Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
40-летний немец сделал 9 сэйвов в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).
Второе место занял голкипер «Арсенала» Давид Райя, третье – вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, четвертое – форвард «Атлетико» Хулиан Альварес.
Нойер – герой шоу с «Реалом». 9 сэйвов на «Бернабеу» в 40 лет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница ЛЧ в X
Думаю и Ману способен до 45 показывать уровень, главное, чтобы здоровье не подводило