Роджерс интересен «Арсеналу», «МЮ» и «Челси». «Астон Вилла» потребует более 80 млн фунтов за хавбека

Атакующий полузащитник «Астон Виллы » Морган Роджерс может покинуть команду летом.

По информации The Times, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Арсенал », «Манчестер Юнайтед » и «Челси ».

Клуб из Бирмингема, вероятно, потребует более 80 миллионов фунтов за трансфер – такая оценка основана на том, что 20% прибыли от перепродажи игрока он должен будет передать «Мидлсбро», откуда Роджерс перешел в феврале 2024 года за 15 млн фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Морган провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.