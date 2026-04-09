  Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам с командой.

В конце февраля игрок получил травму дистальной части двуглавой мышцы правой ноги. Сообщалось, что он может пропустить 5-6 недель.

Сегодня нидерландец участвовал в групповых занятиях на базе каталонского клуба.

Как пишет Mundo Deportivo, это позволяет предположить, что Френки может выйти на поле во втором тайме субботнего матча Ла Лиги против «Эспаньола».

Цель состоит в том, чтобы футболист набрал соревновательный темп и во вторник мог сыграть с «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первая игра команд в Барселоне завершилась поражением каталонцев со счетом 0:2.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
О наконец-то, самое сильное дуо у них с Педри, могут и мяч подержать, и направление атаки менять, надоели эти перекаты с фланга на фланг
Берналь тоже должен быть готов к ответному матчу. Флику стоит рассмотреть вариант с выходом Кансело на позиции левого нападающего, а под ним Бальде. Смотреть на бесполезные потуги Рэшфорда надоело уже.
Тоже хочу такой вариант, но от Флика можно не ждать
учитывая +7 от Реала, нужно давать отдых Ямалью
Да пол-основы надо менять, Реал дал такую возможность
Когда же будут доступны все игроки команды? Один вернулся, другой получил травму
Это хорошая новость!
Эспаньол надо побеждать по любому. Без уверенной победы на Камп Ноу на Ванду можно и не ехать, не дай бог равенства или поражения тем более. Настроя точно не будет на борьбу и камбек.
