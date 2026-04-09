  • Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас допустил проведение матчей чемпионата в Марокко.

– Существует ли возможность проводить матчи Ла Лиги в Марокко?

– Конечно, учитывая огромное количество фанатов испанской лиги в Марокко, это остается весьма вероятным, тем более что логистических препятствий остается очень мало.

Мы также приветствуем идею проведения матча на новом стадионе в Касабланке. Кто знает, почему бы и нет.

– Ла Лига делает ставку на глобальную экспансию. Какое место в этой стратегии занимают Ближний Восток и Северная Африка, какую роль в этом контексте играет Марокко?

– Наша экспансия на Ближний Восток и в Северную Африку является очень важным аспектом. У Ла Лиги широкая фанатская база, и, по нашим данным, она, вероятно, больше, чем у английской лиги в этом регионе. Мы ощущаем невероятную страсть к Ла Лиге во всем регионе, от Ирака до Марокко.

Что касается конкретно Марокко, то здесь существуют особые исторические связи, которые находят отклик и в футболе. Между Испанией и Марокко всегда существовали прочные связи, сближение и глубокое взаимопонимание в области спорта в целом и футбола в частности. Более того, очень радостно видеть успехи марокканского футбола в последнее время, – заявил Тебас.

На что способен «Спартак» в сезоне?19988 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Замечу, что за этого клоуна голосуют почти все клуба Лалиги
Почему его всё время так тянет куда-то из Испании?
Материалы по теме
Тебас о матчах Ла Лиги вне Испании: «В чем проблема, разве фанаты по всему миру не поддерживают команды? Это одна игра в год»
18 декабря 2025, 13:16
Рекомендуем
Главные новости
У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»
6 минут назад
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
14 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
16 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
18 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
20 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
21 минуту назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
22 минуты назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
32 минуты назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
39 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
45 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
16 минут назадLive
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор
21 минуту назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
37 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
38 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
сегодня, 16:48
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
сегодня, 16:46
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Рекомендуем