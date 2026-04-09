  Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»

Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов считает, что Джона Кордобу пытаются вывести из равновесия, оскорбляя на расовой почве.

По итогам первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей за уханье отдельными болельщиками армейцев в адрес Кордобы. Встреча прошла 4 марта в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

– За последние полгода с «Краснодаром» было связано несколько расистских скандалов. Один из последних – выкрики фанатов ЦСКА в адрес Кордобы. Как со стороны это воспринимаете?

– Я общаюсь с ребятами из «Краснодара», знаю ситуацию. Проявление расизма – это очень плохо, осуждаю подобные действия, такого не должно быть в современном обществе.

У меня есть объяснение происходящему, и здесь хочу сделать комплимент Джону [Кордобе]. Он стал ведущим игроком всего чемпионата, делает результат, к сожалению, не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав таким образом.

– Это на самом деле происходило?

– Говорят, что да. Но я не был свидетелем, – заявил Смолов.

Кордоба о расизме в свой адрес: «Я не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, но я продолжал готовиться – этот шум меня нисколько не пугает»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
О, ещё один моральный камертон нашелся,который только недавно откупился от потерпевшего,чтобы уголовку закрыли.
Блин специалист, ещё про кафе расскажи -себя бы лучше держал бы в узде
"Кофеманам" стоит меньше выступать со всяким морализаторством в силу испорченной репутации. Мы помним этих и подобных "героев", ну и Широкова не забудем. Репутацию надо беречь!
Да полноте вам мусолить проблему в одностороннем порядке! И делать вид, что в корне коллизии так называемый расизм. На самом деле в сути другое. Нахрен бы нужен был Кордоба российским болельщикам с их «санкциями» в его адрес, если бы в его активном арсенале не было искусных приемов провокаций, симуляций и демонстративных апелляций к судьям и трибунам. Ля-ля Смолова - примитивное и вредное упрощение.
Кородоба любой матч своими симуляциями и провокациями переводит в разряд не спортивного соревнования, а какого то психопатского поединка. Не удивительно что его огромное число людей терпеть не может. И тут не при чем цвет его. Просто кого то с фруктом с пальмы изобразить легче, чем психопата.
Смолов типа про свой случай намекает
А может Кодобе сначала надо вести себя прилично? Не симулировать по каждому касанию, не выпрашивать у судей нарушений которых нет и тд. Он сам себя ведет позорно, но виноваты у него исключительно другие
Да уж, кто бы говорил...
Кто у нас запел! Это же любитель хохлов! И не стыдно же рот открывать, любителю демократии и толерастии, борцу за светлые либеральные ценности. А не пробовал за права русских побеспокоиться?
"Так поступают не умные люди" - сказал интеллектуал Федя - "Умные - сразу в челюсть или стулом по голове".
Материалы по теме
Кордоба о расизме в свой адрес: «Я не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, но я продолжал готовиться – этот шум меня нисколько не пугает»
18 марта, 14:19
Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»
16 марта, 17:04
ЦСКА о штрафе за расизм в адрес Кордобы: «Уханье было, но нет доказательств, что гул имел расистский подтекст. И важно, что он стал ответной реакцией на действия игроков «Краснодара»
13 марта, 17:07
Жерзино Ньямси: «Слышал про ситуацию с оскорблениями Кордобы на почве расизма – такие вещи недопустимы в современном мире. Но я никогда не сталкивался с расизмом в России»
11 марта, 18:55
