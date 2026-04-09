Пети про 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
Экс-хавбек сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за игру против «ПСЖ» (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Я никогда не видел ван Дейка настолько плохим, за многие годы я никогда не видел ливерпульскую команду настолько плохой.
Если мне скажут, и я с этим согласен, что Дембеле был неэффективен, то в этом случае мы должны указать пальцем на всех игроков «Ливерпуля», которые были отвратительны.
К счастью, Конате был единственным, кто защищался в этой игре, потому что ван Дейк просто стоял как конус в центре обороны. И, несмотря ни на что, «ПСЖ» забил всего два гола против них», – сказал Пети в программе After Foot.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Французы конечно лютые шовинисты
Ливерпулю пора менять тренера, вот главный вывод из вчерашнего матча.