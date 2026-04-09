Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Олисе – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Винисиус – 10-й, Месси – 14-й, Роналду – 18-й

Харри Кейн – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча».

Главным фаворитом на приз лучшему игроку года остается нападающий «Баварии» Харри Кейн. В первую тройку также вошли Килиан Мбаппе («Реал») и Майкл Олисе («Бавария»).

Весь топ-20 выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария»);

2. Килиан Мбаппе («Реал»);

3. Майкл Олисе («Бавария»);

4. Ламин Ямаль («Барселона»);

5. Луис Диас («Бавария»);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

7. Хулиан Альварес («Атлетико»);

8. Деклан Райс («Арсенал»);

9. Витинья («ПСЖ»);

10. Винисиус Жуниор («Реал»);

11. Рафинья Диас («Барселона»);

12. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

13. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

14. Лионель Месси («Интер Майами»);

15. Усман Дембеле («ПСЖ»);

16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

17. Федерико Вальверде («Реал»);

18. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

19. Педри («Барселона»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).