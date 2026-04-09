Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио высказался о шансах национальной команды победить на ЧМ-2026.
– Да, люди больше не особо в это верят. Но так было и до чемпионата мира 1994 года.
С Карло Анчелотти которого все уважают, ко мне вернулась уверенность. Нужно приложить все усилия, чтобы закончить эту двадцатичетырехлетнюю серию без побед на чемпионатах мира.
– С Неймаром или без него?
– Нельзя полагаться только на одного игрока. Особенно если он подвержен травмам, это слишком опасно. Сейчас у нас есть хорошие игроки, такие как Рафинья, Винисиус, но также и такие молодые люди, как Жоао Педро, Эстевао. Бразилия может стать чемпионом благодаря своей истории, своему опыту и если Неймар вернется в форму, – отметил Ромарио.
Конечно, в случае успеха бразильцев на ЧМ история получилась бы прям для кино, но... Скорей всего Анчи поступит так же, как в свое время в Реале с Кака.. Тогда тоже многие ждали, что он сохранит Рикардо в команде, но тот даже заморачиваться не стал.. ..
Кстати, с нападение все неплохо,Жао Педро и Рафинья могут затащить , но кто до них мячи доводить будет? Так кроме Бруно из Ньюкасла никого нет, из около топов. Эдерсон , Пакета, Каземиро ? Кому там играть то? И еще ПЗ из Ромы,ЛЗ из Зенита ) Там раньше Марсело играли и Дани Алвес.
К позиции вратаря и центральным защитникам вопросов не имею...Аллисон ,Маркиньос , Габриель и Милитао , если не сломается , конечно топ уровень.