Умяров о стычке с Солари: «Пабло эмоционально отреагировал на желтую – хотелось успокоить. Он был зол из-за своей игры»

Умяров о стычке с Солари: хотелось успокоить, он был зол из-за своей игры.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров объяснил стычку с Пабло Солари.

По ходу матча Fonbet Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти) аргентинский полузащитник сфолил на Венделе и получил за это желтую карточку от Артема Чистякова. Проходя мимо главного судьи, Солари начал хлопать. Возмущенный Умяров направился к Пабло и начал ему что-то выговаривать. Затем он толкнул партнера, а Солари толкнул его в ответ.

– Расскажи, что было с Солари.

– Нормальная ситуация, когда на эмоциях… Неприятная ситуация в плане того, что Пабло получил желтую карточку, и начал, как мы все видели, немножко эмоционально реагировать. Поэтому хотелось успокоить.

Но мы знаем, что он достаточно эмоциональный человек, он прежде всего был зол из-за игры, которую мы показывали. Которую он показывал, как он мне сказал, – объяснил Умяров.