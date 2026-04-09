Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поддержал вингера команды Винисиуса, которого снова освистали на «Сантьяго Бернабеу» – в этот раз в матче с «Баварией» (1:2).
– Винисиуса снова освистали. Считаете ли вы это несправедливым?
– Вы уже знаете, что я думаю о Винисиусе, что он значит для меня как для тренера, для болельщика «Реала», какую игру он показывает.
Играть на «Бернабеу» – это везение. Освистывание – часть требований этих болельщиков, я считаю это нормальным и естественным.
Кто-то может заметить напряженную атмосферу. Мы же чувствуем поддержку наших болельщиков. Мы не можем просить о большем. Команда проявила характер и создала столько моментов благодаря тому, как нас подбадривала публика «Бернабеу», – сказал Арбелоа.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Зато чего в изобилии, так это апелляций к судьям, претензий к сопернику и недовольства ко всему миру вокруг.
Если он не перестроится (а он НЕ перестроится), то с парнем объективно надо прощаться, пока еще за него дают приличные деньги. Лучше его ведомость потратить на кого-нибудь вроде Дуэ (я образно, понятно, что купить его почти нереально).