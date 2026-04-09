Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»

Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: на месте «Барсы» уже написал бы в УЕФА.

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша заявил о необходимости пожаловаться в УЕФА на судейство в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико » (0:2).

«Если бы это зависело от меня, я бы сказал, что у [главы УЕФА] Чеферина на столе уже было бы письмо-жалоба с отчетом об игре. В нем, в дополнение к публичному заявлению, говорилось бы об удалении Кубарси (там не было фола) и пенальти Пубиля (бесспорный). Хватит просто злиться», – написал Фрейша в своем аккаунте в X.

Ранее сообщалось, что «Барса» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в УЕФА на работу арбитра Иштвана Ковача.

Каталонцы недовольны удалением Пау Кубарси , а также неназначенным пенальти за игру рукой Марка Пубиля во вратарской.