  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
99

Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио заявил, что нынешние бразильцы не в состоянии бороться за «Золотой мяч».

«Неймар мог выиграть, Винисиус мог. Даже Тиаго Силва заслуживал. Бразильский футбол уже не тот, что раньше. Нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч», как 15-20 лет назад.

Технически Бразилия действительно пришла в упадок. Со времен поколения Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо все было непросто. Затем мы стали зависимы от одного игрока: Неймара.

Наши молодые игроки слишком рано уезжают в Европу, в небольшие клубы, где теряют свою индивидуальность», – заявил Ромарио.

Последним бразильцем, выигравшим «Золотой мяч», был Кака в 2007 году.

На что способен «Спартак» в сезоне?19074 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Михаил Большаков
logoРомарио
logoСборная Бразилии по футболу
logoТиаго Силва
logoСантос
logoНеймар
logoРоналдиньо
logoКака
logoЗолотой мяч
logoРивалдо
logoРоналдо
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Бразилия
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже тут про Рафинью забывают, это уже реально не смешно
Ответ iegord
Какой Рафинья о чём ты ? Нашёл кого сравнивать с теми кого он упомянул..
Таких как Рафинья в Европе сотни ,и что им всем по золотому мячу давать?
Ответ Роман Романов_1116972089
Сотни игроков набирают 13+8 за сезон Лиги Чемпионов? Хотя бы 3 назовите, кто такие цифры показывал в ЛЧ. И это только если рассуждать максимально поверхностно, не учитывая пользу для команды, уровень игры в важных матчах, лидерские качества и тд
Роналдо Назарио уехал в Европу в возрасте почти 18 лет. И ничего, свою индивидуальность не потерял. Скорее правильнее говорить о слабых поколениях на протяжении последних 10 лет.
Ответ Denosaur
наверно все таки 20, после Кака ток Неймар был по настоящему с хорошей статистикой и стабильностью.
Ответ Denosaur
В Европе футбол стал прогматичным,командным.Молодые бразильцы не могут реализовать свои спсобности.Больше 10 лет поэтому и называется эпоха Мессии и Роналду, что класс звёзды исчезли.
Прав насчет раннего переезда в Европу, особенно в средненькие командочки.

С точки зрения борьбы за Золотой мяч, то Винисиус в 2024 и Рафинья в 2025 были близки.

В сборной Бразилии сейчас две проблемные позиции: центральный нападающий и креативный полузащитник. Там, где раньше была россыпь талантов, теперь все очень кисло. Раньше в сборную не проходили такие игроки, как Элбер (основа «Баварии») и Жардел (по 30-40 голов за «Порту» в каждом сезоне). Сейчас уже за счастье, что есть нападающий из «Брентфорда», способный забить 20 за сезон (и дай бог за сборную хотя бы 3-4 на ЧМ).
Ответ Всё такЪ
Жардел, конечно, дурик тот еще был. Мог бы стать одним из лучших бразильских нападающих всех времён: голов было больше, чем матчей.
Ответ Всё такЪ
Пришло время зенитовцев😁
ваша индивидуальность перестаёт работать потому что уровень сопротивления в европе выше, чем в бразилии. Винисиус первые 3 года бегал как молодой Володька Быстров строго по прямой и до края поля. Роке приехал и не потянул от слова совсем. Эндрик - та же истррия. Знаменитый Габи(один)гол не заиграл даже в Бенфике. Список можно продолжать и продолжать. Почему спрос на молодых бразилов выше, чем на тех, кто НЕ уехал и остался "развиваться" дома? Потому что молодёжь легче переучить играть в европейский тактически задроченный футбол, где без мяча надо бегать в 10 раз больше, чем с мячом, а это именно то, бразильцы очень не любят.
Последний из бразил кто показывал игру претендента ЗМ это Неймар. Переход в ПСЖ испортил.
Ответ Дед КраСавы, топящий за Челси
Ща Неймар глянет свой банковский счёт и сообщит, испортил всё переход в ПСЖ или нет.
За какой чемпионат не почитаешь, у всех один из тот же посыл: на футбол уже не тот что раньше и футболисты "помельче", талантов меньше стало.

