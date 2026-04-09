  • Ловчева не позвали на встречу ветеранов с Карседо: «Не чувствую себя человеком, нужным клубу. В сегодняшнем «Спартаке» нет единения, понимания, что такое «Спартак»
117

Евгения Ловчева не позвали на встречу ветеранов «Спартака» с Карседо.

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что не чувствует заинтересованности в себе со стороны руководства клуба.

Ранее тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо встретился с представителями комитета ветеранов московского футбольного клуба. На встрече также присутствовали Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Сергей Шавло, Вагиз Хидиятуллин и председатель комитета Олег Романцев. 

«Меня не было в Москве, но меня никто на эту встречу не приглашал.

Отыграв 10 лет за «Спартак», став из спартаковцев первым лучшим футболистом страны, я не чувствую себя человеком, нужным «Спартаку». Я был председателем общества «Спартак», создал свою личную команду мини-футбольную, но не чувствую какую-то заинтересованность в себе. И так многие ветераны «Спартака» могут сказать.

Конечно, от этого есть какой-то осадок. Это началось еще в «федунские» времена. Когда «Спартаком» руководили мой футбольный отец Никита Павлович Симонян и Николай Петрович Старостин, к игрокам было совершенно другое отношение. Николай Петрович всегда говорил: «Ребята, если когда-то, что-то понадобится – приходите». А когда пришли Федун и Зарема, все закончилось.
 
Я не буду называть фамилии, но большие тренеры, работавшие в «Спартаке», мне рассказывали, что Федун с ними не здоровается. Как это возможно? Это уму непостижимо!» – заявил Ловчев.

Бывший защитник «Спартака» отметил, что футбольный клуб – это семья.

«Так и должно быть. Эта проблема и сдвинула «Спартак» на шестое место. Вот этого единения, понимания нет в сегодняшнем «Спартаке». Меняются тренеры, руководители, а вот продолжения и понимания, что такое «Спартак», нет – это ушло», – сказал Ловчев.

Кавазашвили о встрече Карседо с ветеранами «Спартака»: «Впечатление вкусненькое – он не бравировал, ничего не обещал. Другие иностранцы не хотели встречаться, говорить было нечего»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РИА Новости»
Ловчев может сходить на встречу ветеранов московского Динамо, родного его сердцу клуба.
Махачкала ?
А в конце обязательно : Гы-гы-гы )
У Ловчева за Спартак 249 игр, а за Динамо 19
Ты видимо Бубнова имел ввиду. У Бубнова за Динамо игр больше чем за Спартак.
Клоун, после вылета в 1 лигу бросил Спартак и ушел к мусорам, какие встречи ветеранов Спартака, в Динамо с ветеранами встречайся.
Зачем врать? В 1977 году в Первой Лиге Ловчев был в составе Спартака, в Динамо он перешел в 1978 году, так как окончательно потерял место в составе.
Комментарий скрыт
Ловчев передергивает факты, выставляя все так, будто Спартак определял кто из ветеранов будет на встрече. Хотя из новостей следует, что встречу инициировал совет ветеранов Спартака. Если Ловчев не входит в этот совет, то с какой радости его должны были звать на встречу?
Да он там слово не дал бы сказать ни кому.
Ещё бы кто объяснил, зачем эти встречи вообще нужны
У людей эго размером с солнечную систему, конечно... Почему с ними кто-то в принципе должен советоваться только потому, что они когда-то играли за команду - совершенно непонятно. При том, что вся их медийность и так строится только вокруг Спартака. То есть они в буквальном смысле зарабатывают рабочую копейку только и исключительно благодаря тому, что когда-то - 40-50 лет назад (!) - играли за Спартак.
Перед выборами председателя общества Спартак на каждом углу трещал что вернет историческую эмблему футбольному клубу абсолютно бесплатно. став председателем затребовал за эмблему 1 млн долларов в год.
Спартаковский ромб верни клубу
Постоянно вижу подобного рода сообщения, спрашивал о чем речь, никто не отвечает.
В чем соль?
Поисковик в помощь)
Не налили пенсу,вот и бухтит.
Видимо хотели пообщаться в спокойной обстановке, без лишних эмоций и скандалов.
Прохвостов с матчтв не зовут на нормальные мероприятия.
Спартачи, а он вернул в итоге вам логотип? Была же какая-то история, что из-за него фк с беременным ромбом играет.
Если бы вернул, на форме бы был ромб без мяча.
Кавазашвили о встрече Карседо с ветеранами «Спартака»: «Впечатление вкусненькое – он не бравировал, ничего не обещал. Другие иностранцы не хотели встречаться, говорить было нечего»
7 апреля, 18:25
Карседо встретился с ветеранами «Спартака». Романцев, Кавазашвили, Гаврилов и Дасаев присутствовали, испанцу подарили книгу об истории клуба
7 апреля, 14:01
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», ЦСКА принимает «Сочи», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» сыграет с «Махачкалой»
4 минуты назадLive
Ямаль после 4:1 с «Эспаньолом»: «Барселона – сине-гранатовая! Придется смириться, как всегда»
22 минуты назад
Флорентино Перес: «Мадридизм – это работа, самопожертвование, смирение, уважение. «Реал» – лучший и самый любимый клуб мира благодаря этим ценностям»
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» против «Пармы»
34 минуты назадLive
Россия предложила Египту провести матч в июне – стороны обсуждают вопрос (Sport24)
42 минуты назад
Дзюба поздравил с Пасхой: «С замечательным, добрым, светлым праздником! Христос воскресе! Улыбаемся»
сегодня, 10:04
Друг «Зенита» – фотограф Палыч. Вот 9 кадров, которые это доказывают
сегодня, 10:00Спецпроект
Флорентино Перес: «У «Реала» самый богатый список титулов в истории спорта – 58 за последние 15 лет. Никто не сдается в этом клубе»
сегодня, 09:45
«Кан поехал бы на ЧМ со сломанными рукой и ногой. Джамал пока не в лучшей форме, но прогрессирует». Компани о совете Оливера хавбеку пропустить чемпионат мира
сегодня, 09:36
Мостовой про «Зенит» – «Краснодар»: «Матч года, многое будет зависеть от этой игры. Команды внизу будут болеть за ничью»
сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА – «Сочи». Гонду, Баринов, Тороп играют. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Акинфеев и Лукин не сыграют с «Сочи» из-за повреждений, сообщил Безуглов
3 минуты назад
Де Хеа о Кэррике в «МЮ»: «Майкл проделывает потрясающую работу, они хорошо играют. Он знает, что чувствуют игроки. Надеюсь, они смогут выйти в ЛЧ и продолжат расти»
16 минут назад
Мартынович о Мбаппе: «Он как лань – срывается и улетает с двух шагов. Классно открывается, может создать момент из ничего. Но в отборе почти не участвует, и у «Реала» возникают проблемы»
51 минуту назад
Агент Батракова о «ПСЖ»: «Мне сложно сказать, прилетят ли их представители в Москву. Информация подтверждает, что Алексей заслуживает внимания больших клубов»
сегодня, 09:56
«Локо» и «Крылья» договорились о прекращении аренды Ракова
сегодня, 09:33
Мартынович сравнил «Зенит» с клубами ЛЧ: «Он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» – послабее»
сегодня, 09:23
«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 08:53
Чемпионат Германии. «Штутгарт» примет «Гамбург», «Майнц» против «Фрайбурга»
сегодня, 08:40
Лига PARI. «Урал» примет «Уфу», «Торпедо» сыграет с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола»
сегодня, 08:35
Рекомендуем