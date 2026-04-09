Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»

Карпин о невызове Захаряна в сборную: обид не может быть, у него нет практики.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове Арсена Захаряна в национальную команду.

22-летний полузащитник «Реал Сосьедад» не попал в окончательный список сборной России на мартовский сбор.

«В январе общались с Захаряном, когда я приезжал [в Испанию]. Это профессиональный футбол – тут не может быть обидно или нет. Что есть, то есть.

К сожалению для нас и для него, он не получает игровой практики», – сказал Карпин.

Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад » 16 матчей в Ла Лиге . Российский полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.