Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о судействе Артема Чистякова в матче Fonbet Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 6:7 по пенальти).
«Арбитр нормально отработал. Где-то даже простил «Спартак». Могли удалить Денисова вчера.
Так что для красно-белых он неплохо судил. Им еще поставили пенальти. Может, «Спартаку» в этом матче повезло с судейством», – сказал Глушаков.
На что способен «Спартак» в сезоне?19529 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
63 комментария
Кратко. "Арбитр отработал нормально - немного прощал Спартаку. " В матче РПЛ напомню по их мнению арбитр отработал плохо, не прощал Спартаку)
ложное мнение, в чемпионате прощал зенит, в кубке простил нас....ничья...
Отстойный матч , куча пасов поперек, назад..лучшее что было на Газпром-арене это наггетсы и пиво в Сильвер зоне
Не повезло конечно с матчем вам
а вам?
поставил левый пенальти, не удалил Денисова. Но Кондаков мог решать все вопросы в основное время, но он растерялся перед воротами, а потом еще и пенальти не забил. Сами виноваты
А то что у Кондакова нога поехала и он не смог нормально ударить, ты не увидел?
Нога Кондакова и сам Кондаков в разных измерениях что ли? 🤣
Удалите Денисова из основного состава, пожалуйста
’Гордость’ российского футбола вопросов к судейству не имеет почему-то
Семак не прав, выпустил в старте не основу и дал пробить пенальти Кондакову, пусть наберется храбрости и признает это
Тебе легче что ли от этого станет?
Ну не все же время зенитовцам должно везти с судьями...вспомни бывший капитан спартака матч недавний , когда нам поставили два пеналя...БУМЕРАНГ....)))
Глушаков это похороны
устами младенца, как говорится...
Повезло, что судья адекватный был и честно отсудил )
