Гаджиев о штрафе Евсеева в 100 тысяч рублей за мат: «Не страшно, найдутся. Не в деньгах дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике»
Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о штрафе главного тренера команды Вадима Евсеева за нецензурную лексику.
Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд: «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»
КДК РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей.
«Штраф 100 тысяч – не страшно, найдутся. Но не в деньгах дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике.
У нас к этому относятся жестче, чем в центральной России, где я провел три десятка лет. Но решение принимала Москва (смеется). Наверное, правильное наказание. Закон должен быть один для всех. Штрафовали Карпина, значит, надо и Евсеева.
В клубе с Вадимом был разговор, все-таки относимся к нему уважительно. Мы вообще относимся к тренерам с уважением, до сих пор ни одного сами не сняли – уходили либо сами, либо по окончании контракта», – сказал Гаджиев.
Может один из ста не матерится вообще
Остальные все в той или иной степени делают это
Особенно смешит случай когда Калешин в Чайке что ли делал штрафы за маты на тренировках, а сам орал матом больше всех
Надо бы Евсееву прощения попросить.