КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью

Вадим Евсеев оштрафован за мат в интервью.

Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев наказан за резонансное интервью.

Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд : «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»

«В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать главного тренера ФК «Динамо » г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», – говорится в сообщении КДК РФС.