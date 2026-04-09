Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша заявил о необходимости пожаловаться в УЕФА на судейство в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).
«Если бы это зависело от меня, я бы сказал, что у [главы УЕФА] Чеферина на столе уже было бы письмо-жалоба с отчетом об игре. В нем, в дополнение к публичному заявлению, говорилось бы об удалении Кубарси (там не было фола) и пенальти Пубиля (бесспорный). Хватит просто злиться», – написал Фрейша в своем аккаунте в X.
Ранее сообщалось, что «Барса» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в УЕФА на работу арбитра Иштвана Ковача.
Каталонцы недовольны удалением Пау Кубарси, а также неназначенным пенальти за игру рукой Марка Пубиля во вратарской.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Тони Фрейши
Вискас эль барса
На такое в принципе способны только мы на Спортсе ? )
Хотел или не хотел нарушать, по правилам всё.
Претензии к судье, на основании принципиальности по отношению к одной команде и снисходительности по отношению к другой.
Как говорил Моуриньо? Судьи заранее уже знают кому нельзя показывать желтую карточку. Так вот, Атлетико очень нужно было сохранить центральных защитников на следующий матч.
Если вторая желтая Коке не обсуждается, тогда в открытую бить по ногам соперника - легально.