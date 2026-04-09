  Nike может стать поставщиком мячей для ЛЧ в рамках сделки на 40 млн евро в год – начались переговоры с УЕФА. Adidas производил мячи для турнира 25 лет
Nike может стать поставщиком мячей для ЛЧ в рамках сделки на 40 млн евро в год – начались переговоры с УЕФА. Adidas производил мячи для турнира 25 лет

Мячи для Лиги чемпионов будет делать Nike, а не Adidas.

Компания Nike близка к тому, что стать производителем мячей для еврокубков.

Организация UC3, объединяющая УЕФА и ведущие клубы Европы, объявила о решении начать эксклюзивные переговоры с Nike о поставке мячей для Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в период с 2027 по 2031 год.

Adidas поставляет мячи для Лиги чемпионов с 2001 года. Мячи для Лиги Европы и Лиги конференций производит Decathlon.

Сделка с Nike оценивается более чем в 40 млн евро в год, которые будет получать УЕФА.

Adidas показал мяч к финалу и плей-офф ЛЧ: «Вдохновлен идентичностью Будапешта. В основе – фиолетовый металлик с хамелеоновым пигментированным покрытием»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Financial Times
Вообще не представляю как мяч для ЛЧ, с этими прекрасными звёздами, будет делать не Адидас
Нынешний найк постарается испортить даже простейший футбольный мяч. То, во что они одевают команды — ужас.
Нет, не ужас
Немцы уходят со всех рынков, здесь их американцы поджали, оно и понятно что УЕФА под них ложится
С языка снял.Так оно и есть.
Demix нужно поднапрячься, ещё есть шанс перебить контракт
А выберут мячи Jogger 😂
Jögel, наверное, все же
Может быть Jogel?
Ну так УЕФА и ФИФА это давно про деньги. Кто больше даст - того и тапки. Адик почухает затылок и накинет. Известная бизнес-стратегия.
Интересно, а такие звезды на мяче может ли другой производитель делать без обвинений в плагиате?
Мне кажется, что УЕФА владеет правами на подобное изображение. Они заказчик, а адидас был просто исполнитель, но найк наверняка будет что-то менять

Хотя я могу ошибаться
вот поэтому я и спрашиваю. Интересно кому принадлежат права, УЕФА или адидасу
Главное чтобы не Puma , вот там реальный ужас , что в Ла Лиге , что теперь в АПЛ
Поделить спонсорство) 1й тайм играть мячами Nike, 2й - Adidas, если доп таймы то Jogel ) а пенальти еще какие-нибудь .
