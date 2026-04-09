Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими заявил, что рассчитывает на присуждение победы в Кубке Африки его сборной.
Ранее Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обратились в CAS, чтобы там обжаловали это решение.
Кроме того, во время финала марокканские болбои пытались забрать полотенце вратаря Эдуара Менди, а Хакими отбросил его в сторону рекламных щитов.
«Я не горжусь тем образом, который мы создали в ситуации с полотенцами. Несмотря на это, наша команда показала хорошую игру на турнире. Мы уважали соперника, уважали турнир.
Мы надеемся, что решение [CAS] будет принято на благо футбола и Африки. Надеюсь, мы победим – потому что мы этого заслуживаем и потому что нельзя вот так уходить с поля [как сделал Сенегал]», – заявил Хакими в эфире Movistar.
Самый долгий финал в истории. Всякие семиматчевые Кубки Стэнли, Гагарина отдыхают
Или из-за этого вы ещё больше 30 минут играли в футбол нормально, а по итогу проиграли.
Странно, что никто из этой сборной ещё не заявил, что футболисты Сенегала уходили в раздевалку, чтобы наколдовать проклятье в отношении Браима и всей сборной соперников, из-за которого Марокко и не выиграла. (Это же Африка, вряд-ли кто-то удивиться такому мнению, если его огласить)
И почему разбирательство занимало около 2 месяцев, а не 1 - 2 дня, если уход с поля - настолько серьезный и принятый проступок, за который сразу присуждается технарь
Цирк, да и только