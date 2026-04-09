Гаджиев о штрафе Евсеева в 100 тысяч рублей за мат: «Не страшно, найдутся. Не в деньгах дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике»

Гаджиев о штрафе Евсеева: правильное наказание, закон должен быть один для всех.

Почетный президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о штрафе главного тренера команды Вадима Евсеева за нецензурную лексику.

Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд : «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»

КДК РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей .

«Штраф 100 тысяч – не страшно, найдутся. Но не в деньгах дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике.

У нас к этому относятся жестче, чем в центральной России, где я провел три десятка лет. Но решение принимала Москва (смеется). Наверное, правильное наказание. Закон должен быть один для всех. Штрафовали Карпина, значит, надо и Евсеева.

В клубе с Вадимом был разговор, все-таки относимся к нему уважительно. Мы вообще относимся к тренерам с уважением, до сих пор ни одного сами не сняли – уходили либо сами, либо по окончании контракта», – сказал Гаджиев.