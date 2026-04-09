  • Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»

Хакими о финале Кубка Африки: надеюсь, что победа будет нашей.

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими заявил, что рассчитывает на присуждение победы в Кубке Африки его сборной.

Ранее Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обратились в CAS, чтобы там обжаловали это решение.

Кроме того, во время финала марокканские болбои пытались забрать полотенце вратаря Эдуара Менди, а Хакими отбросил его в сторону рекламных щитов.

«Я не горжусь тем образом, который мы создали в ситуации с полотенцами. Несмотря на это, наша команда показала хорошую игру на турнире. Мы уважали соперника, уважали турнир.

Мы надеемся, что решение [CAS] будет принято на благо футбола и Африки. Надеюсь, мы победим – потому что мы этого заслуживаем и потому что нельзя вот так уходить с поля [как сделал Сенегал]», – заявил Хакими в эфире Movistar.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
Да какая ваша победа,если вы проиграли финал по счёту?А выиграть финал благодаря нелепого технаря это кринж.Самое позорное и нелепое событие в современном футболе.
Мне тут доказывали, что Хакими не нужна такая победа:)🤣🤣🤣 Какие же позорники:)
Да кстати, была такая новость с его фотографией)
Ты тоже много что доказываешь тут)
"Надеюсь мы победим"))
Самый долгий финал в истории. Всякие семиматчевые Кубки Стэнли, Гагарина отдыхают
Мне было бы стыдно за такую победу, надеялся что марроканские футболисты выступят публично что им такая победа не нужна, а как оказалось они только За. Позорники
Ответ Travis Henderson
Мне было бы стыдно за такую победу, надеялся что марроканские футболисты выступят публично что им такая победа не нужна, а как оказалось они только За. Позорники
ты как будто первый раз про нравы южан узнал
Какая победа, если ты проиграл в финале 0-1? 🤡🤡🤡
Какая победа, если ты проиграл в финале 0-1? 🤡🤡🤡
А какая победа если ты в гонке не первым к финишу пришёл? Но они же есть
Как можно заслужить победу, проиграв матч? Вот просто как? Ему не стыдно давать такие интервью? Давайте теперь финалы ЛЧ с судейскими ошибками переиграем, ведь это несправедливо. Судья ведь потому и продолжил матч, чтобы спасти Кубок Африки от крупного скандала, нет - надо было вывернуть все наизнанку. Я не удивлюсь, если на ЧМ Марокко будут освистывать.
Учитывая в какой стране чм, то там такое будут восхвалять аплодируя стоя
Из-за того, что Сенегал ушел с поля на 3 минуты из-за левой пенки, Браим решил паненкой криво бить?
Или из-за этого вы ещё больше 30 минут играли в футбол нормально, а по итогу проиграли.
Странно, что никто из этой сборной ещё не заявил, что футболисты Сенегала уходили в раздевалку, чтобы наколдовать проклятье в отношении Браима и всей сборной соперников, из-за которого Марокко и не выиграла. (Это же Африка, вряд-ли кто-то удивиться такому мнению, если его огласить)
И почему разбирательство занимало около 2 месяцев, а не 1 - 2 дня, если уход с поля - настолько серьезный и принятый проступок, за который сразу присуждается технарь

Цирк, да и только
Самое уссыкательное в истории этого турнира -- то, что сборная Марокко еще получила приз Fair Play
Финальный свисток прозвучал, игру признали состоявшейся, медали и кубок вручили, но Морокко обладая большим админ.ресурсом решили что можно через 2 месяца с помощью юристов отобрать проигранный трофей?Да чего уж там. отменяйте результат матча где Марадона рукой гол забил! Тогда давайте пересмотрим некоторые премии "золотого мяча" или другие финалы где постфактум выяснялось что судья был ангажирован или просто со слепу не увидел нарушения на красную!
вас за эти фокусы уже весь мир хэйтит
