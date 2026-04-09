  • Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
6

Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»

Колосков о мате Евсеева: звучит диковато, Бесков, Симонян, Романцев не ругались.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на резонансное интервью Вадима Евсеева.

Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) главный тренер «Динамо» Махачкала Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд: «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»

«Я прочитал его фразу только с точками и не считал, сколько и чего сказал Евсеев. Но это недопустимо, одно дело – что-то сказать кому-то наедине после игры, и совсем другое – заявить такое в общении с журналистом.

Для меня это звучит диковато, потому что я был хорошо знаком и с Михаилом Якушиным, и с Гавриилом Качалиным, и с Константином Бесковым, и с Валерием Лобановским. Я уже не говорю про Никиту Павловича Симоняна. Я не слышал, чтобы и Олег Романцев ругался матом», – отметил Колосков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
Наверное перечисленные тренеры были не столь великими как Вадик или Талалаев
Студент
Наверное перечисленные тренеры были не столь великими как Вадик или Талалаев
Нет просто Колосоков придумал это про святых не ругающихся тренеров. Лобановский так точно матерком крыл
Кирилл Дрогин
Нет просто Колосоков придумал это про святых не ругающихся тренеров. Лобановский так точно матерком крыл
Найдешь интервью такое Лобановского ? Думаю нет.
Или видео, где Бесков матом в камеру кричит? Наверное тоже нет
евсеева надо в зенит.
Если бы Лобановский ругался, выплескивал эмоции матом может и прожил бы побольше
Гаджиев о мате Евсеева: «У меня относительно лояльное отношение, но для для большей части дагестанцев это категорически неприемлемо. Но это не такая сложная ситуация для коррекции»
8 апреля, 13:09
Мостовой о Евсееве: «Наказывать нужно. Представляете, если каждый тренер начнет все время матом ругаться?»
7 апреля, 17:39
Алексей Попов о Евсееве: «Это не тренер, который выведет команду на новый уровень. Хотя бы мата будет поменьше, надеюсь. Это говорит об интеллектуальном уровне»
7 апреля, 14:30
«Представим список: Якушин, Бесков, Лобановский и Евсеев. Кто-то лишний. В футболе надо привлекать чем-то другим, а не только нецензурной бранью». Губерниев об интервью тренера
6 апреля, 17:10
У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»
5 минут назад
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
13 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
15 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
17 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
19 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
20 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
21 минуту назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
31 минуту назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
38 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
44 минуты назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
16 минут назадLive
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
36 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
37 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
59 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
сегодня, 16:46
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
