Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»

Ву о Дуране: очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум.

Защитник «Спартака » Кристофер Ву высказался о противостояниях с Джоном Дураном и Александром Соболевым в кубковом матче.

Красно-белые победили «Зенит » (0:0, 7:6 по пенальти) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Ву реализовал решающую попытку в серии пенальти.

– Это твой лучший матч за «Спартак»?

– Действительно, считаю, что провел хорошую игру. «Зенит» – очень сложный соперник, мы это понимали. В такие моменты нужна дополнительная концентрация. Всегда хочешь показать свой уровень, соперник силен. Дуран – очень сильный оппонент. В такие моменты всегда стараешься показать свой максимум.

– Против кого было тяжелее – Дурана или Соболева? Удивился, когда не увидел Соболева в старте?

– Дуран провел со мной больше времени в этом матче. У нас было больше единоборств, а Соболев вошел в игру только во втором тайме. Не был удивлен, что Соболева не было в стартовом составе. У «Зенита» хороший состав, тренерский штаб имеет возможность выбирать из сильных футболистов, – сказал Ву.