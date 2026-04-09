Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»

Де Йонг может сыграть против «Эспаньола».

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам с командой.

В конце февраля игрок получил травму дистальной части двуглавой мышцы правой ноги. Сообщалось, что он может пропустить 5-6 недель.

Сегодня нидерландец участвовал в групповых занятиях на базе каталонского клуба.

Как пишет Mundo Deportivo, это позволяет предположить, что Френки может выйти на поле во втором тайме субботнего матча Ла Лиги против «Эспаньола ».

Цель состоит в том, чтобы футболист набрал соревновательный темп и во вторник мог сыграть с «Атлетико » в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первая игра команд в Барселоне завершилась поражением каталонцев со счетом 0:2.