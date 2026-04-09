Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Олисе – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Винисиус – 10-й, Месси – 14-й, Роналду – 18-й
Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча».
Главным фаворитом на приз лучшему игроку года остается нападающий «Баварии» Харри Кейн. В первую тройку также вошли Килиан Мбаппе («Реал») и Майкл Олисе («Бавария»).
Весь топ-20 выглядит так:
1. Харри Кейн («Бавария»);
2. Килиан Мбаппе («Реал»);
3. Майкл Олисе («Бавария»);
4. Ламин Ямаль («Барселона»);
5. Луис Диас («Бавария»);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
7. Хулиан Альварес («Атлетико»);
8. Деклан Райс («Арсенал»);
9. Витинья («ПСЖ»);
10. Винисиус Жуниор («Реал»);
11. Рафинья Диас («Барселона»);
12. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
13. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
14. Лионель Месси («Интер Майами»);
15. Усман Дембеле («ПСЖ»);
16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
17. Федерико Вальверде («Реал»);
18. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
19. Педри («Барселона»);
20. Лаутаро Мартинес («Интер»).
Его не должно быть в этом списке
Та понятно, что шансы взять кубок ЛЧ - 5-10%. Но все же, буду болеть за великих и за Ллоренте тоже, игрок слишком недооценённый