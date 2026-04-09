Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на резонансное интервью Вадима Евсеева.
Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) главный тренер «Динамо» Махачкала Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд: «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»
«Я прочитал его фразу только с точками и не считал, сколько и чего сказал Евсеев. Но это недопустимо, одно дело – что-то сказать кому-то наедине после игры, и совсем другое – заявить такое в общении с журналистом.
Для меня это звучит диковато, потому что я был хорошо знаком и с Михаилом Якушиным, и с Гавриилом Качалиным, и с Константином Бесковым, и с Валерием Лобановским. Я уже не говорю про Никиту Павловича Симоняна. Я не слышал, чтобы и Олег Романцев ругался матом», – отметил Колосков.
