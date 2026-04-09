Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»

Ромарио: в Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч».

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио заявил, что нынешние бразильцы не в состоянии бороться за «Золотой мяч».

«Неймар мог выиграть, Винисиус мог. Даже Тиаго Силва заслуживал. Бразильский футбол уже не тот, что раньше. Нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч», как 15-20 лет назад.

Технически Бразилия действительно пришла в упадок. Со времен поколения Роналдо , Роналдиньо и Ривалдо все было непросто. Затем мы стали зависимы от одного игрока: Неймара.

Наши молодые игроки слишком рано уезжают в Европу, в небольшие клубы, где теряют свою индивидуальность», – заявил Ромарио.

Последним бразильцем, выигравшим «Золотой мяч», был Кака в 2007 году.