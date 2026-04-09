Колосков о фанатах «Зенита», бросавших бутылки в «Спартак»: «Еще такой случай – и без Fan ID нельзя будет на стадион приходить. В культурной семье появились уродцы – c ними надо бороться»

Колосков о поведении фанатов «Зенита»: в культурной семье появились уродцы.

Вячеслав Колосков отреагировал на то, что фанаты «Зенита » бросали бутылки в игроков «Спартака» после встречи команд в FONBET Кубке России.

– Конечно, по одному матчу нельзя делать выводы. В другой игре, «Динамо» и «Краснодара», все же спокойно прошло. Болельщики никого не забрасывали.

Мы видим, что без Fan ID на стадион ходит больше зрителей. Но теперь могут задуматься, чтобы его ввести и на все кубковые матчи. Хотели изолироваться от агрессивных болельщиков, но не получилось. КДК здесь в полной мере оценит действия этих людей. Нельзя всех под одну гребенку.

Надо за такое безобразие наказывать конкретных виновных. Если еще такой случай произойдет, то без паспорта болельщика точно нельзя будет на стадион приходить. Болельщики оказали себе медвежью услугу.

– Получается, что Петербург – некультурная столица?

– Не знаю, кто придумал такой ярлык, но Москва – культурная столица, Казань может ей быть. Но в семье не без урода. В культурной семье появились уродцы. С ними надо бороться, – сказал почетный президент РФС.

