Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»

Испанские полицейские били и толкали фанатов «Баварии».

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен осудил действия испанских полицейских, применивших силу против болельщиков клуба.

Во вторник «Бавария » обыграл «Реал» в Мадриде (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Испанские СМИ опубликовали видео, на которых видно, как некоторые испанские полицейские перед матчем били фанатов «Баварии» дубинками, толкали, задерживали.

«Эти действия против наших мирных болельщиков непостижимы и неприемлемы. Такое поведение полиции стало почти нормой на выездных матчах в Европе», – заявил Дрезен.