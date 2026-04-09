Ямаль, Нойер, Хвича, Альварес и Хавертц – в команде недели в ЛЧ
УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге чемпионов.
Команда была составлена после первых матчей 1/4 финала. В нее попали:
– вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);
– защита: Максимилиано Араухо («Спортинг»), Робен Ле Норман («Атлетико»), Маркиньос («ПСЖ»), Йосип Станишич («Бавария»);
– полузащита: Жоау Невеш («ПСЖ»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кай Хавертц («Арсенал»);
– атака: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Упд: А, глянул аккаунт. Сливки текут вместо крови, я даже не удивлён)
да и Ямаля считаю очень крутым игроком
но на этой недели ЛЧ явно Олисе был лучше
Великолепно сыграл.
Альварес тоже играл тактически мудро, но Олисе просто подарил яркие эмоции.