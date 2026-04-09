Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»

Адам о «Ливерпуле»: они будто не знают, что делать, «ПСЖ» превзошел их в классе.

Экс-полузащитник «Ливерпуля » Чарли Адам оценил поражение «красных» от «ПСЖ» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы можем проанализировать это и понять, что «ПСЖ » – просто очень топовая команда в Европе.

Я не думаю, что это меняет ситуацию. Я полагаю, что все дело в производительности – они поплыли на фоне парижан, которые доминировали в игре. У «ПСЖ» очень хорошая команда, они чемпионы Европы, и нам нелегко с ней бороться.

Нас переигрывали, нас превосходили в классе, но мы управились со счетом 0:2. Очень хорошо ясно, чего хочет Луис Энрике как тренер. В данный момент я не уверен, что игроки «Ливерпуль» знают свое дело.

Они играют один на один, растягиваются по всему полю, в этом сезоне их часто уничтожают при переходах. Если вы не бегаете, не контролируете забеги из глубины, это становится трудным делом», – сказал Адам.