Так вот вопрос: а в какой стране он ещё тот или стал лучше? В Исландии?)
Ответ Berton
в Норвегии
Ответ Berton
В Исландии футбол и правда стал лучше по сравнению с 90-ми :)
А сам чемпионат Бразилии смотреть вообще невозможно. Тупо катают мяч без моментов.
У каждой сборной бывает такое. У немцев в 14 году можно было 3 сборных собрать и каждая была бы в фаворитах того ЧМ, а скйчас что? У французов после Зидана всякие Жиньяки играли, да Доменеки тренировали. У Англии после Бэкхэма, Джеррарда и Лэмпарда до начала 20-х тоже так себе команда была по именам. Про Италию и так все понятно. Нидерланды нынешние - и Нидерланды 80-х, 90-х и начала 00-х.
Он в каком-то смысле прав, но дело не в Европе, а в более системном футболе, который действительно не помогает раскрываться индивидуальностям. В европейском футболе Бруно Гимараеш считается классным полузащитником, за которого готовы передраться английские топы, но помести его вне системы и заставь играть "с листа" - это будет посредственно. (Не верите, посмотрите на едва ли главную звезду Италии Тонали, похожая история, или проследите, как на ЧМ сыграют хвалёные звёзды Арсенала, за исключением Йокереша, который в Арсенале до сих пор как будто чужой). При этом ирония в том, что в этом системном футболе побеждают по-прежнему индивидуальные мастера и игроки с фантазией - Реал Анчелотти, Испания на Евро, атака прошлогоднего ПСЖ. Просто их стало мало и не только в Бразилии.
Бразильский футбол уже не тот, потому что нету жога бонита. Большинство футболистов это выпускники академий, а не улиц и пляжей. В Бразилию пришли европейские стандарты подготовки, отсюда игроков подгоняют под стандарты системно, а кто выбивается, топ академии отсеивают - маленькие рост и т.д.

Да, игроки могут потерять индивидуальность, переехав рано в Европу, но посмотрите на того же Винисиуса, который первые сезоны проводил в Реале. Тупо бегунок, который до штрафной Лев Толстой, а когда доходило до удара, то 9 из 10 кринж
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ромарио: «Между Винисиусом и Ямалем выбрал бы Ламина. Он один из самых талантливых игроков нового поколения – у него исключительная техника»
27 марта, 01:59
Ромарио хочет, чтобы Неймара вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Команде нужен исключительный игрок, который заставит соперника испытывать смесь уважения и страха»
24 марта, 13:46
Ромарио предпочел бы сыграть за Аргентину, а не «Реал». Чемпион мира с Бразилией заявил: «Я за «Барселону» до самой смерти»
30 сентября 2025, 16:33
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», ЦСКА примет «Сочи», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» сыграет с «Махачкалой»
7 минут назад
Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы. Она сменила Баумгарта
13 минут назадФото
Чемпионат Англии. «Вилла» в гостях у «Ноттингема», «Челси» против «Ман Сити»
сегодня, 06:38
Магуайр о селекции: «МЮ» нужно очень хорошо укрепиться летом»
сегодня, 06:17
1006-й гол Овечкина, «Барса» опережает «Реал» на 9 очков, поражение «Арсенала», Фьюри победил Махмудова и другие новости
сегодня, 06:10
«Ман Сити» не проигрывает против «Челси» уже 13 матчей – продолжат серию? Решайте с фрибетом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 06:00Промо
Батчи перед «Зенитом»: «Краснодар» не должен фокусироваться на тех, кто позади»
сегодня, 04:32
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
сегодня, 03:50Тесты и игры
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука уступила «Чикаго»
сегодня, 02:52
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем футбольном диктанте
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 06:54
Семин о стратегии «Краснодара» с минимумом запасных: «Риск есть. Зато сохраняется уровень участия каждого игрока в каждом матче – это сплачивает команду»
сегодня, 06:44
«Челси» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:29
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 05:57
Защитник «Краснодара» Гонсалес: «Судьи ошибаются во всей лиге. Они такие же люди, как и мы. Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом»
сегодня, 05:47
«Парма» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 05:35
Мартина заменили после 1-го тайма матча с «Эспаньолом» из-за ушиба. Защитник «Барсы» избежал травмы и, вероятно, сыграет с «Атлетико»
сегодня, 05:17
Лига PARI. «Урал» примет «Уфу», «Торпедо» сыграет с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола»
сегодня, 05:05
«Ростов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 04:57
Ахметзянов про 0:0 с «Рубином»: «Оренбург» хотел немножко больше, но любое заработанное очко идет в плюс»
сегодня, 04:46
Рекомендуем