Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»

Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: это часть требований болельщиков.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поддержал вингера команды Винисиуса , которого снова освистали на «Сантьяго Бернабеу » – в этот раз в матче с «Баварией» (1:2).

– Винисиуса снова освистали. Считаете ли вы это несправедливым?

– Вы уже знаете, что я думаю о Винисиусе, что он значит для меня как для тренера, для болельщика «Реала », какую игру он показывает.

Играть на «Бернабеу» – это везение. Освистывание – часть требований этих болельщиков, я считаю это нормальным и естественным.

Кто-то может заметить напряженную атмосферу. Мы же чувствуем поддержку наших болельщиков. Мы не можем просить о большем. Команда проявила характер и создала столько моментов благодаря тому, как нас подбадривала публика «Бернабеу», – сказал Арбелоа.