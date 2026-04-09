  • Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поддержал вингера команды Винисиуса, которого снова освистали на «Сантьяго Бернабеу» – в этот раз в матче с «Баварией» (1:2).

– Винисиуса снова освистали. Считаете ли вы это несправедливым?

– Вы уже знаете, что я думаю о Винисиусе, что он значит для меня как для тренера, для болельщика «Реала», какую игру он показывает.

Играть на «Бернабеу» – это везение. Освистывание – часть требований этих болельщиков, я считаю это нормальным и естественным.

Кто-то может заметить напряженную атмосферу. Мы же чувствуем поддержку наших болельщиков. Мы не можем просить о большем. Команда проявила характер и создала столько моментов благодаря тому, как нас подбадривала публика «Бернабеу», – сказал Арбелоа.

Более мерзкого игрока чем винисиус футболе современном найти сложно.
Вот вдвоём под ручку с Вини и пойдёте во свояси, под неутихающий свист Бернабеу
Это был каминг аут ?
Какой по счету?
Хорошо что тебе осталось 2 матча быть главным тренером Реала, надеюсь что и Винисиусу осталось не больше 10 матчей носить футболку клуба
как фанат реала,я бы не хотел видеть в соперниках реала такого игрока как винисиус,он просто иногда бывает в потрясающей форме,в частности в важных матчах(не удивлюсь,если и с баварией в ответке выдаст топ-матч),но если честно все эта околофутбольная и неспортивная аура,окружение или как там назвать очень достала...через матч скандал и т.п. но предпочел бы все равно,чтоб его продали
Реал настолько требовательный клуб, что болельщики освистывали самого Роналду. Лучшего игрока в истории Реала. Не зря этот клуб самый лучший в истории футбола)
Абсолютно понятный и обоснованный свист болельщиков. Вини с момента его проката мимо ЗМ вообще перестал делать какую-либо разницу на поле. БОльшая часть голов - исключительно следствие изобилия моментов у Реала, а не его решающей роли. Реализация просто катастрофическая, в скорости его уделывают почти все фланговые и многие центральные защитники.

Зато чего в изобилии, так это апелляций к судьям, претензий к сопернику и недовольства ко всему миру вокруг.

Если он не перестроится (а он НЕ перестроится), то с парнем объективно надо прощаться, пока еще за него дают приличные деньги. Лучше его ведомость потратить на кого-нибудь вроде Дуэ (я образно, понятно, что купить его почти нереально).
Арбелоа надо, что-то с этим делать, а не слюни вытирать этому нытику.
Арбелоа нужно было сказать чуть по другому: "Вы знаете, как много он значит для меня, как Мужчины"
Очень тактично получилось сказать , что дожили они на болельщиков большой и толстый
Материалы по теме
Винисиус в перерыве матча с «Баварией»: «Можно обе команды судить одинаково?»
8 апреля, 12:53
Венсан Компани: «Винисиус должен оставаться таким, какой он есть. Я полностью поддерживаю его. Нужны игроки, которые отличаются от других»
8 апреля, 12:40
Винисиус после поражения «Реала» от «Баварии»: «Мы живы! Надо верить!»
8 апреля, 10:40
Рекомендуем
Главные новости
У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»
6 минут назад
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
14 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
16 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
18 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
20 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
21 минуту назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
22 минуты назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
32 минуты назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
39 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
45 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
16 минут назадLive
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор
21 минуту назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
37 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
38 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
сегодня, 16:48
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
сегодня, 16:46
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Рекомендуем