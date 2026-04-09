«Барса» может пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико». Каталонцы возмущены неназначенным пенальти за игру Пубиля рукой и неудалением Коке
«Барселона» возмущена судейством в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).
Каталонцы недовольны тем, что судья Иштван Ковач не назначил пенальти в ворота мадридского клуба, когда защитник Марк Пубиль на 54-й минуте во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. ВАР, за который отвечал Кристиан Дингерт, не вмешался.
Также «Барселона» недовольна удалением Пау Кубарси, который изначально получил желтую карточку, но после вмешательства ВАР был удален. «Барселона» не понимает, по каким критериям ВАР решает, вмешиваться в эпизод или нет.
Также каталонцы считают, что полузащитник Коке должен был быть удален в первом тайме.
По всем этим причинам руководство «Барсы» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в УЕФА на судейство Ковача, пишет Marca.
У Атлетико должен был получить красную Коке до первого гола + неназначенный пенальти и вторая жёлтая для защитника. Барса свою красную после вмешательства ВАР получила. И всё, что у тебя остается - Канселу не получил свою жёлтую.
А болельщики других команд говорят, не говорить за судейство. Тут не тот случай.
Судья явно поплыл.
Коке - три фола железно на жёлтую в первом тайме, в итоге всего одна жёлтая.
Во втором тайме три пенальти в ворота Атлетико: фол Пубиля руками в штрафной; Норманн выбил мяч рукой из штрафной (когда Ямаль сигнализировал), на Араухо при угловом защитник повис всем телом, как обезьяна на дереве, из-за чего Араухо пробил головой выше ворот.
Да, Барса играла слабо по своим меркам, но даже и при этом при нормальном судействе должна была побеждать полную футбольную парашу под названием Атлетико.