Альварес о голе «Барсе» со штрафного: «Я несколько раз смотрел, как Месси забил здесь «Ливерпулю», но не был уверен, что мяч попал именно в тот угол»
Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес признался, что Лионель Месси вдохновил его на гол «Барселоне» со штрафного.
Мадридцы обыграли каталонцев (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Аргентинец забил со штрафного на 45-й минуте.
«Я несколько раз смотрел на гол Месси в ворота «Ливерпуля» [в мае 2019 года] здесь [на «Камп Ноу»], но я не был до конца уверен, что мяч попал именно в этот угол.
Как только наносишь удар по мячу, ты понимаешь это. Еще до того, как я пробил, я был уже весьма уверен», – сказал Альварес.
Альварес о голе «Барсе»: «Я не забил ни один из 5-6 штрафных на тренировке. Очень счастлив, что это случилось в ключевой момент. Важный результат для «Атлетико»
На что способен «Спартак» в сезоне?18969 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
