Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»

Вахания о книгах: нравится зарубежная классика, впечатлил «Грозовой перевал».

Защитник «Ростова » и сборной России Илья Вахания рассказал о любви к чтению.

– Чем вы обычно занимаетесь в свободное время? Читаете книги?

– Да, русская литература дается сложнее, больше нравится зарубежная классика. Сейчас читаю книгу, по которой снят фильм «Текст».

– Какая из книг произвела на вас наибольшее впечатление?

– «Грозовой перевал», Эмили Бронте.

– Вы сначала читали книгу или смотрели фильм?

– Читал еще лет пять назад. Также нравится «Этюд в багровых тонах», «Джейн Эйр», «Тэсс из рода д’Эрбервиллей».

– Как вы приучили себя к чтению?

– Как-то само пошло. В детстве не любил читать. Повзрослев, начал постепенно изучать биографию футболистов, а потом перешел на классику.

– Это стало привычкой?

– Временами накатывает. Сейчас стал меньше читать, а год назад – постоянно. Жена даже жаловалась, что я провожу с ней мало времени.

– На планшете читаете?

– Нет. Бумажные книги удобнее.

– Повышения цен на книги не заметили?

– Есть такое, но классика сейчас дешевле, чем что-то современное, – сказал Вахания.