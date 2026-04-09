«Барса» может пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико». Каталонцы возмущены неназначенным пенальти за игру Пубиля рукой и неудалением Коке

«Барселона» может пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико».

«Барселона» возмущена судейством в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Каталонцы недовольны тем, что судья Иштван Ковач не назначил пенальти в ворота мадридского клуба, когда защитник Марк Пубиль на 54-й минуте во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. ВАР, за который отвечал Кристиан Дингерт, не вмешался.

Также «Барселона » недовольна удалением Пау Кубарси , который изначально получил желтую карточку, но после вмешательства ВАР был удален. «Барселона» не понимает, по каким критериям ВАР решает, вмешиваться в эпизод или нет.

Также каталонцы считают, что полузащитник Коке должен был быть удален в первом тайме.

По всем этим причинам руководство «Барсы» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в УЕФА на судейство Ковача, пишет Marca.

