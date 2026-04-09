Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания рассказал о любви к чтению.
– Чем вы обычно занимаетесь в свободное время? Читаете книги?
– Да, русская литература дается сложнее, больше нравится зарубежная классика. Сейчас читаю книгу, по которой снят фильм «Текст».
– Какая из книг произвела на вас наибольшее впечатление?
– «Грозовой перевал», Эмили Бронте.
– Вы сначала читали книгу или смотрели фильм?
– Читал еще лет пять назад. Также нравится «Этюд в багровых тонах», «Джейн Эйр», «Тэсс из рода д’Эрбервиллей».
– Как вы приучили себя к чтению?
– Как-то само пошло. В детстве не любил читать. Повзрослев, начал постепенно изучать биографию футболистов, а потом перешел на классику.
– Это стало привычкой?
– Временами накатывает. Сейчас стал меньше читать, а год назад – постоянно. Жена даже жаловалась, что я провожу с ней мало времени.
– На планшете читаете?
– Нет. Бумажные книги удобнее.
– Повышения цен на книги не заметили?
– Есть такое, но классика сейчас дешевле, чем что-то современное, – сказал Вахания.
Грозовой перевал -- это смузи из дешёвой ванили , гнили, скукоты и махровых штампов .
Даже Глуховский , со своим Текстом , выглядит Достоевским на фоне бульварщины от Бронте
Это бунт, веха ... Но сейчас уж лучше какую-нибудь Тартт почитать, а не Бронте (любую))
Ничего плохого, но по вкусу прямо видно, что и о Шерлоке Холмсе за любовно-драматическую линию 100% ему понравилось.