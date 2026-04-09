  • Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Олисе – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Винисиус – 10-й, Месси – 14-й, Роналду – 18-й
Харри Кейн – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча».

Главным фаворитом на приз лучшему игроку года остается нападающий «Баварии» Харри Кейн. В первую тройку также вошли Килиан Мбаппе («Реал») и Майкл Олисе («Бавария»).

Весь топ-20 выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария»);

2. Килиан Мбаппе («Реал»);

3. Майкл Олисе («Бавария»);

4. Ламин Ямаль («Барселона»);

5. Луис Диас («Бавария»);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

7. Хулиан Альварес («Атлетико»);

8. Деклан Райс («Арсенал»);

9. Витинья («ПСЖ»);

10. Винисиус Жуниор («Реал»);

11. Рафинья Диас («Барселона»);

12. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

13. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

14. Лионель Месси («Интер Майами»);

15. Усман Дембеле («ПСЖ»);

16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

17. Федерико Вальверде («Реал»);

18. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

19. Педри («Барселона»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).

Есть ли хоть одна причина, по которой Мбаппе выше Олисе? Никакой суперстатистики у него нет, чемпионат на 99% уже проигран, из Кубка Испании вылетели, в лч через неделю последний матч. Убрать голы с пенальти и там стата на уровне Мурики из Мальорки будет.
Ответ ОттоДракула
Комментарий скрыт
Пиар
Винисиус 10?
Его не должно быть в этом списке
Комментарий удален модератором
А Ямаль дожен быть за этот сезон? )
ЛЧ, а особенно ЧМ всё решат, пока все указанные футболисты лишь претенденты на ЗМ! 19 июля 2026 года победитель будет известен плюс-минус на 100%
В этом случае, выиграет победитель чемпионата мира, как главный турнир в футбольной иерархии, особенно, если тот или иной будут играть ключевую роль в команде, что наиболее вероятно в их случае при отсутствии травм)
Будет красиво, если Бавария возьмёт ЛЧ, а Англия пройдёт далеко на ЧМ. Тогда у Кейна, при таком же активном участии, есть реальный шанс зацепиться за награду лучшему. Не фанат ни тех, ни других, но ради Харри можно и потерпеть - заслужил!
Так и Нойер заслужил. А уж лучше немцы повыше поднимутся, чем англичане
Нойер хоть и заслужил, но лет 12-13 назад. Сейчас то он каким образом выиграет? Тем более в сборной его уже нет
Ну сколько можно Месси и Роналду пихать во все рейтинги :) люди на пенсии играют в свое удовольствие.
Пенсионеры-лучшие бомбардиры своих команд?
У меня вопрос даэе не про месси с роном, это понятный трэш. Но холанд так высоко что делает? Объективно худший сезон, команда пролетела мимо лч и вероятно мимо апл.
Ямаль что там забыл?)
забыл тебя спросить
Олисе на 3-м месте?! 😉 Чем он это заслужил? Тем, что лучший ассистент в Европе с «мусорной статистикой» в Бундеслиге или «ничего не показывает» в ЛЧ (3+8 по Г+П), да еще и «растворился» весь матч с Реалом, а в добавленное время совершил наглый нырок против, проведшего великолепный матч, Каррераса? Внаглую тащат «распиаренного» игрока Баварии в топ на ЗМ 😉
Ты ножной тормоз или ручной? 😂😂😂 в следующий раз я для тебя через каждого слово поставлю 😉 такой смайл 😉, может тогда ты поймешь значение слова САРКАЗМ
Если Атлетико возьмет Кубок ЛЧ + Кубок Кубка Короля + Испания Кубок мира, то Маркосу Ллоренте надо ЗМ.
а разве в сборной Ллоренте играет важную роль?)_да и ты оптимист если считаешь что атлеты выиграют ЛЧ)вчера Барса в меньшинстве и то лучше смотрелась.а теперь представь что с ними сделает условная Бавария или ПСЖ
Думаю, будет важную роль играть на этом ЧМ, должен быть основным справа.
Та понятно, что шансы взять кубок ЛЧ - 5-10%. Но все же, буду болеть за великих и за Ллоренте тоже, игрок слишком недооценённый
Дайте Кейну, заслужил!
