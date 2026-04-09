  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров о Дуране: «Так и я могу походить по полю. Даже с 20 лишними кг пробегу не меньше колумбийца. Игроки «Зенита» говорят, что будут выкладываться, однако пока мы этого не видим»
10

Быстров о Дуране: «Так и я могу походить по полю. Даже с 20 лишними кг пробегу не меньше колумбийца. Игроки «Зенита» говорят, что будут выкладываться, однако пока мы этого не видим»

Быстров о Дуране: я бы с 20 лишними килограммами пробежал бы не меньше.

Владимир Быстров заявил, что и в нынешней форме пробежал бы больше Джона Дурана.

Форвард «Зенита» преодолел расстояние в 5,9 км в матче со «Спартаком» и по этому показателю уступил всем партнерам, включая вратаря.

«Сложно комментировать то, что продемонстрировал Дуран в матче со «Спартаком». Так и я могу походить по футбольному полю. Даже в своем нынешнем состоянии с лишними 20 килограммами по сравнению с периодом моей игровой карьеры у меня тоже получится пробежать не меньше, чем колумбиец.

Но он, будучи действующим игроком, наверное, должен как-то больше двигаться. Вот, например, его соотечественник Джон Кордоба бежит вне зависимости от того, уставший он или нет. А футболисты петербургского клуба говорят, что будут выкладываться, однако пока мы этого не видим», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

На что способен «Спартак» в сезоне?19087 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoFONBET Кубок России
logoДжон Дуран
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoВладимир Быстров
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
приехал чилить человек, а его бегать заставляют...никакого уважения к заслуженному футболисту лентяю....
Ответ </c/>
приехал чилить человек, а его бегать заставляют...никакого уважения к заслуженному футболисту лентяю....
Согласен. У него вчера глаза были, будто вопрос задает:"А что, мне в футбол еще играть нужно сегодня"?)
Он что, бегать приехал в Питер? Щаззз…))
Позагорать хорошенько и не отличишь.
А разве в петербург приезжают в футбол играть ?))) (Кстати к слову в Москву тоже мало кто едет)
Луис Энрике бегает — и толку? Чемпионы по бегу титулы не берут.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
9 апреля, 14:36
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
9 апреля, 12:13
Владимир Быстров: «Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может, Семака устраивает. Мне неинтересно смотреть, как Дуран ходит пешком, я лучше бы наблюдал за Кондаковым»
9 апреля, 11:14
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем