Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»

Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: это пенальти.

Вингер «Барселоны» Маркус Рэшфорд высказался о ситуации из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль на 54-й минуте во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо . Главный арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«Это пенальти, это очевидно. Такое уже случалось, и всегда назначали пенальти.

Это не «здравый смысл» . Здравый смысл – это пенальти. Такова реакция всех – наша реакция, реакция игроков «Атлетико ». Я участвовал в матчах, где такое случалось – всегда это был пенальти», – заявил Рэшфорд.