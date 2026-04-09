Роджерс интересен «Арсеналу», «МЮ» и «Челси». «Астон Вилла» потребует более 80 млн фунтов за хавбека
Морган Роджерс интересен топ-клубам АПЛ.
Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс может покинуть команду летом.
По информации The Times, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Клуб из Бирмингема, вероятно, потребует более 80 миллионов фунтов за трансфер – такая оценка основана на том, что 20% прибыли от перепродажи игрока он должен будет передать «Мидлсбро», откуда Роджерс перешел в феврале 2024 года за 15 млн фунтов.
В текущем сезоне АПЛ Морган провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
