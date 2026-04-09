Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении болельщиков «Зенита» на матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против красно-белых (0:0, 6:7 по пенальти).
Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене», после чего болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.
Мостового спросили, не стоит ли на этом фоне распространить действие Fan ID на Кубок России.
«Я бы не стал к карте болельщика это привязывать. Поверьте, плохие люди есть везде.
Я живу сколько лет, ни на кого ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от того, есть у человека карта болельщика или нет.
Пришли, поорали, покричали, пошумели. За это надо наказывать – и будут наказывать», – сказал Мостовой.