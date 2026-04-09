  • Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
12

Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»

Погребняк о Дуране: пока он не помощник «Зениту», но в нем чувствуется класс.

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк оценил игру Джона Дурана за команду.

Петербуржцы вчера уступили «Спартаку» (0:0, 6:7 пен.) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Дуран вышел на игру в стартовом составе, на 61-й минуте его заменил Александр Соболев.

– Вам не кажется, что Дуран пока не освоился внутри нашего чемпионата?

– Ну да, действительно, это пока другой Дуран. Если вы внимательно смотрели, его остановки мяча, касания – конечно, чувствуются класс, техника. Но надо еще прибавлять и прибавлять.

Конечно, в таком виде он «Зениту» не помощник. Но я думаю, что ключевые игры впереди, и он должным образом покажет себя, – сказал Погребняк.

Дуран перешел в петербургский клуб на правах аренды из «Аль-Насра» в феврале. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 6 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Игра Дурана – насмешка над «Зенитом»

На что способен «Спартак» в сезоне?19061 голос
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Погребняк вчера, судя по трансляции, записал кружков в телегу столько, что их окружность и кол-во оборотов суммарно превышали бы пробег Дуран Дурана
Когда вернëтся в СА, там пусть себя показывает, а Зенит выбросил на ветер 3,5 млн. $
Когда вернëтся в СА, там пусть себя показывает, а Зенит выбросил на ветер 3,5 млн. $
Не выбросил, а заплатил за мотивацию Сашки Соболева.
Не выбросил, а заплатил за мотивацию Сашки Соболева.
Он сначало заплатил 10 потом 3 зп и только после этого заплати 3.5 и 3 зп )))))
Что он несет изначально было видно что ему срать на этот ваш Зенит
Вчера была не ключевая?
Икзперд)) Ему домой скоро, что он там покажет?)) 🤡
Вчера была не ключевая игра, видимо
"Ключевые игры впереди". Интересно, а после поражения Краснодару, он также скажет? т.е. игра на вылет в кубке России не ключевая? С Махачкалой тоже не ключевая была?
Свалит летом домой, деньги леши тратить.
А где можно посмотреть кружочек плачущего Павла Погребняка в телеге?)
Не покажет, увы
Материалы по теме
Владимир Быстров: «Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может, Семака устраивает. Мне неинтересно смотреть, как Дуран ходит пешком, я лучше бы наблюдал за Кондаковым»
9 апреля, 11:14
Дуран пробежал 5,9 км в матче со «Спартаком» – меньше Латышонка и остальных игроков старта «Зенита»
9 апреля, 10:27
Лепсая о том, что Дуран «загулял в Барселоне»: «Я слышал такое. Его оштрафовали на большие деньги. Он посмеялся и сказал: «Да и пофиг»
8 апреля, 12:11
Семак о Дуране и Энрике: «Джон – талантливый игрок, ему непросто адаптироваться в РПЛ. Луису нужно прибавлять, но он не так много забивал и отдавал раньше – сложно ждать всплеска»
26 марта, 10:36
