Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»

Погребняк о Дуране: пока он не помощник «Зениту», но в нем чувствуется класс.

Петербуржцы вчера уступили «Спартаку » (0:0, 6:7 пен.) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Дуран вышел на игру в стартовом составе, на 61-й минуте его заменил Александр Соболев.

– Вам не кажется, что Дуран пока не освоился внутри нашего чемпионата?

– Ну да, действительно, это пока другой Дуран. Если вы внимательно смотрели, его остановки мяча, касания – конечно, чувствуются класс, техника. Но надо еще прибавлять и прибавлять.

Конечно, в таком виде он «Зениту» не помощник. Но я думаю, что ключевые игры впереди, и он должным образом покажет себя, – сказал Погребняк.

Дуран перешел в петербургский клуб на правах аренды из «Аль-Насра» в феврале. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 6 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

