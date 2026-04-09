Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»

Мостовой: поведение фанатов не зависит от наличия Fan ID.

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой высказался о поведении болельщиков «Зенита » на матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против красно-белых (0:0, 6:7 по пенальти).

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене», после чего болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде . Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.

Мостового спросили, не стоит ли на этом фоне распространить действие Fan ID на Кубок России .

«Я бы не стал к карте болельщика это привязывать. Поверьте, плохие люди есть везде.

Я живу сколько лет, ни на кого ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от того, есть у человека карта болельщика или нет.

Пришли, поорали, покричали, пошумели. За это надо наказывать – и будут наказывать», – сказал Мостовой.