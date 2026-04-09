  • Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»

Мостовой: поведение фанатов не зависит от наличия Fan ID.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении болельщиков «Зенита» на матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против красно-белых (0:0, 6:7 по пенальти).

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене», после чего болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.

Мостового спросили, не стоит ли на этом фоне распространить действие Fan ID на Кубок России.

«Я бы не стал к карте болельщика это привязывать. Поверьте, плохие люди есть везде.

Я живу сколько лет, ни на кого ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от того, есть у человека карта болельщика или нет.

Пришли, поорали, покричали, пошумели. За это надо наказывать – и будут наказывать», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РИА Новости»
Абаскаля тоже не обзывал?
Ответ bat0nx
Так то Абаскаля..это не считается)
Ответ bat0nx
Он не футбольный человек, а таких он за людей и не считает...
Королевское поведение Царя
Ответ Aleksey Yashin
Царское
А как же «человек с автобусной остановки»?))
Пошел "прогрев", не зря же вчерашние чудаки отрабатывали.
спустя сутки начинают всплывать новости о фане на кубке...браво вираж....если из-за этого "стада" сочувствующих позору забанят на кубок всех остальных, то это большой привет всем тем, кто по осени обсуждал эпизод на Лукойле...после дерби....
Ввести надо только в питере для болел зенита. Пусть в ошейниках ходят на футбол.
А ведь впервые за многие годы Саша абсолютно прав. Хотя сейчас на наших глазах разворачивается такая эпичная сага по MAX ID, что FAN ID и не снилось :))))
