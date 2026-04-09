  • Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»

Вахания о книгах: нравится зарубежная классика, впечатлил «Грозовой перевал».

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания рассказал о любви к чтению.

– Чем вы обычно занимаетесь в свободное время? Читаете книги?

– Да, русская литература дается сложнее, больше нравится зарубежная классика. Сейчас читаю книгу, по которой снят фильм «Текст».

– Какая из книг произвела на вас наибольшее впечатление?

– «Грозовой перевал», Эмили Бронте.

– Вы сначала читали книгу или смотрели фильм?

– Читал еще лет пять назад. Также нравится «Этюд в багровых тонах», «Джейн Эйр», «Тэсс из рода д’Эрбервиллей».

– Как вы приучили себя к чтению?

– Как-то само пошло. В детстве не любил читать. Повзрослев, начал постепенно изучать биографию футболистов, а потом перешел на классику.

– Это стало привычкой?

– Временами накатывает. Сейчас стал меньше читать, а год назад – постоянно. Жена даже жаловалась, что я провожу с ней мало времени.

– На планшете читаете?

– Нет. Бумажные книги удобнее.

– Повышения цен на книги не заметили?

– Есть такое, но классика сейчас дешевле, чем что-то современное, – сказал Вахания.

Чтобы русская классика давалась легче можно начать с Аверченко, Зощенко, потом плавно к Чехову и Шукшину. Это я сейчас исключительно про рассказы, они небольшие, читаются легко, а потом уже можно к Толстому и Достоевскому переходить.
Ответ Клирик
Чтобы русская классика давалась легче можно начать с Аверченко, Зощенко, потом плавно к Чехову и Шукшину. Это я сейчас исключительно про рассказы, они небольшие, читаются легко, а потом уже можно к Толстому и Достоевскому переходить.
В исполнении Веллера всё яд. Русская классическая литература 19-го века - чудо, признанное всем миром. Толстой, Достоевский, Чехов - писатели первого ряда мировой литературы.
Как по мне....
Грозовой перевал -- это смузи из дешёвой ванили , гнили, скукоты и махровых штампов .
Даже Глуховский , со своим Текстом , выглядит Достоевским на фоне бульварщины от Бронте
Ответ Ллб
Как по мне.... Грозовой перевал -- это смузи из дешёвой ванили , гнили, скукоты и махровых штампов . Даже Глуховский , со своим Текстом , выглядит Достоевским на фоне бульварщины от Бронте
Дело вкуса) кто то же оценил Перевал так высоко. Значит такие оценки имеют право быть
Ответ Ллб
Как по мне.... Грозовой перевал -- это смузи из дешёвой ванили , гнили, скукоты и махровых штампов . Даже Глуховский , со своим Текстом , выглядит Достоевским на фоне бульварщины от Бронте
Это не бульварщина. Тогда просто не было таких книг в принципе, девушкам практически запрещено было писать, запрещено было писать про эти темы (там и неповиновение, и до брака и вообще чурка )). А уж издать потом вообще подвиг.

Это бунт, веха ... Но сейчас уж лучше какую-нибудь Тартт почитать, а не Бронте (любую))
Надо было жене вслух читать, вот и проведенный вместе досуг)
Чтобы читать например Достоевского надо кое что знать об истории 19 века и о самом Федоре Михайловиче. Жизнь у него была, как и его романы не для слабонервных. И если человек без подготовки говорит, что ему нравится Достоевский я ему не верю.Есть рассказы Чехова, Гаршина, Куприна смешные и трагические читать приятно поймет каждый.
Ответ Матрос Кот
Чтобы читать например Достоевского надо кое что знать об истории 19 века и о самом Федоре Михайловиче. Жизнь у него была, как и его романы не для слабонервных. И если человек без подготовки говорит, что ему нравится Достоевский я ему не верю.Есть рассказы Чехова, Гаршина, Куприна смешные и трагические читать приятно поймет каждый.
Достоевский - один из самых популярных писателей в США в прошлом году. Американцы ничего не знают про историю России 19 века и про жизнь Федора Михайловича. Но книги им близки. Потому что они про Бога, про душу человека, про его вечный выбор между добром и злом
Ответ Матрос Кот
Чтобы читать например Достоевского надо кое что знать об истории 19 века и о самом Федоре Михайловиче. Жизнь у него была, как и его романы не для слабонервных. И если человек без подготовки говорит, что ему нравится Достоевский я ему не верю.Есть рассказы Чехова, Гаршина, Куприна смешные и трагические читать приятно поймет каждый.
Достоевский он не писатель, он псевдорелигиозный квазифилософ, поясню-- писатель пишет для людей, а ФМ чисто для себя)
Вау!! Я тоже читал похожую! Только не Грозовой, а Аленький. И не перевал, а цветочек. Поэтому молодец Вахания
То что молодой человек книги читает уже большой плюс.
Грозовой перевал - одна из самых переоценных книг, которые я читал. Вообще не понял изюминку книги и за что ее так любят. Даже инцест ее не спас)
Ответ Roman
Грозовой перевал - одна из самых переоценных книг, которые я читал. Вообще не понял изюминку книги и за что ее так любят. Даже инцест ее не спас)
по мне, самая переоцененная - это "Мастер и Маргарита"
Ответ Groondler
по мне, самая переоцененная - это "Мастер и Маргарита"
Есть намного более мощное произведение "Огненный ангел" Валерия Брюсова
Глубокое интервью и разговор. Особенно впечатлителен вопрос журналиста о цене на книги.
Сентиментальный!
Ничего плохого, но по вкусу прямо видно, что и о Шерлоке Холмсе за любовно-драматическую линию 100% ему понравилось.
