«Барса» может пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико». Каталонцы возмущены неназначенным пенальти за игру Пубиля рукой и неудалением Коке

«Барселона» возмущена судейством в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Каталонцы недовольны тем, что судья Иштван Ковач не назначил пенальти в ворота мадридского клуба, когда защитник Марк Пубиль на 54-й минуте во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. ВАР, за который отвечал Кристиан Дингерт, не вмешался.

Также «Барселона» недовольна удалением Пау Кубарси, который изначально получил желтую карточку, но после вмешательства ВАР был удален. «Барселона» не понимает, по каким критериям ВАР решает, вмешиваться в эпизод или нет.

Также каталонцы считают, что полузащитник Коке должен был быть удален в первом тайме.

По всем этим причинам руководство «Барсы» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в УЕФА на судейство Ковача, пишет Marca.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
Судья конечно откровенно поплыл. Игра рукой это высший пилотаж профессионализма...
Причём поплыл с самого старта. Там в самом начале игры перед штрафной Атлетико был фол(вроде Коке) на железную жёлтую, а он простил, видимо из-за того что было самое начало игры. И так всю игру.
Комментарий скрыт
Имеют право, судья откровенно закрыл глаза на игру матрасов)
Ты сам посчитай, сколько ошибок по твоей логике допущено в обе стороны.
У Атлетико должен был получить красную Коке до первого гола + неназначенный пенальти и вторая жёлтая для защитника. Барса свою красную после вмешательства ВАР получила. И всё, что у тебя остается - Канселу не получил свою жёлтую.
УЕФА планирует отстранить этого рефери от работы до конца сезона. Они крайне недовольны его работой, считают, что он потерял контроль над игрой.

А болельщики других команд говорят, не говорить за судейство. Тут не тот случай.
Прецедент с рукой уже был и это однозначное нарушение. Если профессиональный судья не знает матчасть, это проблема, на таких стадиях он судить не должен.
Он в любом случае не мог бы получить финал еврокубков. Он судил прошлый финал ЛЧ. Политика УЕФА такова, что 2 раза подряд судья не может работать на главном матче сезона. Поэтому это всё вбросы про отстранения
Я после этого несколько минут смотрел только на судью. Он даже спустя минуты что то нервно жестикулировал руками и что то бормотал. Мне кажется из ВАР ему настойчиво советовали изучить момент, а он как будто раздраженно отмазывался.
Судья явно поплыл.
Он вообще игру судил как-то нервно - это даже комментатор отмечал. Хотя это Ковачу в принципе не свойственно.
Да ты прям Шерлок Холмс
Вот честно даже не сомневался что костолома Коке не удалят ,каждую игру против Барсы он фолит на желтые,получает максимум одну😅
Сквозь пространство и время проорал Дидье Дрогба
Был недоволен левым удалением Абидаля или тремя не назначенными пенками в ворота Челси в первой игре?
3мя во второй в другие ворота, Айтекин и прочие тоже передают привет
Удаление Кубарси 100%. Так же как и пеналь в ворота Атлетико. Все эти отмазки про «естественное движение» и прочее-идиотизм. Начерта нужны тогда правила? Когда нос находится в оффсайде-это ведь тоже оффсайд. Тут умышленная игра рукой в штрафной. Арбитр однозначно придурок. Так же как и тот норвежец, что в ворота Арсенала тогда в подобной ситуации пен не дал. Ошибка, глупость игрока? Ну так за ошибки наказывают. Тем более на таком уровне, когда полуфинал на кону. И это типа «элитный арбитр УЕФА». С ВАРом. Он даже удаление Кубарси то не видел изначально. Желтую за симуляцию Симеоне показал. Абсолютно профнепригоден. Да и трус к тому же. Просто боится ответственность брать. Таких надо из профессии гнать.
Ахахаха какая желтая за симуляцию)) Арбитр весь матч дико боялся не натворить делов, по этому не раздавал особо карточки и даже при фоле последней надежды видимо подумал "твою мать, и че теперь делать, ну же ну же, ладно желтая", но ВАР позвал его к монитору и заменили на красную. Тоже самое касается и этой нелепости с рукой. Короче хотел мужик как лучше, чтобы его вообще видно не было, но нарвался на гранатовый вой
Арбитр не раздавал особо карточки Атлетико, Барселоне дал три карточки при шести зафиксированных им же фолах
По Кубарси спорно, он цеплял пусть и не умышленно, единственно, что мяч в этот момент был позади Симеоне и можно ли это трактовать, как фол последней надежды, не знаю, а вот грубость Коке и других матрасников он часто прощал, по игре рукой тоже не разобрался. Результат уже не поменять, судьи свое дело сделали, но хотелось бы, чтобы их дисквалифицировали.
Когда судья гробит игру команды идиотскими решениями - это совсем другое. Сколько фолов на игроках Барсы он вообще не увидел? На одном Ямале минимум 3. И не увидел он их, т.к. Атлетико фолили очень близко от своей штрафной. Коке не должно было быть на поле к 30 минуте. Про игру рукой в своей штрафной вообще молчу. Одним на поле можно творить все что угодно и ничего им за это не будет. Другим за аналогичные нарушения сразу жк. Здесь вопрос не в компетентности данного судьи, а вопрос лишь в том, чью команду он отрабатывал
Даже не помню, когда в последние годы ещё команду в ЛЧ так откровенно убивали.
Коке - три фола железно на жёлтую в первом тайме, в итоге всего одна жёлтая.
Во втором тайме три пенальти в ворота Атлетико: фол Пубиля руками в штрафной; Норманн выбил мяч рукой из штрафной (когда Ямаль сигнализировал), на Араухо при угловом защитник повис всем телом, как обезьяна на дереве, из-за чего Араухо пробил головой выше ворот.
Да, Барса играла слабо по своим меркам, но даже и при этом при нормальном судействе должна была побеждать полную футбольную парашу под названием Атлетико.
как же вы за**** ныть про судейство)
