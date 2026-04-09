Владимир Пономарев: «На пике, может, я был одним из лучших защитников мира. Мог бы заиграть в «Реале». У меня был фирменный подкат, который никто в мире не умел делать»
«На пике, может, я был одним из лучших защитников мира. В какой-то топ-3 в Англии я вошел. Я был на очень хорошем счету. У меня был фирменный подкат, который никто в мире не умел делать. Я исполнял его так, что соперника не касался, а только мяча.
Но раньше у нас не принято было афишировать, боялись, потому что обвиняли в зазнайстве. А ведь это реклама страны и нашего футбола, а мы стеснялись. Я был на пике в 65-66-х годах. Дальше сам виноват, что сломался, когда неудачно подключился в атаку.
Я бы мог заиграть в «Реале», потянул бы. Я себя хорошо чувствовал, у меня были все данные. Умел играть на перехватах и подкатах. У меня была великолепная стартовая и дистанционная скорость. Сейчас защитников с дистанционной скоростью почти нет. Не скажу, что «Реал» со мной бы выиграл еще больше Лиги чемпионов. Но картины бы в команде я точно не портил.
Сборная СССР была на тот момент топовой командой. У нас пять человек играли за сборную мира и Европы – Яшин, Воронин, Шестернев, Численко, Метревели. Пять человек официально! На наши тренировки приходили смотреть итальянцы. Но нашу сборную топили, чтобы мы далеко не прошли», – сказал Пономарев.
Владимир Пономарев: «Я мог стать легендой «МЮ». Реально мог остаться после ЧМ. Ко мне в гостиницу приходили, обещали со всем помочь. Я сказал, что у меня отец в КГБ»
А автору посоветую перечитывать написанное перед публикацией. Уж фамилию Численко можно было бы и правильно написать. Не гоже таких легенд футбола забывать.
Сказал малоизвестный защитник Паоло Мальдини.
Кстати, пишу без иронии к Пономарёву. Каждый использует свои сильные стороны.
Мне было 10 лет, мы с отцом шли из бани, с соседом и сосед всё время восхищался каким-то Билетом. Потом я узнал что не Билет, а Пеле.