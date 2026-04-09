«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0).
«Несмотря на то, что Матвея вчера сильно не нагружали, на выходах он выглядел уверенно, как и в подыгрыше. Он достойно выполнил свою работу.
Никогда российские вратари не играли в финале Лиги чемпионов, и Матвей сейчас ближайший кандидат. Я бы безусловно гордился российской вратарской школой, если бы Матвей сыграл в финале», – сказал Нигматуллин.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
15 комментариев
0 ударов в створ - сильно не нагружали😁
Сафонов 100% красавчик, но конкретно в этом матче 0 ударов в створ. Но пару моментов выходил на мяч. Ну все наши в Европе красавчики.
У нас в принципе неплохая вратарская школа с советских времён и поныне. Вот на других позициях всё не так однозначно
Не нагружали, а Ливерпуль за 90 минут не нашёл ворота ПСЖ, чтобы по ним пробить
Ладно игра на энфилде - будет у него работа)
С таким нападением и полузащитой ПСЖ и вратарь не нужен) будет интересно посмотреть на их игру против Баварии, которые также втаптывают в газон соперников
Мотя всегда играет достойно, когда соперник ни разу не попадает в створ его ворот.
Ты здесь при чем??
в створ может и не били, но верховых мотя штук 5 отбил
я уже отмечал это ещё на групповой стадии, когда Сафонова начали наигрывать, что с текущим набором вратарей, до первого серьёзного топа...ответная с Ливером покажет что к чему...)
Челси несерьезный топ?
давай так, Арсенал, Реал, Бавария из текущего набора 1/4 кто может обыграть псж )
Сафонов будет играть в финале ЛЧ
