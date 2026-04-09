Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
Испанские полицейские били и толкали фанатов «Баварии».
Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен осудил действия испанских полицейских, применивших силу против болельщиков клуба.
Во вторник «Бавария» обыграл «Реал» в Мадриде (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Испанские СМИ опубликовали видео, на которых видно, как некоторые испанские полицейские перед матчем били фанатов «Баварии» дубинками, толкали, задерживали.
«Эти действия против наших мирных болельщиков непостижимы и неприемлемы. Такое поведение полиции стало почти нормой на выездных матчах в Европе», – заявил Дрезен.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport1
