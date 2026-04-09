Ямаль, Нойер, Хвича, Альварес и Хавертц – в команде недели в ЛЧ

УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге чемпионов .

Команда была составлена после первых матчей 1/4 финала. В нее попали:

– вратарь : Мануэль Нойер («Бавария»);

– защита : Максимилиано Араухо («Спортинг »), Робен Ле Норман («Атлетико»), Маркиньос («ПСЖ»), Йосип Станишич («Бавария»);

– полузащита : Жоау Невеш («ПСЖ»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кай Хавертц («Арсенал»);

– атака : Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Ламин Ямаль («Барселона»).

