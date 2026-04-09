  Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о противостояниях с Джоном Дураном и Александром Соболевым в кубковом матче.

Красно-белые победили «Зенит» (0:0, 7:6 по пенальти) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Ву реализовал решающую попытку в серии пенальти.

– Это твой лучший матч за «Спартак»?

– Действительно, считаю, что провел хорошую игру. «Зенит» – очень сложный соперник, мы это понимали. В такие моменты нужна дополнительная концентрация. Всегда хочешь показать свой уровень, соперник силен. Дуран – очень сильный оппонент. В такие моменты всегда стараешься показать свой максимум.

– Против кого было тяжелее – Дурана или Соболева? Удивился, когда не увидел Соболева в старте?

– Дуран провел со мной больше времени в этом матче. У нас было больше единоборств, а Соболев вошел в игру только во втором тайме. Не был удивлен, что Соболева не было в стартовом составе. У «Зенита» хороший состав, тренерский штаб имеет возможность выбирать из сильных футболистов, – сказал Ву.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Мне он импонирует тем, что вроде недавно перешел, а уже пытается изъяснятся на великом и могучем.
он сразу сказал, что будет учить язык....
одно дело сказать, другое - сделать.
Если трезво смотреть, то у Зенита очень мощный состав и уважение от Ву - адекватное отношение.
Просто красавец,не без ошибок конечно, но в каждой игре отдаёт всего себя,и что важно,прибавляет в каждом матче
Конечно, сейчас наверное мы видим его качества. Просто он начинал играть из аэропорта, его привезли и поставили в состав, конечно же нужно время.
Ву мне с первой игры зашёл, хотя тут многие отмечали Джику, а не его...сильный игрок, очень рад такому трансферу...
как показывает практика, Джику пассажир по сравнению с Ву)
Максимально дипломатичное интервью
Ву отличный игрок. Дурана вообще непонятно зачем привезли. Клоун, блин
Нравится это парень своим отношением к игре, к Спартаку, к русскому языку и еще, как показала серия пенальти, у него железные нервы.
Материалы по теме
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
9 апреля, 12:13
Владимир Быстров: «Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может, Семака устраивает. Мне неинтересно смотреть, как Дуран ходит пешком, я лучше бы наблюдал за Кондаковым»
9 апреля, 11:14
Дуран пробежал 5,9 км в матче со «Спартаком» – меньше Латышонка и остальных игроков старта «Зенита»
9 апреля, 10:27
Семак о Соболеве в запасе на матч со «Спартаком»: «Элементарная ротация и возможность для Дурана себя проявить. Те, кто больше играл и накопил усталость, сыграют меньше, и наоборот»
8 апреля, 17:46
Рекомендуем
Главные новости
Зомби, сальто, боксирование – собрали все необычные празднования голов. Вспомните еще?
вчера, 22:30Тесты и игры
Арбелоа про 1:1 с «Жироной»: «Реал» провел не самый выдающийся матч, но должен был победить, вот и все. Насчет Винисиуса и Мбаппе не волнуюсь, они в пятерке лучших игроков мира»
вчера, 22:07
Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в Федерации» и свистели судьям после матча с «Жироной»
вчера, 22:05
«Тоттенхэм» завершил день в зоне вылета АПЛ впервые с августа 2015 года
вчера, 21:57
Арбелоа о падении Мбаппе: «Чистый пенальти – и здесь, и на Луне. Ничего нового, просто еще один пример. У «Реала» много проблем с судьями»
вчера, 21:49
ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «На Мбаппе был явный пенальти, двойной пенальти. Мы сыграли плохо, но пострадали от постыдного судейства. Это лига Негрейры»
вчера, 21:39
Экс-судья Бурруль о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Намерения ударить Килиана нет. У форвардов есть тенденция делать вид, что контакт серьезнее, чем на самом деле»
вчера, 21:30
Итурральде о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Для меня это пенальти, но ВАР предписано не вмешиваться в такие эпизоды, если судья сам не свистит»
вчера, 21:22
Мбаппе упал в штрафной «Жироны» после контакта с Рейсом – защитник попал рукой в лицо форварду «Реала». Альберола Рохас не назначил пенальти
вчера, 21:09Фото
Семин о Семаке: «Замечательная работа. Попробуй выиграть 6 титулов, когда такое напряжение. Как объяснить бразильцам, что надо работать без мяча? А у него нет ни одного конфликта с игроками»
вчера, 21:05
Ко всем новостям
Последние новости
Помазун о пенальти Барко: «Это не понты, очень сложно для вратаря. Латышонок сыграл отлично – выдержал позицию и остался на месте»
вчера, 21:22
Чемпионат Франции. «Париж» разгромил «Монако» Головина, «Марсель» обыграл «Мец», игру «ПСЖ» Сафонова перенесли
вчера, 21:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» забил 4 гола «Вулвс», «Арсенал» примет «Борнмут» в субботу, «Ман Сити» сыграет с «Челси» в воскресенье
вчера, 20:52
«Рома» разгромила «Пизу» – 3:0. Мален сделал хет-трик
вчера, 20:39
Мбаппе упал в штрафной «Жироны» после контакта с Морено. Судья не свистнул
вчера, 20:39Фото
«Логотип, соответствующий сезону, – дерьмо». Фанаты «Марселя» вывесили баннеры с критикой новой эмблемы клуба
вчера, 20:37Фото
Чемпионат Германии. «Аугсбург» и «Хоффенхайм» сыграли вничью, «Бавария» сыграет с «Санкт-Паули» в субботу, «Боруссия» Дортмунд – с «Байером»
вчера, 20:25
«Реал» не забил в первом тайме в 4-м матче подряд. Такой серии не было с 2024-го
вчера, 20:07
Ди Канио о смене тренеров в Италии: «Президенты окружены невротиками без понимания стоимости состава. Это футбольная шизофрения. Как «Юве» побеждать с теми, кто играл бы в середняках за границей?»
вчера, 19:59
Пеп пошутил об уходе Бернарду: «Я очень сердит. Мне он ничего не сказал, хотя я должен был узнать первым. Я был бы рад, если бы он завершил карьеру в «Сити»
вчера, 19:55
Рекомендуем