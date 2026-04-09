  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альварес о голе «Барсе» со штрафного: «Я несколько раз смотрел, как Месси забил здесь «Ливерпулю», но не был уверен, что мяч попал именно в тот угол»
10

Альварес о голе «Барсе» со штрафного: «Я несколько раз смотрел, как Месси забил здесь «Ливерпулю», но не был уверен, что мяч попал именно в тот угол»

Альварес о голе «Барсе»: я много смотрел на гол Месси «Ливерпулю».

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес признался, что Лионель Месси вдохновил его на гол «Барселоне» со штрафного.

Мадридцы обыграли каталонцев (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Аргентинец забил со штрафного на 45-й минуте.

«Я несколько раз смотрел на гол Месси в ворота «Ливерпуля» [в мае 2019 года] здесь [на «Камп Ноу»], но я не был до конца уверен, что мяч попал именно в этот угол.

Как только наносишь удар по мячу, ты понимаешь это. Еще до того, как я пробил, я был уже весьма уверен», – сказал Альварес.

Альварес о голе «Барсе»: «Я не забил ни один из 5-6 штрафных на тренировке. Очень счастлив, что это случилось в ключевой момент. Важный результат для «Атлетико»

На что способен «Спартак» в сезоне?18969 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
logoМЛС
logoХулиан Альварес
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoЛиверпуль
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гол реально шикарный
Лео Месси забил тогда просто шедевральный гол, но в левый угол.
Альварес забил хороший гол.
Ляо проект фифа.
Я его научил
Я не смотрел несколько раз тот гол, но он был ни в тот угол, и ни той ногой.
ну месси подальше бил и в другой угол
штрафного Месси не было, судья его выдумал.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Альварес о голе «Барсе»: «Я не реализовал ни один из 5-6 штрафных на тренировке. Очень счастлив, что это случилось в ключевой момент. Важный результат для «Атлетико»
9 апреля, 08:42
