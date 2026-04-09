  • Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
58

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

40-летний немец сделал 9 сэйвов в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Второе место занял голкипер «Арсенала» Давид Райя, третье – вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, четвертое – форвард «Атлетико» Хулиан Альварес.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница ЛЧ в X
Абсолютно заслуженно.
Ответ gs1905
Комментарий скрыт
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
А че у тебя такая зацикленность то на Барсе и на Ямале, в посте вообще об этом ни слова. Теряешь хватку, слабый способ набрать плюсики
Смотрел матч с 8-летним сыном. "Этот вратарь читер какой-то чтоли?" Спросил он меня. Нет говорю, сынок, это Мануэль Нойер, и бывало похлеще перфомансы выдавал.
Ответ orelik_1987
Комментарий удален модератором
Ответ orelik_1987
Комментарий скрыт
Да тут без вариантов, тащил все что мог
Мануэль сыграл выше всяких похвал 👏🏼 даже забитый Килианом в упор мяч сумел в перекладину перевести, просто не повезло с небольшим отскоком в ворота…
Бавария была так хороша и так доминировала над Реалом, что лучшим игроком недели в ЛЧ стал её вратарь.
Ответ Denosaur
Не так давно Тибо Куртуа признавали лучшим игроком финала ЛЧ. Это то же самое. Хорошо для Мануэля Нойера, но должно быть тревожно для Баварии.
Ответ Сергей Кувшинов
Вот - абсолютно правильный и логичный вывод.
Буффон до 45 пылил, в Парме на последних минутах потащил пенальти в важном матче, жаль, что Парма тогда не вышла в Серию А...

Думаю и Ману способен до 45 показывать уровень, главное, чтобы здоровье не подводило
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Главное на лыжи не вставать лишний раз
Не поспорить. Божил по полной! Красава!
Единственный шанс Германии снова выиграть ЧМ — вернуть Нойера. Настоящая машина, в великолепной форме человек сейчас.
Ответ Фран
Он в одном матче поймал кураж. До этого дважды от Фрайбурга пустил. Какой шанс? А если в ответке у него не пойдет и Реал снова его 4 раза продырявит - что тогда?
По делу. Глыба. Еще бы пару сезонов поиграл.
Никогда не был его фанатом, но он был безупречен. В 40 лет так вытягиваться! Просто кайф. Конечно, Бавария лучше играла, но выпады Реала были страшные, и Нойер где надо струной, а где надо Либеро покруче Заммера. Бесподобно!
