  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
39

Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что в противостоянии с «Атлетико» в Лиге чемпионов еще ничего не решено.

Вчера каталонцы проиграли дома (0:2) в первом матче 1/4 финала.

Это еще не конец, кулес. Мы выложимся на полную во втором матче. Всегда вместе 💙❤️», – написал Ямаль в инстаграме.

На что способен «Спартак» в сезоне?19986 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
соцсети
logoЛамин Ямаль
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Последние месяцы лучший в составе Барселоны. Вот игрок буквально всё выжимает, моменты создаёт, пасы раздаёт, накручивает регулярно на фланге и создаёт преимущество, но как же не хватает Рафиньи в своём прайме, чтобы мог это конвертировать в голы. Лёва уже не тот, увы, резко сдавший Ферран, вместо которого уже и Ольмо на позиции нападающего выходит. Незнаю что должен сделать Лапорта, но летом обязательно нужно усиление. К Ямалю вообще ноль вопросов
Ответ Shadow Priest
Комментарий скрыт
Ответ Shadow Priest
Ему бы ещё небрежность исключить действиях. Порой был гениален и неудержим, а порой в простых ситуациях отдавал неряшливые передачи, обрезая перспективные атаки. По самоотдаче вопросов нет точно.
Наверное, все-таки Рафиньи не хватло Барселоне в этом матче.
Были моменты где феерил, но депутатская версия торреса не подкачал. Последние года 3 рэш держит планку-как всегда г0вно
Ответ Sultan Aidar
такие моменты праймовый Роналду щелкал как орехи , но это совсем разные уровни
Не сомневаемся, Ламин. Все получится, пройдём матрастников, сомнений нет. FORCA BARCA!!! 💙❤️
Араухо; не будь так уверен, не будь так уверен, есть еще я
Барса наверняка пройдёт дальше. Атлетико, как и в кубке, сядет глубоко на своей половине и будет отбиваться весь матч. Но там был запас 4 мяча и получили 3 в ответке, здесь всего 2.
При 0:1 у Атлетико было бы гораздо больше шансов пройти дальше, потому что такой счёт весь матч оборонять они не стали бы
Ответ Wolfy777
А еще ответка была на Камп Ноу, а сейчас на Метрополитано, где Атлетико снова зальет газон, скорее всего)
Барса вполне может забить 2 или больше. Вопрос в том, сколько пропустит
Ямалька без Рафика очень мало шансов.
Интересно посмотреть на ответную игру, на тактику...Араухо выйдет в центре вместо Кубарси?
Ответ Дед КраСавы, топящий за Челси
Гарсия же + Френки вернется
Ответ Aleksandr Blaugranas
Френки под Атлетико сразу после травмы - это очень опасно
Краткое изложение дела о контрабанде в испанском футболе: Андорра подтвердила продажу 38 часов на сумму 1,3 миллиона фунтов стерлингов элитным футболистам.

Согласно сводке судебного расследования Княжества, к которой получила доступ газета EL MUNDO, этот бизнесмен, которого судья обвиняет в контрабанде и отмывании денег и в отношении которого вынес постановление о заключении под стражу, приобрел часы, поручив «частным лицам» приобрести их в Андорре для последующей продажи «в основном профессиональным футболистам» .

Среди самых известных клиентов, которым вскоре придётся предстать перед судом, — Карвахаль, заплативший 64 800 евро за часы Rolex Daytona Platinum. Сильва, в свою очередь, заплатил 295 000 евро за четыре часов Patek Philippe.

https://www.elmundo.es/deportes/2026/04/09/69d77bf9e4d4d8d9308b4570.html
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
9 апреля, 12:30
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
9 апреля, 12:26
«Барса» может пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико». Каталонцы возмущены неназначенным пенальти за игру Пубиля рукой и неудалением Коке
9 апреля, 11:48
Рекомендуем
Главные новости
У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»
5 минут назад
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
13 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
15 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
17 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
19 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
20 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
21 минуту назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
31 минуту назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
38 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
44 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
16 минут назадLive
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
36 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
37 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
59 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
сегодня, 16:46
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Рекомендуем