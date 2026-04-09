  • Пети про 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
Экс-хавбек сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за игру против «ПСЖ» (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Я никогда не видел ван Дейка настолько плохим, за многие годы я никогда не видел ливерпульскую команду настолько плохой.

Если мне скажут, и я с этим согласен, что Дембеле был неэффективен, то в этом случае мы должны указать пальцем на всех игроков «Ливерпуля», которые были отвратительны.

К счастью, Конате был единственным, кто защищался в этой игре, потому что ван Дейк просто стоял как конус в центре обороны. И, несмотря ни на что, «ПСЖ» забил всего два гола против них», – сказал Пети в программе After Foot.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Эммануэль Пети
Конате был единственным кто защищался - ну даааа)

Французы конечно лютые шовинисты
Ливерпуль прежде всего ужасно защищался коллективно, вместо обученной команды по полю носился бестолковый табун, который не знал, как им действовать. А это уже к лысому тактику все вопросы. А лучше конечно вопросов ему вообще не задавать, потому что ответы на них так же ужасны, как и его футбол.
Ливерпулю пора менять тренера, вот главный вывод из вчерашнего матча.
Как же разнятся мнения! У кого-то Конате - провал, у кого-то - ван Дейк
Как же разнятся мнения! У кого-то Конате - провал, у кого-то - ван Дейк
Причем как будто бы флаги обороны проваливались и опорка)
Как же разнятся мнения! У кого-то Конате - провал, у кого-то - ван Дейк
Пети француз вот он на стороне Конате
Если уж взглянуть правде в глаза, то в обороне пожалуй лучшим из худших был как это ни странно Джо мать его Гомес.
Помойму после матча Ливерпуль только ленивый не обосрал
вандейка всё ..его лучшее годы прошли ..старенький он ему уже поспевать за молодыми напами соперниками ох нелегко .... пора валить из команды как и его соотечественнику физруку слоту ..и вообще в Ливерпуле должна произойти перестройка команды там половина балласта
Материалы по теме
Робинсон про 0:2: «ПСЖ» разрывал «Ливерпуль» во 2-м тайме. «Красные» выбрали оборонительную тактику и практически ничего не предлагали в атаке»
9 апреля, 10:35
Джейми Каррагер: «Ван Дейк будет умолять Слота больше не использовать 5 защитников. Но он играет рядом с Конате – парень ужасен весь сезон, ошибается в каждом матче»
9 апреля, 06:37
Пеннант о «Ливерпуле»: «Слот, ты выиграл АПЛ в прошлом сезоне, используя стиль игры, созданный Клоппом. Команда практически неузнаваема, ничего не работает»
9 апреля, 05:17
Ван Дейк о 0:2 от «ПСЖ»: «Не стоит забывать, что это обладатель ЛЧ. Видите их уровень, и насколько они могут быть хороши. «Ливерпуль» должен быть безупречен во всем»
9 апреля, 01:45
