Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов считает, что Джона Кордобу пытаются вывести из равновесия, оскорбляя на расовой почве.
По итогам первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей за уханье отдельными болельщиками армейцев в адрес Кордобы. Встреча прошла 4 марта в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.
– За последние полгода с «Краснодаром» было связано несколько расистских скандалов. Один из последних – выкрики фанатов ЦСКА в адрес Кордобы. Как со стороны это воспринимаете?
– Я общаюсь с ребятами из «Краснодара», знаю ситуацию. Проявление расизма – это очень плохо, осуждаю подобные действия, такого не должно быть в современном обществе.
У меня есть объяснение происходящему, и здесь хочу сделать комплимент Джону [Кордобе]. Он стал ведущим игроком всего чемпионата, делает результат, к сожалению, не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав таким образом.
– Это на самом деле происходило?
– Говорят, что да. Но я не был свидетелем, – заявил Смолов.
