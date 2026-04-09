  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
24

Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заявил, что хорошо играл за клуб на протяжении большей части карьеры.

Ранее 33-летний англичанин подписал контракт до 2027 года с опцией продления на сезон.

«Следующий сезон станет для меня восьмым, так что восемь лет в клубе – это настоящее подтверждение моих способностей.

На самом деле я думаю, что в шести из семи сезонов я играл очень хорошо. Я бы хотел, чтобы так было в семи сезонах из семи, чтобы не было этого небольшого сбоя. Чтобы о нем не так много говорили», – высказался Магуайр, подразумевая сезон-2021/22.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
logoМанчестер Юнайтед
logoХарри Магуайр
logoпремьер-лига Англия
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
То что Харри 8 лет в клубе - это говорит не о его способностях, а о состоянии клуба
Ответ hikkikomori
Вово. Сюда же Далота необходимо добавить. Ни в каком другом топ-клубе не играли бы столько лет, тем более, в основе
Ответ hikkikomori
Линделеф только в этом сезоне покинул клуб, например.
Магуайра уже просто жалко. Нормально играет чел, выкладывается по максимуму , важные голы забивает, когда последний привоз от него был?
Ответ Александр Колосов
Верно, но очень хорошо он и близко никогда за мю не играл.
Ответ City 100 points
Да хорошо он играет последние сезона три. Не хуже вашего Рубена Диаша
Ну не знаю, у меня на даче холодильник Атлант больше 30 лет работает! И очень хорошо работает, знаете ли!
Ответ Ебздрогыч
Атлант, почти летает!)
4 года подряд привозил
Вроде не 1 апреля уже так подкалывать
У Саутгейта он выдавал топовые матчи, а физруки типа Тен Хага и Аморима пытаются из него плеймейкера сделать
Ответ Александр Колосов
Так они не физруки. Тен Хага звали в МЮ, чтобы он поставил футбол Аякса, а у Аякса ЦЗ хороши на мяче и двигали мяч, как в той же Барселоне. Барса играет 4-2-3-1 без опорника разводящего, потому что ЦЗ спокойно сами преодолевают прессинг. Например Араухо не способен на это и когда Флик его туда ставил, то тот стабильно привозил. Делает ли это физруком Флика? Нет просто игрок и тренер друг другу не подходит.
Если ты играл в силовой футбол с кучей длинных передачей и толпой бегунков в нападение, то перестроиться на владение тяжело.
Аморим набрал техничных игроков и теперь МЮ может играть на мяче. Пусть и с другим тренером покупка Мбемо и Куньи это топ, да и Шешко хорош.
При тен Хаге занимали 3 место в АПЛ с 75 очками, Сульшер меньше набирал в МЮ. А дальше травмы, там просто пол состава вылетело. Может и никто не виноват и такое просто бывает.
От скромности не умрёт. То-то ему плевать было на хейт
Морозит как надо!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ассистент Кэррика Холланд: «Финиш в зоне ЛЧ – это хорошо, но «МЮ» должен стремиться к большему, к месту как можно ближе к вершине»
8 апреля, 17:15
Скоулз продал бы 8 игроков «МЮ», включая Йоро, Зиркзе, Магуайра и Маунта: «С Харри вряд ли можно выиграть ЛЧ и АПЛ. Мэйсон мне нравится, но он никогда не выиграет у Бруну»
8 апреля, 16:53
«МЮ» и Магуайр подписали контракт до 2027 года с опцией продления на сезон. Защитник провел 266 матчей за клуб
7 апреля, 09:09
Рекомендуем
Главные новости
«Ростов» – «Спартак». 1:1 – Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Непомнящий о женщинах-тренерах в РПЛ: «Меня это смущает, но воевать смысла нет. Если мужчины-непрофессионалы тренируют, почему женщина не может?»
11 минут назад
Действующие топ-игроки, которые так и не взяли Лигу чемпионов – вспомните всех в лиге «Лузеры» в Невидимке
22 минуты назадТесты и игры
Челестини про 0:1 от «Сочи»: «ЦСКА провел плохой матч, но не было никого, кто бы не боролся. Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное»
24 минуты назад
Пономарев о Хайкине: «Он уровня Первой лиги, у нас был бы 4-м голкипером. Неудивительно, что его Норвегия пригрела – там хуже вратарское искусство»
41 минуту назад
Мостовой о женщине-тренере «Униона»: «Это просто смешно, ну глупость! Сейчас время хайпа и лайков. Как это сработает? Пусть идут в женский футбол»
49 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» играет с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
52 минуты назадLive
ЦСКА проиграл 4 из 6 матчей после рестарта РПЛ – это худшее начало года армейцев с 2001-го
54 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» в гостях у «Ноттингема», «Тоттенхэм» играет с «Сандерлендом»
сегодня, 13:00Live
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» против «Пармы»
сегодня, 13:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Парма» – «Наполи». 1:1 – Стрефецца забил на 33-й секунде, Мактоминей сравнял на 60-й минуте. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Сергей Балахнин: «Спартаку» явно не хватает хорошего форварда. Угальде и Гарсия – это не что-то невероятное»
6 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». Холанд, Палмер, Родри, Эстевао играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
7 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Лорьяном», «Лилль» против «Тулузы», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
22 минуты назад
«Может, грехи не давали нам набирать очки. Сегодня Пасха, может, тут есть какая‑то связь». Осинькин о прерванной серии «Сочи» после победы над ЦСКА
24 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
25 минут назад
Малиновский забил 21-й гол ударом из-за штрафной – только у Месси и Мбаппе больше в топ-5 лиг с момента дебюта украинца в Серии А в 2019 году
43 минуты назад
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала. Батраков, Комличенко, Бакаев играют. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Чемпионат Германии. «Штутгарт» принимает «Гамбург», «Майнц» против «Фрайбурга»
52 минуты назадLive
Лига PARI. «Торпедо» играет с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола», «Урал» и «Уфа» не забили голов
52 минуты назадLive
Рекомендуем