Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»

Хакими о финале Кубка Африки: надеюсь, что победа будет нашей.

Защитник «ПСЖ » и сборной Марокко Ашраф Хакими заявил, что рассчитывает на присуждение победы в Кубке Африки его сборной.

Ранее Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обратились в CAS, чтобы там обжаловали это решение.

Кроме того, во время финала марокканские болбои пытались забрать полотенце вратаря Эдуара Менди , а Хакими отбросил его в сторону рекламных щитов.

«Я не горжусь тем образом, который мы создали в ситуации с полотенцами. Несмотря на это, наша команда показала хорошую игру на турнире. Мы уважали соперника, уважали турнир.

Мы надеемся, что решение [CAS] будет принято на благо футбола и Африки. Надеюсь, мы победим – потому что мы этого заслуживаем и потому что нельзя вот так уходить с поля [как сделал Сенегал]», – заявил Хакими в эфире Movistar.