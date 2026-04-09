  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
5

Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове Арсена Захаряна в национальную команду.

22-летний полузащитник «Реал Сосьедад» не попал в окончательный список сборной России на мартовский сбор. 

«В январе общались с Захаряном, когда я приезжал [в Испанию]. Это профессиональный футбол – тут не может быть обидно или нет. Что есть, то есть.

К сожалению для нас и для него, он не получает игровой практики», – сказал Карпин.

Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей в Ла Лиге. Российский полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
logoЛа Лига
logoСборная России по футболу
logoАрсен Захарян
logoРеал Сосьедад
logoВалерий Карпин
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
