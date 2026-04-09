  • Гаджиев о штрафе Евсеева в 100 тысяч рублей за мат: «Не страшно, найдутся. Не в деньгах дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике»
Гаджиев о штрафе Евсеева в 100 тысяч рублей за мат: «Не страшно, найдутся. Не в деньгах дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике»

Гаджиев о штрафе Евсеева: правильное наказание, закон должен быть один для всех.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о штрафе главного тренера команды Вадима Евсеева за нецензурную лексику. 

Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд: «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»

КДК РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей

«Штраф 100 тысяч – не страшно, найдутся. Но не в деньгах дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике.

У нас к этому относятся жестче, чем в центральной России, где я провел три десятка лет. Но решение принимала Москва (смеется). Наверное, правильное наказание. Закон должен быть один для всех. Штрафовали Карпина, значит, надо и Евсеева.

В клубе с Вадимом был разговор, все-таки относимся к нему уважительно. Мы вообще относимся к тренерам с уважением, до сих пор ни одного сами не сняли – уходили либо сами, либо по окончании контракта», – сказал Гаджиев.

60 комментариев
А в шортах по полю бегать можно?
Ответ Noken
А в шортах по полю бегать можно?
На Кавказе можно только в громкоговоритель кричать "судья продажная, козел ты"
Ответ myasowh
На Кавказе можно только в громкоговоритель кричать "судья продажная, козел ты"
Обрати внимание, ни одного матерного слова)
А почему «особенно»? У нас есть какие-то особенные регионы, может быть, кто-то сориентирует ?
Ответ Алексей Иванов
А почему «особенно»? У нас есть какие-то особенные регионы, может быть, кто-то сориентирует ?
Оттуда обычно люди приезжают с особенностями
Ответ Алексей Иванов
А почему «особенно»? У нас есть какие-то особенные регионы, может быть, кто-то сориентирует ?
Вообще-то есть несколько
«…так вести себя нельзя, особенно в нашей республике.»

«Закон должен быть один для всех».

🙄🙄🙄
Ответ Парень со двора Шмурнова
«…так вести себя нельзя, особенно в нашей республике.» «Закон должен быть один для всех». 🙄🙄🙄
Комментарий скрыт
Ответ Лех валенсА
Комментарий скрыт
Ну конечно, поэтому в крупных городах жители других субъектов ведут себя исключительно как потомки ссыльной интеллигенции, ага.
Что особенного в вашей республике?приезжают от вас в Москву и матерятся ваши земляки
Ответ Spartakus1984
Что особенного в вашей республике?приезжают от вас в Москву и матерятся ваши земляки
Как надоело это лицемерие с матом

Может один из ста не матерится вообще

Остальные все в той или иной степени делают это

Особенно смешит случай когда Калешин в Чайке что ли делал штрафы за маты на тренировках, а сам орал матом больше всех
Ответ Spartakus1984
Что особенного в вашей республике?приезжают от вас в Москву и матерятся ваши земляки
Мужчины матерятся не меньше. Дома не матерится 99.5 процентов. Можешь сказать такое про другие регионы? У многих там часть матерных выражений используется дома в быту с детьми. И это не какие-то единицы, это значительная часть населения. Да и на работе в Дагестане матом в смешанном коллективе не выражаются
А почему тогда жители этой республики матерятся за ее пределами?
Ответ Корнелий Шнапс 1
А почему тогда жители этой республики матерятся за ее пределами?
Потому что они не в своем "особенном" регионе, видишь Гаджиев так и говорит:"Особенно в нашем регионе"значит в других регионах можно вести себя по-другому
Ну да, в вашей республике, очаг культуры и цивилизованности.
Надо бы Евсееву прощения попросить.
Ответ Ю. Евгеньевич
Ну да, в вашей республике, очаг культуры и цивилизованности. Надо бы Евсееву прощения попросить.
Конечно. С точки зрения семейных ценностей и уважения к человеку - недостижимая величина для черствых и холодных. А про мат даже и говорить не буду.
Ответ fc_a.m.
Конечно. С точки зрения семейных ценностей и уважения к человеку - недостижимая величина для черствых и холодных. А про мат даже и говорить не буду.
Очень уважали евреев, когда в турбинах их искали, да?)
Республика искателей евреев в турбинах самолета. Без б.
Ха, особенно))) а то можно обидеть этих высококльтурных и образованных ученых, врачей, инженеров итд населяющих сей райский сад
А ваш регион какой-то особенный что ли? Или там какие-то другие законы действуют? Совсем уже попутали
Ответ Sebastian Debussy
А ваш регион какой-то особенный что ли? Или там какие-то другие законы действуют? Совсем уже попутали
Да особенный . Да другие действуют .
Какой лицемер! Лучше поучи своих соплеменников себя правильно вести за пределами вашей республики.
