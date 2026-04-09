Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
Вингер «Барселоны» Маркус Рэшфорд высказался о ситуации из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль на 54-й минуте во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. Главный арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.
«Это пенальти, это очевидно. Такое уже случалось, и всегда назначали пенальти.
Это не «здравый смысл». Здравый смысл – это пенальти. Такова реакция всех – наша реакция, реакция игроков «Атлетико». Я участвовал в матчах, где такое случалось – всегда это был пенальти», – заявил Рэшфорд.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: CBS Sports Golazo
Понимаю, конечно, что барса могла бы избежать удаления и вообще играть лучше, это проблемы самой барсы. Но такое судейство максимально сильно влияет на итоговый результат, не говорить об этом нельзя.
2024й год, 1/4 Арсенал - Бавария
Габриэль, после паса от кипера, буквально БЕРЁТ мяч в руки, но пенальти в ворота канониров не назначают.
И почему он говорит за игроков Атлетико? Странный тип.
как по мне нужно а играть низом, у АТМ не будет основных ЦЗ, а у Лангле и Нормана бывают проблемы в основном в игре с низом, да в Мадриде будет болото, но это единственный путь.
лучше Канслеу и Бальде на фланге выпустить, Канселу в атаке даст креатив и дриблинг, а Бальде дриблинг ниже и тем самым будет разбивать первую линию прессинга мадридцев. десятку и девятку использовать как ложную с Гави и Фермином(Ольмо оставить на второй тайм!). Педри с Френки в опорке(Берналь на второй тайм!). а там со скамейки можно уже свеженьких Ольмо,Реша,Леву,Феррана и Беналья ну или того же Руни. играть есть скем, 2 мяча это нелегко но можно отыграть .
надо играть в игру матрасников - провоцировать на карточки и пенальти, тем более у Лангле явные проблемы с техникой его и надо в этом подловить. не нужно быть хорошими мальчиками и играть честно, с матрасами такое не прокатит, ты либо их подловишь либо они тебя.