  • Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
Ромарио о ЧМ: в Бразилию не особо верят, но Анчелотти вселяет уверенность.

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио высказался о шансах национальной команды победить на ЧМ-2026.

– Да, люди больше не особо в это верят. Но так было и до чемпионата мира 1994 года.

С Карло Анчелотти которого все уважают, ко мне вернулась уверенность. Нужно приложить все усилия, чтобы закончить эту двадцатичетырехлетнюю серию без побед на чемпионатах мира.

– С Неймаром или без него?

– Нельзя полагаться только на одного игрока. Особенно если он подвержен травмам, это слишком опасно. Сейчас у нас есть хорошие игроки, такие как Рафинья, Винисиус, но также и такие молодые люди, как Жоао Педро, Эстевао. Бразилия может стать чемпионом благодаря своей истории, своему опыту и если Неймар вернется в форму, – отметил Ромарио.

Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
Неймар уже не вернется ни в какую форму, ни в физическую, ни в форму сборной Бразилии
Ощущение, что Неймар ближе к медиалиге, чем к сборной
Вообще не понимаю нынешнего фапа бразилов на Неймара.. Он же уже 3-4 года на играет ни то что на своём, а даже на среднем уровне.. До кучи и личностные характеристики у него не те, чтобы тащить его в сборную как отца-командира, на это Тиаго Силва больше сгодится.. Да и от тенденций современного футбола Ней тоже отстал, вряд ли за полтора месяца адаптируется..

