Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
Карпин о невызове Захаряна в сборную: обид не может быть, у него нет практики.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове Арсена Захаряна в национальную команду.
22-летний полузащитник «Реал Сосьедад» не попал в окончательный список сборной России на мартовский сбор.
«В январе общались с Захаряном, когда я приезжал [в Испанию]. Это профессиональный футбол – тут не может быть обидно или нет. Что есть, то есть.
К сожалению для нас и для него, он не получает игровой практики», – сказал Карпин.
Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей в Ла Лиге. Российский полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем