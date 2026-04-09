Быстров о Дуране: «Так и я могу походить по полю. Даже с 20 лишними кг пробегу не меньше колумбийца. Игроки «Зенита» говорят, что будут выкладываться, однако пока мы этого не видим»

Быстров о Дуране: я бы с 20 лишними килограммами пробежал бы не меньше.

Форвард «Зенита» преодолел расстояние в 5,9 км в матче со «Спартаком » и по этому показателю уступил всем партнерам, включая вратаря.

«Сложно комментировать то, что продемонстрировал Дуран в матче со «Спартаком». Так и я могу походить по футбольному полю. Даже в своем нынешнем состоянии с лишними 20 килограммами по сравнению с периодом моей игровой карьеры у меня тоже получится пробежать не меньше, чем колумбиец.

Но он, будучи действующим игроком, наверное, должен как-то больше двигаться. Вот, например, его соотечественник Джон Кордоба бежит вне зависимости от того, уставший он или нет. А футболисты петербургского клуба говорят, что будут выкладываться, однако пока мы этого не видим», – сказал бывший полузащитник «Зенита ».