Конечно, в случае успеха бразильцев на ЧМ история получилась бы прям для кино, но... Скорей всего Анчи поступит так же, как в свое время в Реале с Кака.. Тогда тоже многие ждали, что он сохранит Рикардо в команде, но тот даже заморачиваться не стал.. ..
Зато ставит в основу топаря Кунью у которого 1 гол в сборной почти в 27 лет:) Эстонский гений:))
А в кого им верить? А бразилы те еще веруны
Смотрел в прямой трансляции этот матч находясь в Англии изучая язык и жил в английской семье с ярым футбольным Яном, здесь мы нашли с ним общие интересы, как футбольные болельщики и очень впоследствии подружились:) Он болел за Бразилию, я за Италию и конечно из-за Баджо, игра была в целом равная и упорная и первый раз, когда в финале была ничья и не было забито ни одного мяча! Но именно Роберто, да и ещё опытный Барези умудрились вообще пробить мимо ворот, один пенальти взял Таффарел от Массаро и хоть бразильцы тоже один раз не забили, но тем не менее уверенно победили! Ромарио взял ЗМ чемпионата! Лишь одно сглазило мое разочарование, это то, что бразильцы развернули плакат в честь погибшего 1 мая того года Айртона Сенны, за которого я так болел и любил, как гонщика Ф1 и просто по-человечески)😎
А вы видели как Неймар падает от ЛЮБОГО касания?
Неймар только на день рождения сестры возвращается, а про форму можно забыть. На ЧМ его не будет и никакой победы Бразилии не будет. Ощущение, что футбол в Бразилии деградировал в целом, но не до уровня Италии, хотя определенные параллели прослеживаются. У Бразилии сегодня нет личностей вроде Дунги, Кафу, Роберто Карлоса, Ривалдо или того же Ромарио. На эту роль Тиаго Силва бы сгодился или Маркиньос с Каземиро и больше никто. Насчет Рафиньи не знаю, а Винька никакая не личность, а шут гороховый. Никакой победы не будет и закончит Бразилия где-нибудь в 1/4, хотя там сетку надо смотреть, может быть даже раньше
Да уже на Эстевао нужно смотреть , а не на пузатого лентяя.
Кстати, с нападение все неплохо,Жао Педро и Рафинья могут затащить , но кто до них мячи доводить будет? Так кроме Бруно из Ньюкасла никого нет, из около топов. Эдерсон , Пакета, Каземиро ? Кому там играть то? И еще ПЗ из Ромы,ЛЗ из Зенита ) Там раньше Марсело играли и Дани Алвес.
К позиции вратаря и центральным защитникам вопросов не имею...Аллисон ,Маркиньос , Габриель и Милитао , если не сломается , конечно топ уровень.
Если одна из главных надежд Бразилии — ленивый покалеченный покерист, с бразильским футболом реально всё очень плохо)
Сам в Бразилии футбол деградировал по моему и вообще футбол изменился, нет больше знаменитого бразильского стиля...
Несмотря на папу Карло, шансов у Бразилии мало. Скорее всего, не стать Вини чемпионом мира. Что и неплохо.
А Анчелотти у нас знаменит тем, что со средней командой добивается невероятных результатов? И в каком это клубе было? В Наполи и в Эвертоне никаких супер результатов не было. Карло известен тем, что находит язык с топами. А сейчас Бразилия это не топ сборная Франция, Испания, Аргентина, Англия возможно и Португалия имеют состав явно лучше.
А кто-то спорит с этим? И я, вроде, о том же. Просто Анчелотти приглашали, с задачей слепить команду из этих индивидуальностей. Думаю, что это вряд ли получится.
Слишком уже мало времени осталось, чтобы набрать форму, даже если Неймар этого на самом деле захочет.
Материалы по теме
Каземиро о сборной Бразилии: «У каждого свое мнение, но сборную нужно защищать, в ней много молодых игроков. Будем реалистами, цикл был трудным – нам нужно держаться вместе»
1 апреля, 22:08
Роналдо о сборной Бразилии: «У нас всегда есть лучшие игроки мира – важно, чтобы они играли соответствующе. Анчелотти доработает детали, команда обязательно станет лучше»
31 марта, 18:48
Карло Анчелотти: «Чтобы выиграть ЧМ, Бразилии нужны талант и сильная оборона – другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья – лучшие в мире на данный момент»
30 марта, 15:48
Рекомендуем
Главные новости
Челестини о ЦСКА: «Вы не знаете, что с нами было. Речь идет не о чемпионстве, а о спокойствии. Нужно сконцентрироваться на футболе»
6 минут назад
Угальде не забивает в РПЛ с октября – 10 матчей подряд
16 минут назад
«Спартак» не проигрывает пять матчей – 4 победы и ничья
18 минут назад
«Спартак» впервые сыграл вничью при Карседо – 1:1 с «Ростовом». Было 6 побед и 2 поражения
22 минуты назад
«Зенит» – «Краснодар». Соболев, Кордоба, Глушенков, Сперцян, Джон Джон и Кривцов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
25 минут назад
«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в гостях – 1:1. Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина
27 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
27 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
28 минут назадLive
У «Локомотива» одна победа в шести последних матчах
28 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». Холанд, Палмер, Родри, Эстевао играют. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп о Салахе: «Никогда не видел никого похожего на Мо – каждый раз он возвращался из отпуска с новым навыком, он не остановится. С лучшими игроками не всегда легко, и это нормально»
41 секунду назад
Лига PARI. «Ротор» победил «Сокол», «Торпедо» сыграло вничью с «Арсеналом», «Урал» и «Уфа» не забили голов
1 минуту назад
Мостового не позвали на встречу ветеранов «Спартака» с Карседо: «Наверное, молодой еще! Карседо и так знает, кто такой Мостовой, если нужен будет совет – я его дам»
5 минут назад
Волк врезался в своего защитника на выходе, позволив Монтесу прокинуть мяч в ворота «Махачкалы». «Локо» сравнял счет на 87-й минуте
23 минуты назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» принимает «Гамбург», «Майнц» против «Фрайбурга»
26 минут назадLive
«Наполи» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья с «Пармой»
31 минуту назад
Экс-глава FIGC Гравина о критике после невыхода Италии на ЧМ: «Мне следовало быть лучше как футболист: я не забил два пенальти со Швейцарией, упустил три момента с Боснией. Может, стоило больше тренироваться»
40 минут назад
Киммих о матче с «Реалом»: «Неважно, в какой они форме. В ЛЧ они всегда проявляют себя наилучшим образом»
41 минуту назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Лорьяном», «Лилль» против «Тулузы», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
42 минуты назадLive
Масалитин про «Зенит» – «Краснодар»: «Будет рубилово, не исключаю удаления. Хозяевам отступать некуда»
51 минуту назад
Рекомендуем