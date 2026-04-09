Альварес о голе «Барсе» со штрафного: «Я несколько раз смотрел, как Месси забил здесь «Ливерпулю», но не был уверен, что мяч попал именно в тот угол»

Альварес о голе «Барсе»: я много смотрел на гол Месси «Ливерпулю».

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес признался, что Лионель Месси вдохновил его на гол «Барселоне» со штрафного.

Мадридцы обыграли каталонцев (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Аргентинец забил со штрафного на 45-й минуте.

«Я несколько раз смотрел на гол Месси в ворота «Ливерпуля » [в мае 2019 года] здесь [на «Камп Ноу»], но я не был до конца уверен, что мяч попал именно в этот угол.

Как только наносишь удар по мячу, ты понимаешь это. Еще до того, как я пробил, я был уже весьма уверен», – сказал Альварес.

Альварес о голе «Барсе»: «Я не забил ни один из 5-6 штрафных на тренировке. Очень счастлив, что это случилось в ключевой момент. Важный результат для «Атлетико»