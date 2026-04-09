Nike может стать поставщиком мячей для ЛЧ в рамках сделки на 40 млн евро в год – начались переговоры с УЕФА. Adidas производил мячи для турнира 25 лет

Мячи для Лиги чемпионов будет делать Nike, а не Adidas.

Компания Nike близка к тому, что стать производителем мячей для еврокубков.

Организация UC3, объединяющая УЕФА и ведущие клубы Европы, объявила о решении начать эксклюзивные переговоры с Nike о поставке мячей для Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в период с 2027 по 2031 год.

Adidas поставляет мячи для Лиги чемпионов с 2001 года. Мячи для Лиги Европы и Лиги конференций производит Decathlon.

Сделка с Nike оценивается более чем в 40 млн евро в год, которые будет получать УЕФА.

