Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»

Ямаль после поражения от «Атлетико»: это еще не конец.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что в противостоянии с «Атлетико » в Лиге чемпионов еще ничего не решено.

Вчера каталонцы проиграли дома (0:2) в первом матче 1/4 финала.

Это еще не конец, кулес. Мы выложимся на полную во втором матче. Всегда вместе 💙❤️», – написал Ямаль в инстаграме.