Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заявил, что хорошо играл за клуб на протяжении большей части карьеры.
Ранее 33-летний англичанин подписал контракт до 2027 года с опцией продления на сезон.
«Следующий сезон станет для меня восьмым, так что восемь лет в клубе – это настоящее подтверждение моих способностей.
На самом деле я думаю, что в шести из семи сезонов я играл очень хорошо. Я бы хотел, чтобы так было в семи сезонах из семи, чтобы не было этого небольшого сбоя. Чтобы о нем не так много говорили», – высказался Магуайр, подразумевая сезон-2021/22.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если ты играл в силовой футбол с кучей длинных передачей и толпой бегунков в нападение, то перестроиться на владение тяжело.
Аморим набрал техничных игроков и теперь МЮ может играть на мяче. Пусть и с другим тренером покупка Мбемо и Куньи это топ, да и Шешко хорош.
При тен Хаге занимали 3 место в АПЛ с 75 очками, Сульшер меньше набирал в МЮ. А дальше травмы, там просто пол состава вылетело. Может и никто не виноват и такое просто бывает.