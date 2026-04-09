  • КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью

Вадим Евсеев оштрафован за мат в интервью.

Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев наказан за резонансное интервью.

Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд: «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»

«В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», – говорится в сообщении КДК РФС.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
Ответ Золотоая медаль АПЛ
8 300 за каждое)))
2 700 за секунду. У КДК неплохо получается деньги сшибать.
Ждал этот комментарий! Подорожал нынче мат!
Откройте букву Б
Нет такой буквы, #####!
Тогда откройте букву Х
Уже за решетки наказывать начали, изверги!
"Да они ###(офигели), ###(блин), может они ещё и дышать запретят,###(блин)"- прокомментировал Вадим Валентинович.
а куда деньги идут с этого штрафа?
В министерство культуры
Вас реально интересует куда ушли 100к в рос футболе?
А когда он кричал в камеру Уй вам никого это не смущало. Либо крестик снимите, либо трусы наденьте
Это одно из подтверждений, что раньше было лучше и как за последние годы, прогнило трусливое общество. Шариковы вдруг обрели мораль и нравственность.
Я не понимаю этого вот ажиотажа. Есть видимо нарушение, да сказал, но наказание должно быть тем, кто это показал, кто это напечатал. Т.е. озвучил и пустил в массы.
Евсеев конечно виноват, но он не виноват!!!
### вам! ###! Прокричал по привычке Вадим!
"Вот вам! хек!" ????
Стыдно не помнить классику) Эта фраза Евсеева была потом написана на тысячах футболок в стране. Много фраз футболистов потом печатали на футболках? Я и не помню больше. А Вам в помощь гугл и запрос фраза Евсеева в Уэльсе)
8 330 за слово, которое совсем не воробей...
Евсеев, конечно, немного переборщил. Но КДК, если им устроить небольшую проверку - можно сажать всем составом по 20 лет каждому.
"В #### себе засуньте этот штраф!"-пробурчал Евсеев
Один ### вы меня не исправите.
Материалы по теме
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
9 апреля, 13:12
Гаджиев о мате Евсеева: «У меня относительно лояльное отношение, но для для большей части дагестанцев это категорически неприемлемо. Но это не такая сложная ситуация для коррекции»
8 апреля, 13:09
Мостовой о Евсееве: «Наказывать нужно. Представляете, если каждый тренер начнет все время матом ругаться?»
7 апреля, 17:39
