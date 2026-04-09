  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роджерс интересен «Арсеналу», «МЮ» и «Челси». «Астон Вилла» потребует более 80 млн фунтов за хавбека
26

Морган Роджерс интересен топ-клубам АПЛ.

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс может покинуть команду летом.

По информации The Times, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Клуб из Бирмингема, вероятно, потребует более 80 миллионов фунтов за трансфер – такая оценка основана на том, что 20% прибыли от перепродажи игрока он должен будет передать «Мидлсбро», откуда Роджерс перешел в феврале 2024 года за 15 млн фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Морган провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

На что способен «Спартак» в сезоне?19425 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoМорган Роджерс
logoАрсенал
возможные трансферы
logoМидлсбро
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вилла его купила за копейки, норм прибыль
нестабильный чувак , конечно, последние 10 игр - без результативных действий
Ответ Винни-Грет
Классический английский бегунок, коих уже было миллион, который пару сезонов выдаст оверперформанс, а потом также быстро сдуется после перехода за сотку.
Ответ Акер
Только Роджерс никакой не бегунок, и никогда им не был. Он десятка изначально, в этом сезоне играет на фланге, потому что у Виллы нет глубины состава.
Это все равно, что Палмера бегунком назвать.
Ответ Bergkamp007
Договато
Почти столько же, сколько за легенду Николя Пепе и чуть меньше за топаря Мадуэке
Ответ Bergkamp007
Астон Вилла не очень настроена продавать одного из лидеров дешево, поэтому либо отстегивать 80+ (а сумма явно будет больше, если будет торг), либо не покупать вовсе ¯_(ツ)_/¯
Для клубов из своей лиги надо 120-130 просить, не меньше.
Ответ Фран
Лучше 200, что бы потом сам ушёл.
О, Челси снова готовы латать дырки в составе
Ого, для Арсенала это было бы топ усиление! Роджерс очень хорош. )
Палмер - друг Роджерса. И куда же Роджерс пойдет в итоге?)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
