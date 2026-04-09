  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
22

Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша заявил о необходимости пожаловаться в УЕФА на судейство в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

«Если бы это зависело от меня, я бы сказал, что у [главы УЕФА] Чеферина на столе уже было бы письмо-жалоба с отчетом об игре. В нем, в дополнение к публичному заявлению, говорилось бы об удалении Кубарси (там не было фола) и пенальти Пубиля (бесспорный). Хватит просто злиться», – написал Фрейша в своем аккаунте в X.

Ранее сообщалось, что «Барса» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в УЕФА на работу арбитра Иштвана Ковача.

Каталонцы недовольны удалением Пау Кубарси, а также неназначенным пенальти за игру рукой Марка Пубиля во вратарской.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Тони Фрейши
logoсудьи
Иштван Ковач судья
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoБарселона
Тони Фрейша
соцсети
logoПау Кубарси
logoУЕФА
logoМарк Пубиль
logoАлександер Чеферин
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С Пубилем согласен что это пенальти. Но отрицать что там не было КК у Кубарси, это могут только те которые не разбираются в футболе. Если бы вратарь не пятался назад, а наоборот бежал в перед , можно было еще сомневаться. Там других игроков по близости не было
Ответ Axmat Cecenov
Комментарий скрыт
Ответ Kim93
Комментарий скрыт
Согласен. Желтая игроку Атлетико Мадрид за симуляцию. Матч аннулировать. Барсе 3-0 победа. Голы записать на Ямаля, потому что молодой ещё. И следующий матч на Ванда метрополитано без зрителей.
Вискас эль барса
А в этой дурке всё стабильно
Ответ fenix2007
Какой титул светит в этом году команде -дельфинов ?
Ответ Азиз Семенов
Барсе? Ла Лига
А нельзя в рамках адекватности и КК признать и не назначение пенальти осудить ?
На такое в принципе способны только мы на Спортсе ? )
Вот в Ла Лиге, на днях, нашу Барсу против Атлетико хорошо судили. У Барсочки игроков не удаляли, зато удаляли у Атлетико. Так нашей Барсе нравится играть намного больше и побеждать в таких условиях получается получше.
КК Кубарси не обсуждается.

Хотел или не хотел нарушать, по правилам всё.

Претензии к судье, на основании принципиальности по отношению к одной команде и снисходительности по отношению к другой.

Как говорил Моуриньо? Судьи заранее уже знают кому нельзя показывать желтую карточку. Так вот, Атлетико очень нужно было сохранить центральных защитников на следующий матч.
Ответ The NOTORIOUS
Если КК Кубарси не обсуждается, то и вторая Коке тоже не обсуждается куда раньше эпизодом. При условии последовательности судейства. Пенальти и опять вторая при вводе мяча, тоже ведь не обсуждается тогда?
Ответ Азиз Семенов
Сам-то понял хоть?

Если вторая желтая Коке не обсуждается, тогда в открытую бить по ногам соперника - легально.
Штарку и Эвребе с Айтекином напишите) Негрейре тоже..
Какие же они все закомплексованные сказочные....
так ковач вроде сначала простил вашего кубарси, че на него жаловаться
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
9 апреля, 12:30
Матеу Лаос об игре Пубиля рукой во вратарской «Атлетико»: «По правилам за это могли дать пенальти. Но это естественное действие, поэтому понимаю, почему пенальти нет»
9 апреля, 09:33
Анри согласен с удалением Кубарси в матче с «Атлетико»: «Никаких сомнений. Пау не фолил намеренно, но это лишение явной возможности забить гол»
9 апреля, 08:58
Коул считает, что «Барса» должна была получить пенальти за игру Пубиля рукой: «Потеря концентрации, судья ошибся. Футболисты могут делать странные вещи, но правила есть правила»
9 апреля, 05:57
Рекомендуем
Главные новости
Ждем ваше мнение – пройдите небольшой опрос!
1 минуту назад
Деку о Роналдиньо: «Я не видел лучше техники ни у кого, он заставлял открыть рот от удивления, он принес радость «Барсе». Роналду тоже не всегда побеждал»
5 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
16 минут назад
Хакими нет в числе номинантов на приз лучшему африканскому игроку Лиги 1 из-за судебного разбирательства по делу об изнасиловании. Обамеянг – в списке
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» против «Пармы»
41 минуту назад
Ловчев о получении Хайкиным гражданства Норвегии: «Вообще не потеря для сборной России, не какой-то особенный вратарь. Я никогда не поменяю гражданство»
43 минуты назад
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Есть и моя вина, я совершал плохие поступки. Мне казалось, что я должен играть в каждом матче. Не скажу ничего плохого о клубе, я любил его»
46 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», ЦСКА примет «Сочи», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» сыграет с «Махачкалой»
сегодня, 08:01
Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы. Она сменила Баумгарта
сегодня, 07:55Фото
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» в гостях у «Ноттингема», «Тоттенхэм» сыграет с «Сандерлендом»
сегодня, 07:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
8 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» примет «Гамбург», «Майнц» против «Фрайбурга»
21 минуту назад
Лига PARI. «Урал» примет «Уфу», «Торпедо» сыграет с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола»
26 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Лорьяном», «Лилль» против «Тулузы», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
31 минуту назад
Мартынович о «Краснодаре»: «Сильнейшая команда РПЛ, играют лучше всех. Клуб нацелен на результат, у них правильный путь»
35 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» примет «Вильярреал», «Бетис» против «Осасуны»
36 минут назад
Семин о стратегии «Краснодара» с минимумом запасных: «Риск есть. Зато сохраняется уровень участия каждого игрока в каждом матче – это сплачивает команду»
сегодня, 06:44
«Челси» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:29
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 05:57
Защитник «Краснодара» Гонсалес: «Судьи ошибаются во всей лиге. Они такие же люди, как и мы. Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом»
сегодня, 05:47
Рекомендуем