«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»

Нигматуллин о Сафонове: если будет в финале ЛЧ, буду гордиться нашей школой.

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру вратаря «ПСЖ » Матвея Сафонова в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0).

«Несмотря на то, что Матвея вчера сильно не нагружали, на выходах он выглядел уверенно, как и в подыгрыше. Он достойно выполнил свою работу.

Никогда российские вратари не играли в финале Лиги чемпионов, и Матвей сейчас ближайший кандидат. Я бы безусловно гордился российской вратарской школой, если бы Матвей сыграл в финале», – сказал Нигматуллин.