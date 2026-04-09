Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»

Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: красно-белым повезло.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о судействе Артема Чистякова в матче Fonbet Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Арбитр нормально отработал. Где-то даже простил «Спартак». Могли удалить Денисова вчера.

Так что для красно-белых он неплохо судил. Им еще поставили пенальти. Может, «Спартаку» в этом матче повезло с судейством», – сказал Глушаков.