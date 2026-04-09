  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
Видео
14

Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»

Испанские полицейские били и толкали фанатов «Баварии».

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен осудил действия испанских полицейских, применивших силу против болельщиков клуба.

Во вторник «Бавария» обыграл «Реал» в Мадриде (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Испанские СМИ опубликовали видео, на которых видно, как некоторые испанские полицейские перед матчем били фанатов «Баварии» дубинками, толкали, задерживали.

«Эти действия против наших мирных болельщиков непостижимы и неприемлемы. Такое поведение полиции стало почти нормой на выездных матчах в Европе», – заявил Дрезен.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport1
logoБавария
болельщики
происшествия
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Они бы лучше так с пришлыми похитителями частной собственности обращались
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Как будто их ни с того, ни с сего начали избивать полицейские, ну просто смешно. Точно также им дали по их наглой хулигантской роже в Лондоне в ноябре, абсолютно точно также и не первый раз.
Хорошо ещё, что игроков "Баварии" электрошокерами не били...
Было бы на Кавказе, все кричали бы тут мол дикари и т д
Ответ Shamil-Boca Juniors
Да не обязательно на Кавказе, просто в России если бы было, то вой бы тут стоял на 1000 комментариев.
А так всего 10 комментариев за 2 часа с лишним)
Почему все грязные футбольные новости связанны с двумя испанскими грандами?Расизм,судейские скандалы,коррупция,беспредел полицейских,забастовки игроков перед трансферами
Ответ azt3c14
С испанскими грандами или с испанскими клубами?
Болельщики всегда не виновны.Они всегда паиньки.Они не бухают до.во время и после игр.Не бросают камнями в автобусы и других болел...эта жестокость полиции берется просто из воздуха..им скучно стоять..)
Только болтать и могут. Возьми ответственность, защити фанатов, подай в суд, выиграй дело, раздай деньги от компенсации пострадавшим, меняй что-то. Трындеть - это наша работа в комментах, а не ваша. Тем более видно, что не все менты идиоты, несколько садистов и всё.
Испанцам приготовится отхватывать дубинками по черепушке в Мюнхене 🙏
Читайте новости футбола в любимой соцсети
