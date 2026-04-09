Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио заявил, что нынешние бразильцы не в состоянии бороться за «Золотой мяч».
«Неймар мог выиграть, Винисиус мог. Даже Тиаго Силва заслуживал. Бразильский футбол уже не тот, что раньше. Нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч», как 15-20 лет назад.
Технически Бразилия действительно пришла в упадок. Со времен поколения Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо все было непросто. Затем мы стали зависимы от одного игрока: Неймара.
Наши молодые игроки слишком рано уезжают в Европу, в небольшие клубы, где теряют свою индивидуальность», – заявил Ромарио.
Последним бразильцем, выигравшим «Золотой мяч», был Кака в 2007 году.
На что способен «Спартак» в сезоне?19074 голоса
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Михаил Большаков
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Таких как Рафинья в Европе сотни ,и что им всем по золотому мячу давать?
С точки зрения борьбы за Золотой мяч, то Винисиус в 2024 и Рафинья в 2025 были близки.
В сборной Бразилии сейчас две проблемные позиции: центральный нападающий и креативный полузащитник. Там, где раньше была россыпь талантов, теперь все очень кисло. Раньше в сборную не проходили такие игроки, как Элбер (основа «Баварии») и Жардел (по 30-40 голов за «Порту» в каждом сезоне). Сейчас уже за счастье, что есть нападающий из «Брентфорда», способный забить 20 за сезон (и дай бог за сборную хотя бы 3-4 на ЧМ).
Так вот вопрос: а в какой стране он ещё тот или стал лучше? В Исландии?)
Да, игроки могут потерять индивидуальность, переехав рано в Европу, но посмотрите на того же Винисиуса, который первые сезоны проводил в Реале. Тупо бегунок, который до штрафной Лев Толстой, а когда доходило до удара, то 9 из 10 кринж