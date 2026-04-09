Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»

Харри Магуайр: в шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо.

Защитник «Манчестер Юнайтед » Харри Магуайр заявил, что хорошо играл за клуб на протяжении большей части карьеры.

Ранее 33-летний англичанин подписал контракт до 2027 года с опцией продления на сезон.

«Следующий сезон станет для меня восьмым, так что восемь лет в клубе – это настоящее подтверждение моих способностей.

На самом деле я думаю, что в шести из семи сезонов я играл очень хорошо. Я бы хотел, чтобы так было в семи сезонах из семи, чтобы не было этого небольшого сбоя. Чтобы о нем не так много говорили», – высказался Магуайр, подразумевая сезон-2021/22.