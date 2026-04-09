  Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Чарли Адам оценил поражение «красных» от «ПСЖ» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы можем проанализировать это и понять, что «ПСЖ» – просто очень топовая команда в Европе.

Я не думаю, что это меняет ситуацию. Я полагаю, что все дело в производительности – они поплыли на фоне парижан, которые доминировали в игре. У «ПСЖ» очень хорошая команда, они чемпионы Европы, и нам нелегко с ней бороться.

Нас переигрывали, нас превосходили в классе, но мы управились со счетом 0:2. Очень хорошо ясно, чего хочет Луис Энрике как тренер. В данный момент я не уверен, что игроки «Ливерпуль» знают свое дело.

Они играют один на один, растягиваются по всему полю, в этом сезоне их часто уничтожают при переходах. Если вы не бегаете, не контролируете забеги из глубины, это становится трудным делом», – сказал Адам.

Источник: BBC
Пети про 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
Робинсон про 0:2: «ПСЖ» разрывал «Ливерпуль» во 2-м тайме. «Красные» выбрали оборонительную тактику и практически ничего не предлагали в атаке»
Арне Слот: «Ливерпуль» находился в режиме выживания в матче с «ПСЖ». Думали, что можем сыграть лучше. Они сохранили нам шансы, не забив несколько моментов»
Эммануэль Пети: «АПЛ ужасна в этом сезоне! «ПСЖ» был очень хорош с «Ливерпулем», как и с «Челси». Победа «Арсенала» над «Спортингом» – это скучно»
