Ямаль, Нойер, Хвича, Альварес и Хавертц – в команде недели в ЛЧ

УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

Команда была составлена после первых матчей 1/4 финала. В нее попали:

вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

защитаМаксимилиано АраухоСпортинг»), Робен Ле Норман («Атлетико»), Маркиньос («ПСЖ»), Йосип Станишич («Бавария»);

полузащита: Жоау Невеш («ПСЖ»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кай Хавертц («Арсенал»);

атака: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Это очень странно, что Ламина включили, Олисе был лучше, и его команда победила.
Это очень странно, что Ламина включили, Олисе был лучше, и его команда победила.
Будь в напарниках у Ламина Кейн и Диас вместо Реша и Левандовски боюсь представить какой счет был бы
Будь в напарниках у Ламина Кейн и Диас вместо Реша и Левандовски боюсь представить какой счет был бы
Кто виноват, что барса объедки со стола Баварии взяла в атаку
Наследник Месси. По умолчанию попадает во все наминации. Олисе же шикарен был, еще и ассист сделал важный.
Наследник Месси. По умолчанию попадает во все наминации. Олисе же шикарен был, еще и ассист сделал важный.
нОминации. До реального наследника Ямалу ещё далеко, но у тебя реально поворачивается язык упоминать Месси в таком контексте?
Упд: А, глянул аккаунт. Сливки текут вместо крови, я даже не удивлён)
нОминации. До реального наследника Ямалу ещё далеко, но у тебя реально поворачивается язык упоминать Месси в таком контексте? Упд: А, глянул аккаунт. Сливки текут вместо крови, я даже не удивлён)
А что, Месси святой какой-то?) сколько раз пропихивали его туда, где он не должен был быть. Сливки не сливки, какая разница. Олисе выиграл матч на Бернабеу, отдал выжнейший ассист и не попал в топ 11. Вот что странно)
Нойер был шикарен, Ямаль играл круто, обыгрывая 5 х игроков Атлетико.
Ну какой еще Ямаль... Олисе конечно
я за ярый поклонник Барсы!
да и Ямаля считаю очень крутым игроком
но на этой недели ЛЧ явно Олисе был лучше
Олисе был шикарен, как и Дезире Дуэ, но дали Ламину, ок.
Олисе!
Великолепно сыграл.
Альварес тоже играл тактически мудро, но Олисе просто подарил яркие эмоции.
Чувствуете разницу? Олисе играл потрясающе против самого Реала, отдал голевую и принёс победу. Ямаль играл ярко, но без очков по г+п — и команда проиграла. А теперь наблюдайте, как шумиха вокруг одного имени ломает сухие факты и отменяет элементарную арифметику. Алхимия хайпа заставляет нас забыть о логике.
Чувствуете разницу? Олисе играл потрясающе против самого Реала, отдал голевую и принёс победу. Ямаль играл ярко, но без очков по г+п — и команда проиграла. А теперь наблюдайте, как шумиха вокруг одного имени ломает сухие факты и отменяет элементарную арифметику. Алхимия хайпа заставляет нас забыть о логике.
господи это то тут причем ?)Ямаль вчера чуть ли не одиночку разрывал защиту атлетов,в отличии от Олисе.да немного не повезло.а так скоро Чи так и сравним как сыграет Ямаль за Испанию и Олисе за Францию.
господи это то тут причем ?)Ямаль вчера чуть ли не одиночку разрывал защиту атлетов,в отличии от Олисе.да немного не повезло.а так скоро Чи так и сравним как сыграет Ямаль за Испанию и Олисе за Францию.
Что ты несёшь??? 🤣🤣🤣 господи боже, что же творят наркотические вещества с людьми
