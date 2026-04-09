  • Умяров о стычке с Солари: «Пабло эмоционально отреагировал на желтую – хотелось успокоить. Он был зол из-за своей игры»
Умяров о стычке с Солари: «Пабло эмоционально отреагировал на желтую – хотелось успокоить. Он был зол из-за своей игры»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров объяснил стычку с Пабло Солари.

По ходу матча Fonbet Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти) аргентинский полузащитник сфолил на Венделе и получил за это желтую карточку от Артема Чистякова. Проходя мимо главного судьи, Солари начал хлопать. Возмущенный Умяров направился к Пабло и начал ему что-то выговаривать. Затем он толкнул партнера, а Солари толкнул его в ответ.

– Расскажи, что было с Солари.

– Нормальная ситуация, когда на эмоциях… Неприятная ситуация в плане того, что Пабло получил желтую карточку, и начал, как мы все видели, немножко эмоционально реагировать. Поэтому хотелось успокоить.

Но мы знаем, что он достаточно эмоциональный человек, он прежде всего был зол из-за игры, которую мы показывали. Которую он показывал, как он мне сказал, – объяснил Умяров.

Наиль, очевидно один из лидеров этого состава и то, как он вчера побежал к Солари говорит о многом....в первую очередь безразличия нет...думаю, после Зобнина очевидный кандидат в капитаны, странно, что в "совете" капитанов его нет, но есть Бабич, Мартинс и Максименко...парадокс...
Всему своё время.
Максименко в команде дольше, а Бабич и Мартинс лидеры от иностранцев
не правда про лидерство..скорее выбрали тех, кто владеет русским языком среди иностранцев...Бабич и Мартинс давно ничего не показывают....
Солари - игрок не плохой. Но, явно легендой не станет, как Промес. А Наиль может стать легендой, как Зобнин, в дальнейшем. Имеет право напихать иностранцу
Комментарий скрыт
Разве нет? В Спартаке играет уже 10 лет и почти 250 матчей провел, капитан при этом в 32 года. Обладатель всех титулов за последние годы. Что не так?
Солари безрассудно иной раз действует. То соперника в своей штрафной за футболку схватит, то арбитрам поаплодирует. А игрок хороший.
с бошкой бардак...талант неоспорим...
Типичный кавказец.
Правильно "успокаивал". Пусть голову включает. А то опять вдесятером могли доигрывать. Новый капитан растёт!
Солари хороший футболист, но чрезмерные эмоции льются у него через край, в каждой игре чудит на пустом месте.
Да все нормалёк ) Кто играл знает , что без эмоций это как вчера Дура играл ! Но голова должна быть холодной ))) КБ Вперед !!!
Да,нормально всё))
В Спартаке всегда должен быть татарин ( Старостин Н.П.)
Умяров должен быть капитаном Спартака. Но никак не мягкотелый Зобнин или пофигист Максименко. Странно что уже второй тренер этого не понимает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Умяров толкнул Солари и сказал замолчать, когда Пабло похлопал судье за желтую после фола на Венделе. Пабло толкнул партнера в ответ
8 апреля, 18:36Фото
Рекомендуем
Главные новости
1006-й гол Овечкина, «Барса» опережает «Реал» на 9 очков, поражение «Арсенала», Фьюри победил Махмудова и другие новости
45 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
сегодня, 03:50Тесты и игры
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука уступила «Чикаго»
сегодня, 02:52
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем футбольном диктанте
вчера, 22:00Тесты и игры
Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: «Нельзя говорить, что все решено, такое я не приемлю. Пока чемпионство не будет оформлено, «Барса» должна показывать лучший футбол»
вчера, 21:59
Повес бегал с хамоном за мусульмскими игроками и кричал «ешь!» перед розыгрышем окорока среди болельщиков. Футболисты убегали от главы «Москардо» из 4-го дивизиона
вчера, 21:35
Микель Артета: «Если бы в августе мне сказали, что в апреле «Арсенал» будет в таком положении, мы бы согласились. Мы станем сильнее, когда вернутся все отсутствующие»
вчера, 21:35
У «Атлетико» 4 поражения в 5 последних матчах и победа над «Барселоной» в ЛЧ
вчера, 21:19
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Эспаньолу», «Атлетико» уступил «Севилье», «Сосьедад» Захаряна и «Алавес» сыграли 3:3
вчера, 21:01
Роналду после 14-й победы «Аль-Насра» подряд: «Еще один шаг вперед. Вместе как единое целое, сосредоточены на желаемом»
вчера, 20:52
Ко всем новостям
Последние новости
Батчи перед «Зенитом»: «Краснодар» не должен фокусироваться на тех, кто позади»
23 минуты назад
Мари-Луизе Эта сменила Баумгарта на посту тренера «Униона». Она возглавляла юниоров берлинцев U19
36 минут назадФото
ЦСКА – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
57 минут назад
Тренер «Крыльев» Булатов после 2:2 с «Ахматом»: «Изменения в игре встречаются руководством положительно. Это первое заработанное очко после моего прихода»
сегодня, 03:46
«Барса» выиграла у «Эспаньола» 5 матчей подряд. «Блауграна» не уступает в дерби с 2018 года, в Ла Лиге – с 2009-го
сегодня, 03:30
Артига после 0:0 с «Оренбургом»: «Хорошая новость в том, что лучшая версия Даку впереди, и мы ее увидим»
сегодня, 03:13
«Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство. Ему сложно вскрывать оборону, когда с ним играют от защиты, но с «Краснодаром» будет более открытый футбол». Тарханов о главном матче тура
вчера, 21:59
Спаллетти об 1:0 с «Аталантой»: «Ювентус» не в лучшем состоянии: Йылдыз и Консейсау не в форме, но трудно отказаться от таких игроков. Первые полчаса было тяжело, во 2-м тайме – лучше»
вчера, 21:48
У Салаха 108 голов на «Энфилде» в АПЛ. Больше на одном стадионе забил только Анри – 114 на «Хайбери»
вчера, 21:47
Хенесс о том, что «Бавария» побила рекорд по голам в Бундеслиге, который ставили при нем: «У меня нет зависти к нынешней команде. Рад, что сотый гол забил Карл – значит, у клуба есть будущее»
вчера, 21:11
Рекомендуем