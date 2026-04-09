  • Конате о переносе матча «ПСЖ» в Лиге 1: «Я рад, что лига помогает им достичь чего-то в ЛЧ. Надеюсь, АПЛ будет делать то же самое, сейчас все совсем по-другому»
Конате о переносе матча «ПСЖ» в Лиге 1: «Я рад, что лига помогает им достичь чего-то в ЛЧ. Надеюсь, АПЛ будет делать то же самое, сейчас все совсем по-другому»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о переносе матча «ПСЖ» в Лиге 1 в пользу Лиги чемпионов.

Парижане попросили перенести встречу с «Лансом» ради подготовки к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая. 

Мерсисайдцы уступили «ПСЖ» в первой четвертьфинальной игре ЛЧ со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 14 апреля.

Конате отметил, что это не первый случай, когда «Ливерпуль» оказывается в невыгодном положении на стадии плей-офф еврокубков.

«Я думаю, что это уже второй раз подряд, потому что в прошлом сезоне было то же самое.

Я бы хотел, чтобы у нас было то же самое в Премьер-лиге, но это совершенно по-другому. В каком-то смысле я рад за них, потому что для них хорошо, что лига помогает им достичь чего-то в Лиге чемпионов.

Я надеюсь, что в Премьер-лиге будут делать то же самое в будущем. Почему бы [не сделать что-нибудь] и для команд, которые играют в Лиге чемпионов?» – сказал игрок сборной Франции в интервью Stan Sport.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
