КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев наказан за резонансное интервью.
Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд: «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»
«В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», – говорится в сообщении КДК РФС.
Источник: сайт РФС
Евсеев конечно виноват, но он не виноват!!!