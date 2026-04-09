  • Колосков о фанатах «Зенита», бросавших бутылки в «Спартак»: «Еще такой случай – и без Fan ID нельзя будет на стадион приходить. В культурной семье появились уродцы – c ними надо бороться»
Колосков о поведении фанатов «Зенита»: в культурной семье появились уродцы.

Вячеслав Колосков отреагировал на то, что фанаты «Зенита» бросали бутылки в игроков «Спартака» после встречи команд в FONBET Кубке России.

– Конечно, по одному матчу нельзя делать выводы. В другой игре, «Динамо» и «Краснодара», все же спокойно прошло. Болельщики никого не забрасывали.

Мы видим, что без Fan ID на стадион ходит больше зрителей. Но теперь могут задуматься, чтобы его ввести и на все кубковые матчи. Хотели изолироваться от агрессивных болельщиков, но не получилось. КДК здесь в полной мере оценит действия этих людей. Нельзя всех под одну гребенку.

Надо за такое безобразие наказывать конкретных виновных. Если еще такой случай произойдет, то без паспорта болельщика точно нельзя будет на стадион приходить. Болельщики оказали себе медвежью услугу.

– Получается, что Петербург – некультурная столица?

– Не знаю, кто придумал такой ярлык, но Москва – культурная столица, Казань может ей быть. Но в семье не без урода. В культурной семье появились уродцы. С ними надо бороться, – сказал почетный президент РФС.

Бутылка попала в голову Угальде после матча с «Зенитом». Фанаты забросали ими игроков «Спартака»

А чо все забыли как уж при фанайди болелы Кранодара тоже бутылки бросали?)
Ответ Luneville
Когда это было?
Я даже и не слышал, хотя стараюсь ходить по возможности
Ответ Luneville
Это все отменяет же. А про Яшина кто там еще такое писал?
Тут всё просто, что касается "культурной столицы". Многие, почему то, этот тезис приплетают к самим жителям Питера. На самом деле это относится только к историческим ценностям города,, и не более того. А то, я смотрю, многие питерцы и в самом деле ОЧУМЕЛИ этой заразой, не имея к ЭТОМУ ничего общего
Ответ Иван Иванов
Так в Москве больше театров, музеев, высших учебных заведений, она старше. До сих пор не понимаю откуда взялся миф про Питер.
Ответ Isshin88
Ну так это столица , етить , уже больше ста лет . Вот если бы ты сказал это про условную Вологду, Ростов , Екб, то я бы восхитился ))
Зато когда в Воронеже ухнули Венделу болелы Зенита называли Воронеж колхозом и ратовали, чтоб без зрителей играть. А город интелегентов Питер кто тогда? За колхозники?!
появились уродцы – c ними надо бороться - да это просто поэт уровня Мостового!
Не нужно никакого Fan ID. Переложите штрафы на нарушителей и тогда люди менее охотно будут этим заниматься, а уж хором скандировать мат тем более.

Быть фанатом футбола можно без вот этой всякой грязи. Но ведь без этого скучно людям будет.
Запретите проносить бутылки, вот и все. В Израиле запрещено и нет таких эксцессов
Ответ stalkers111
Запрещать и не пущать, а страдают нормальные люди.
Ага, и запретить продажу на стадионах пиво. А то без фануйди, напились и устроили. Под стадиона разнесли.
А причем здесь фан-уйди, стадион в Питере построили за бешеные деньги ,так неужели там нет камер видеонаблюдения по которым можно вычислить всех нарушителей или просто не хотят?
закончится все тем, что это были не фаны зенита, а переодетые спартачи.
Ответ Курт Кобэйн
Воронежцы
Ответ Курт Кобэйн
👍
Уродцев - в Кунсткамеру.
Ответ Н.Ф.
Ты зачем Колоскова и его коллег оскорбляешь?
КДК рассмотрит бросание бутылок фанатами «Зенита» после матча со «Спартаком». Комиссар РФС зафиксировал инцидент в рапорте («Чемпионат»)
9 апреля, 09:24
Джику о фанатах «Зенита»: «Неуважительное поведение, недовольство результатом не дает права бросать бутылки в игроков. Дети могут подумать, что это нормально, и начнут брать пример»
9 апреля, 08:10
Умяров о стычке: «Начали праздновать, подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Говорили, что нужно идти к своим трибунам»
9 апреля, 07:20
