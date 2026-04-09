Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»

Смолов о расизме в адрес Кордобы: ведущего игрока РПЛ пытаются спровоцировать.

Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов считает, что Джона Кордобу пытаются вывести из равновесия, оскорбляя на расовой почве.

По итогам первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей за уханье отдельными болельщиками армейцев в адрес Кордобы. Встреча прошла 4 марта в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

– За последние полгода с «Краснодаром» было связано несколько расистских скандалов. Один из последних – выкрики фанатов ЦСКА в адрес Кордобы. Как со стороны это воспринимаете?

– Я общаюсь с ребятами из «Краснодара », знаю ситуацию. Проявление расизма – это очень плохо, осуждаю подобные действия, такого не должно быть в современном обществе.

У меня есть объяснение происходящему, и здесь хочу сделать комплимент Джону [Кордобе]. Он стал ведущим игроком всего чемпионата, делает результат, к сожалению, не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав таким образом.

– Это на самом деле происходило?

– Говорят, что да. Но я не был свидетелем, – заявил Смолов.

