредоточены на желаемом»
25 минут назад
Компани о 5:0 с «Санкт-Паули» и рекорде «Баварии»: «Мне нравится, что наша команда ассоциируется с голами. Мы делаем все возможное, чтобы быть одной семьей»
30 минут назад
«Ювентус» не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед и 2 ничьих
35 минут назад
Мяч попал в руку Гатти в штрафной «Ювентуса» после прострела Распадори. Судья не дал «Аталанте» пенальти
41 минуту назадФото
«Судья безнаказанно давал бить наших игроков. Никакой перегрузки нет». Тренер «Балтики» Нагайцев о травмах Хиля и Чивича в матче с «Пари НН»
54 минуты назад
Рекомендуем