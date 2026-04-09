  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»

Вингер «Барселоны» Маркус Рэшфорд высказался о ситуации из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль на 54-й минуте во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. Главный арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«Это пенальти, это очевидно. Такое уже случалось, и всегда назначали пенальти.

Это не «здравый смысл». Здравый смысл – это пенальти. Такова реакция всех – наша реакция, реакция игроков «Атлетико». Я участвовал в матчах, где такое случалось – всегда это был пенальти», – заявил Рэшфорд.

На что способен «Спартак» в сезоне?19984 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: CBS Sports Golazo
logoМарк Пубиль
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХуан Муссо
Иштван Ковач судья
logoБарселона
logoЛа Лига
logoсудьи
logoМаркус Рэшфорд
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В 24 году вроде, в игре Астон Виллы такое было и тогда пенальти назначили, все было по правилам.
Понимаю, конечно, что барса могла бы избежать удаления и вообще играть лучше, это проблемы самой барсы. Но такое судейство максимально сильно влияет на итоговый результат, не говорить об этом нельзя.
Ответ marshalericsson1357
Судейство в лч и делает разницу, в этом турнире очень много близких игр, где решают мелочи, а в плей офф тем более. По этому я ничего не жду от этого турнира, абсолютно по барабану после вчерашнего поражения. Буду счастлив если Барса возьмет чемпионство в ла лиге, сезон будет успешный.
Там за вратарскую пас был, тут все во вратарской
Не всегда назначали. В матче Арсенала тоже не заметили и продолжили матч
Ответ <Inter>
Не всегда офсайды свистели и игру рукой, от этого нарушениями правил они быть не перестают
"Такое уже случалось, и всегда назначали пенальти."

2024й год, 1/4 Арсенал - Бавария
Габриэль, после паса от кипера, буквально БЕРЁТ мяч в руки, но пенальти в ворота канониров не назначают.

И почему он говорит за игроков Атлетико? Странный тип.
Ответ gs1905
Он начинает заболевать болезнью БЧК
Ответ gs1905
Это не лечится
Сомневаюсь, что игроки Атлетико разделяют с Маркусом сие мнение)
Ответ corazon blanco
Он имеет ввиду, что по остальным игрокам было видно смятение от действий Пубилля, полагаю
смешные каталанцы. выдумывают небылицы. Это НЕ лига Негрейры)
это чисто человеческая глупость ,судья мог наказать за такое но тогда по хорошему он должен отмерять расстояния "стенки"при каждым штрафным или следить чтобы аут вбрасывали там где мяч покинул поле и т.д.
счет 0-2 не критично, тяжело но можно камбэкнуть!
как по мне нужно а играть низом, у АТМ не будет основных ЦЗ, а у Лангле и Нормана бывают проблемы в основном в игре с низом, да в Мадриде будет болото, но это единственный путь.
лучше Канслеу и Бальде на фланге выпустить, Канселу в атаке даст креатив и дриблинг, а Бальде дриблинг ниже и тем самым будет разбивать первую линию прессинга мадридцев. десятку и девятку использовать как ложную с Гави и Фермином(Ольмо оставить на второй тайм!). Педри с Френки в опорке(Берналь на второй тайм!). а там со скамейки можно уже свеженьких Ольмо,Реша,Леву,Феррана и Беналья ну или того же Руни. играть есть скем, 2 мяча это нелегко но можно отыграть .
надо играть в игру матрасников - провоцировать на карточки и пенальти, тем более у Лангле явные проблемы с техникой его и надо в этом подловить. не нужно быть хорошими мальчиками и играть честно, с матрасами такое не прокатит, ты либо их подловишь либо они тебя.
Ответ TAGAY
Звонили из Каталонии, просили твой номер
Это два пенальти!!!🤣
Мяч не был разыгран с линии вратарской первый раз. Не позорьтесь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
«Барса» может пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико». Каталонцы возмущены неназначенным пенальти за игру Пубиля рукой и неудалением Коке
9 апреля, 11:48
Матеу Лаос об игре Пубиля рукой во вратарской «Атлетико»: «По правилам за это могли дать пенальти. Но это естественное действие, поэтому понимаю, почему пенальти нет»
9 апреля, 09:33
Мартин об игре Пубиля рукой во вратарской: «Судья мог не увидеть сразу, но ВАР должен был. Мяч в игре, его остановили рукой»
9 апреля, 07:58
Рекомендуем
Главные новости
У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»
5 минут назад
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
13 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
15 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
17 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
19 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
20 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
21 минуту назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
31 минуту назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
38 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
44 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
15 минут назадLive
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
36 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
37 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
59 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
сегодня, 16:46
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Рекомендуем