Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»

Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: почему бы и нет, у нас там много поклонников.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас допустил проведение матчей чемпионата в Марокко.

– Существует ли возможность проводить матчи Ла Лиги в Марокко?

– Конечно, учитывая огромное количество фанатов испанской лиги в Марокко, это остается весьма вероятным, тем более что логистических препятствий остается очень мало.

Мы также приветствуем идею проведения матча на новом стадионе в Касабланке. Кто знает, почему бы и нет.

– Ла Лига делает ставку на глобальную экспансию. Какое место в этой стратегии занимают Ближний Восток и Северная Африка, какую роль в этом контексте играет Марокко?

– Наша экспансия на Ближний Восток и в Северную Африку является очень важным аспектом. У Ла Лиги широкая фанатская база, и, по нашим данным, она, вероятно, больше, чем у английской лиги в этом регионе. Мы ощущаем невероятную страсть к Ла Лиге во всем регионе, от Ирака до Марокко.

Что касается конкретно Марокко, то здесь существуют особые исторические связи, которые находят отклик и в футболе. Между Испанией и Марокко всегда существовали прочные связи, сближение и глубокое взаимопонимание в области спорта в целом и футбола в частности. Более того, очень радостно видеть успехи марокканского футбола в последнее время, – заявил Тебас.